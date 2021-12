Rostock

Im Sommer der Aufstieg in das „Unterhaus“, aktuell Platz sieben in der stärksten zweiten Liga seit Jahren: Es läuft gut für Rostocks Handball-Traditions-Klub, für den HC Empor. Doch nun droht Vereinschef Tobias Woitendorf unverhohlen mit dem Aus für Profi-Handball in der Hansestadt – und mit dem Zwangsabstieg. Der Grund: Die stadteigene Stadthallen-Gesellschaft kann dem Handball-Verein in der kommenden Saison kaum Termine einräumen.

Empor stünde dann ohne Spielstätte dar. Auf die Ospa-Arena auszuweichen – das geht nicht. Die Halle erfüllt nicht die Statuten der Handball-Liga. In den Streit zwischen Stadthalle und Handballern mischt sich nun die Stadtpolitik ein. Sie muss entscheiden, was wichtig ist: Sport oder Konzerte.

„Wir haben keine Spielstätte in Rostock“

„Wir dürfen schon jetzt nur mit Ausnahmegenehmigung in der Ospa-Arena spielen. Nächste Saison wird es die aber nicht mehr geben“, sagt Empor-Chef Tobias Woitendorf. Denn die Halle im Hansaviertel ist zu klein für Spitzenhandball: Die Auslaufzonen sind zu klein, es gibt zu wenig Parkplätze für Zuschauer und auch an Aufwärmmöglichkeiten fehlt es für die Profi-Teams.

Woitendorf sagt, er habe deshalb schon jetzt über die neue Saison 2022/2023 mit der Stadthalle sprechen wollen – und eine Abfuhr erhalten: Für die Zweitliga-Basketballer der Rostock Seawolves gebe es ausreichend Termine in der größten Arena des Landes und auch für Konzerte, Feiern, Feste – aber nicht für Empor. „Wir müssen uns hinten anstellen, bekommen allenfalls noch einzelne Termine.“ Der Empor-Vorstand wird deutlich: „Wenn wir keine Spielstätte haben, können wir auch nicht in der zweiten Liga antreten.“

Ein Rückzug aus dem Profi-Handball – er wäre aus seiner Sicht für die Sportstadt Rostock fatal: „Handball ist nach Fußball die zweitpopulärste Sportart in MV – und wir sind der Leuchtturm, das Landesleistungszentrum.“ Spielen die Herren nicht mehr „oben mit“, werde sich das auch auf den Nachwuchs auswirken. Woitendorf: „Aus unserer Sicht muss der Sport in der Stadthalle Priorität haben. Wir wollen den Seawolves nicht einen einzigen Termin wegnehmen. Auf keinen Fall. Aber wir wollen auch nicht mit zwei, drei, vier Terminen abgespeist werden.“

Stadthallen-Chefin: Wir sind ausgebucht

Stadthallen-Chefin Petra Burmeister hat Verständnis für Empors Sorgen. Aber viel Hoffnung kann sie Woitendorf dennoch nicht machen: „Wir sind total ausgebucht.“ In einem internen Schreiben schreibt die „inRostock“-Geschäftsführerin von 62 Konzerten, die 2022 nachgeholt werden sollen – und insgesamt mehr als 100 Shows, Festen, Kongressen. „Ich kann den Veranstaltern doch nicht einfach kündigen. Das würde viel, viel Geld kosten.“ Es sei ein „zu großes wirtschaftliches Risiko“ für „inRostock“, 30 Termine für Empor zu reservieren.

Empor komme schlichtweg zu spät, so Burmeister: „Wir planen jetzt schon das Jahr 2025, machen die ersten Verträge vier Jahre im Voraus. Das ist im Veranstaltungsgeschäft so üblich.“ Warum es für die Seawolves Termine gibt, aber nicht für die Handballer: „Die Basketballer sind mein Hometeam, die Stadthalle ist die Wolfshöhle.“ Außerdem hätten die Seawolves langfristig den Bedarf angemeldet – schon vor dem Umbau der Arena im Jahr 2018.

Platz für zwei Spitzen-Sportteams gebe es in der Stadthalle nicht – zumindest nicht dauerhaft: „Wir haben die Halle umgebaut, um für Konzerte und Shows attraktiver zu sein. Das funktioniert – und darauf bin ich total stolz.“ Burmeister: „In Rostock fehlt eine zweite Halle für Großveranstaltungen. Das ist Fakt.“

Politik will Priorität für Sport

In dem Streit zwischen Empor und Stadthalle läuft nun alles auf ein Machtwort der Bürgerschaft hinaus. Denn die Stadthalle gehört der Stadt – und die kann am Ende Burmeister vorgeben, wer wann welche Termine bekommt und wer nicht. Linke und Grüne bereiten nach OZ-Informationen bereits einen entsprechenden Beschluss vor. SPD und CDU beraten noch, ob sie das Anliegen unterstützen.

Findet der Vorschlag (liegt der OZ vor) eine Mehrheit, soll Stadthallen-Chefin Burmeister gezwungen werden, dem Sport Vorrang in der Halle einzuräumen. Grünen-Fraktionschef Uwe Flachsmeyer sagt dazu: „Von uns bekommen Empor und die Seawolves volle Rückendeckung. Es kann nicht sein, dass die Geschäftsführerin der Stadthalle erklärt, dass sie nur für einen Sportverein zur Verfügung steht. Der heimische Sport ist uns wichtiger als irgendwelche Show-Veranstaltungen.“

SPD-Fraktionschef Steffen Wandschneider-Kastell fordert, dass die Beteiligten einen Kompromiss finden: „Beide Vereine sind feste Größen dieser Stadt. Aber: Es gibt auch Menschen, die wollen Konzerte und Shows sehen. Das müssen wir jetzt austarieren.“ Es dürfe nicht „einer Gruppe ein Primat“ eingeräumt werden, sagt er und meint damit auch Burmeisters Bekenntnis zu den Seawolves. Die Spitzenspiele des HC Empor müssten in Rostock stattfinden. „Es gibt aber auch Partien, für die könnte man auch nach Schwerin ausweichen.“

Neubau-Pläne sollen forciert werden

Stadthallen-Chefin Petra Burmeister drängt indes auf den Neubau einer zweiten Arena in Rostock. Das müsse jetzt forciert werden. Die Ostseesparkasse plant am Kesselborn – gleich gegenüber der Stadthalle – den Bau einer Halle für die Spitzenteams der Stadt. „Bis diese Arena steht, wird es aber mindestens noch vier, fünf Jahre dauern“, so die Stadthallen-Chefin.

Claus Ruhe Madsen – der Oberbürgermeister ist in Personalunion auch Sportsenator – sagt zu dem Hallen-Zoff: „Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Rostocker Vereine sich so stark engagieren und sportliche Erfolge feiern. Wir als Stadt sehen uns dahingehend in der Pflicht, den Teams geeignete Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet insgesamt mehr Hallenkapazitäten für die Sportler in unserer Stadt.“

Von Andreas Meyer