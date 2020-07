Elternhaus abgerissen: Urkröpelinerin zwischen Wehmut und Neuanfang

Kröpelin

„Das ist furchtbar“, sagt Marie-Luise Kellermann leise, als sie darauf zu sprechen kommt, dass sie das Kröpeliner Haus ihrer Eltern und Großeltern verlassen hat und es das Anwesen so nun nicht mehr gibt. Immerhin hatte ihr Großvater, der Baumeister Bernhard Martens, das Grundstück Nr. 24/26 in der Wismarschen Straße vor 95 Jahren gekauft und den damaligen Bauernhof zu einem in der Region bekannten Betonwerk und Baugeschäft umgebaut.

Die Firma Martens war an der Errichtung der Rostocker Klinkerbauten im dortigen Stadtteil Reutershagen beteiligt, „die ganze Duggenkoppel in Kröpelin ist Martens gewesen“ und auch in den 1930er Jahren, bei der Errichtung eines Teils der Wustrower Flakartillerie-Schule der Reichswehr, war das Familienunternehmen dabei.

Anzeige

In Heiligendamm Architektin geworden

Weil sie die Tochter „eines Kapitalisten und Ausbeuters“ war, ihr Vater Benno Martens war Architekt im Kröpeliner Unternehmen, durfte sie in der DDR nicht zum Abitur. Deshalb ging sie nach einer anderthalbjährigen Berufsschullehre bei „Bausteine, Erden“ in Rostock in einem großen Weimarer Einrichtungshaus, „mit Tischlerei und allem“, in die kaufmännische Lehre. Das Schloss Friedensburg im Südosten Thüringens, sowie die Maxhütte, ein bekanntes Stahl- und Walzwerk in Unterwellenborn, gehörten zu den Großkunden dieses Weimarer Möbelhauses.

Weitere OZ+ Artikel

Von dort aus ging Marie-Luise Martens dann 1957 an die Fachschule für angewandte Kunst nach Heiligendamm: „Und hier habe ich meinen Architekten gemacht!“ Obwohl der neue Staat der Kröpelinerin wieder Steine in den Weg gelegt hatte.

Ihr Mann erfand das C-Logo für DDR-Centrum-Warenhäuser

Doch dank der offenbar nachhaltigen Beschwerden des Vaters wurden die meisten Hindernisse schließlich zur Seite geräumt. So war die junge Architektin nach dem Studium sogar für ein halbes Jahr als Bauleiterin im Urlauberdorf Waren-Klink tätig gewesen, bevor sie dann für mehrere Jahrzehnte nach Chemnitz, damals noch Karl-Marx-Stadt genannt, zog. Dort heiratete sie am 14. Juli 1967 den Kellermann-Dieter, der als Grafiker für die Werbung aller DDR-Centrum-Warenhäuser verantwortlich war und sogar das damals allseits bekannte Centrum-Logo mit dem C im Haus erfunden haben soll.

Für die Urkröpelinerin, wie sie sich nennt, öffnete sich zunächst als Karl-Marx-Städter-Filialleiterin des Möbelkombinates Dresden-Hellerau und dann als Messestandsarchitektin des DDR-Außenhandels die ganze Möbelmessenwelt des Ostens: erst Brünn, dann alljährlich Leipzig, Kiew, Moskau, Leningrad, Bratislava. Der Westen war nach Stasi-Logik für Marie-Luise jedoch tabu. Nicht nur, weil ihre Eltern dort 1935 in Eckernförde geheiratet hatten, sondern weil ihre Mutter auch aus Schleswig-Holstein stammte und da noch viele Verwandte lebten: „Sie hatte einst mit 13 Geschwistern auf der Hallig gewohnt.“

Trotzdem billigt die parteilose und fachlich engagierte Frau der DDR heute noch zu, dass hier niemand gehungert habe, jeder Arbeit und die Möbelproduktion eine sehr hohe Qualität gehabt hätte – auch die fachliche Ausbildung sei sehr gut gewesen, schätzt sie ein.

1998 von Sachsen an die Küste umgezogen

1998 war das kinderlose Paar von Sachsen an die Küste gekommen – beide wollten im Elternhaus von Marie-Luise ihren Lebensabend verbringen. Doch Dieter Kellermann starb bereits nach rund vier Jahren und seine heute 83-jährige Witwe sagt: „Dann habe ich das alles auch körperlich nicht mehr geschafft – das Grundstück ist ungefähr 8000 Quadratmeter groß, die Wohnfläche betrug 155 qm – die ganze obere Etage im gelben Haus. Darunter waren Werkstätten und Garagen. Vor zweieinhalb Jahren habe ich schließlich alles verkauft.“

Das Martens/Kellermann-Haus ist bereits einer Baustelle für einen Wohnpark gewichen. Quelle: Anja Levien

Nun entsteht hier ein neuer Wohnpark mit insgesamt 50 Mietwohnungen und die letzte Vertreterin der Kröpeliner Martens-Familie wohnt bereits zur Miete in einer neugebauten 66-qm-Zweiraumwohnung an der Hauptstraße. Dort, wo früher „Küsters Gaststätte“ die Fläche bestimmte: „Ich sage immer, ich habe eine schöne Ferienwohnung, es ist nicht mein Zuhause. Die Lage ist nicht schlecht, aber wenn Sie immer eigenständig gewohnt haben und steigen in den Fahrstuhl, wo schon wieder ein Zettel hängt, dass die Türen nicht so zugeschlagen werden dürfen, dass Sie keine Vögel füttern dürfen oder dass Sie beim Blumengießen darauf achten sollen, dass kein Wasser nach unten tropft oder dass Sie die Waschmaschine nicht länger als 22 Uhr... also wissen Sie.“

Doch die Architektin im Ruhestand hat einen Vorschlag: „Uns fehlt eine Sitzbank oder eine kleine gemütliche Ecke – so treffen wir uns bislang nur auf dem Flur und dann geht jeder wieder in seine Wohnung.“ Zudem bedauert sie etwas, dass es jetzt keinen Kröpeliner Bürgertaxi-Transfer zum Rostocker Volkstheater mehr gibt – ihr fehlt eine Fahrerlaubnis. Nun nahm ihr das Corona-Virus auch noch die sonst für jedes Jahr geplante Seereise. So war sie bereits am Nordkap, in Dubai und Ägypten. Manchmal gemeinsam mit Ex-Kröpelinern, die seit Jahren die Eltviller Aue – eine Binneninsel im Inselrhein zwischen Mainz und Bingen – verwalten.

Balkonblick von Kröpelin bis Wismar

Doch es gibt auch hier was zu sehen für Frau Kellermann, zum Beispiel vom Balkon ihrer Wohnung ganz oben: „Ich gucke über alles rüber. Am schönsten ist es morgens, wenn die Sonne kommt. Der Kornspeicher in Neubukow ist immer weiß, wie eine Burg – dahinter kann ich bei klarer Sicht den Dampf vom Pelletwerk in Wismar sehen.“

Von Thomas Hoppe