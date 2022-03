Rostock

Klubchef Tobias Woitendorf schnappte sich das Mikro, um die Top-Nachricht des Abends zu verkünden. Till Wiechers bleibt Trainer des HC Empor Rostock. Der 38-Jährige hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bis 2024 verlängert. Das gab der Vorstandsvorsitzende auf einem Sponsorentreffen im Warnemünder Dock Inn Hostel bekannt.

„Till Wiechers hat diese Mannschaft geformt, ihr den Charakter gegeben, sie zum Aufstieg geführt und wird nach einer überragenden Hinrunde mit ihr auch den Klassenerhalt feiern. Davon sind wir absolut überzeugt – genauso wie von seiner Arbeitsweise und seiner Identifikation mit dem HC Empor Rostock. Daher war für uns klar, dass wir die Zusammenarbeit mit ihm gern fortführen wollen“, erklärt Klubchef Woitendorf. Nach Aussage von Sportvorstand André Wilk (41) sei die Vertragsverlängerung „für beide Seiten ein logischer und richtiger Schritt – sowohl in seiner Karriere als junger Trainer als auch für uns als Verein“.

Wiechers: Wollen noch mehr bewegen

Wiechers kam vor fünf Jahren mit dem Ziel nach Rostock, „Empor wieder zu einer Marke zu machen“, sagt der Sportwissenschaftler und Sportpsychologe. Erfolg ist für ihn längst nicht alles. „Wir wollen zeigen, dass man mit Zusammenhalt scheinbar Unmögliches schaffen kann, auch in schwierigen Situationen eine positive Einstellung behalten und versuchen, das Bestmögliche aus jeder Situation herauszuholen. Und vor allem wollen wir Menschen verbinden und nicht gegeneinander aufhetzen.“

In Zeiten des Ukraine-Krieges, Corona und der Klimakatastrophe möchte der 38-Jährige der Gesellschaft etwas zurückgeben und „die Welt mit der Art, wie wir Handball spielen, ein bisschen besser machen“. Herausforderungen können nur gemeinsam gemeistert werden, sagt Wiechers und erntete dafür den Beifall der Gäste.

Kommentar zur Vertragsverlängerung: Starkes Signal mitten in der Durststrecke

Till Wiechers kam im Sommer 2017 von der SG Flensburg-Handewitt II. Bei Empor standen seinerzeit die Zeichen auf Neuanfang. Der Coach hatte die damalige Führungsriege mit seinem Fünf-Jahres-Plan, seiner Handball-Philosophie und seinen Werten („Gewinnen mit Charakter“) überzeugt.

Im zweiten Jahr unter Wiechers Regie gewannen die Rostocker die Drittliga-Meisterschaft. Lediglich ein Phantomtor in letzter Sekunde verhinderte den Aufstieg. 2020 machte die Corona-Pandemie alle Hoffnungen zunichte.

Bei den besten Handballtrainern hospitiert

Im dritten Anlauf gelang Wiechers, der bei Toptrainern wie den ehemaligen und aktuellen Bundestrainern Christian Prokop und Alfred Gislason sowie dem Flensburger Meistermacher Ljubomir Vranjes hospitiert hat, das Meisterstück.

In der 2. Bundesliga mischt Empor als Aufsteiger überraschend gut mit – auch dank der taktischen Varianten, die Wiechers immer wieder aus dem Hut zaubert. „Er hat die Mannschaft entwickelt – bis hin zu dem unorthodoxen Sieben-gegen-sechs, was ja auch ein Erfolgsrezept ist“, lobt Sportvorstand André Wilk.

Ziel Bundesliga? „Wir wollen keine Traumschlösser bauen“

Die sportlichen Auftritte überstrahlen die aktuellen Probleme. „Die Corona-Zeiten sind strapaziös für alle“, meint Woitendorf mit Blick auf „Geisterspiele“ und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen. Der Coach mache auch in schwierigen Situationen einen guten Job und bleibe seiner Linie treu, erkennt der Klubchef an.

Nach einer überragenden Hinrunde machen die Rostocker, die mit großen personellen Sorgen zu kämpfen haben, aktuell eine Durststrecke durch. Die jüngsten vier Niederlagen schocken den Vorstand nicht. „Ob wir jetzt drei Spiele gewonnen oder vier verloren haben – das ändert nichts an der Qualität von Tills Arbeit und dass wir von dem Weg, den wir gemeinsam mit ihm gehen, total überzeugt sind“, bekräftigt Wilk.

Die Zusammenarbeit in dem für den sportlichen Bereich zuständigen Trio, das durch Geschäftsführer Stefan Güter komplettiert wird, funktioniere super, schwärmt der frühere Empor-Spielmacher. „Wir wissen, dass auch Till in seiner Karriere große Ziele hat. Die wollen wir zusammen angehen“, sagt André Wilk. Das Thema Bundesliga nimmt beim HCE niemand in den Mund. Tobias Woitendorf: „Wir wollen uns in der zweiten Liga etablieren und keine Traumschlösser bauen.“ Und Till Wiechers meint: „Wir sind noch nicht fertig. Empor hat noch Riesenpotenzial.“

Von Stefan Ehlers