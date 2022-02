Ende der Corona-Zwangspause: Sharks Club Bad Doberan öffnet im März

Bad Doberan

Die Barhocker sind noch auf dem Tresen, doch die Eismaschine im Sharks Club Bad Doberan läuft bereits. Am 4. März sollen sich hier wieder die Türen für Tanzbegeisterte öffnen – wenn diese genesen oder geimpft sind. So sieht es ein Beschluss von Bundeskanzler Olaf Scholz mit den Regierungschef vom 16. Februar vor.

„Diskotheken und Clubs (‚Tanzlustbarkeiten‘) werden für Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test oder mit dritter Impfung (2G plus) geöffnet“, heißt es in der Beschlussfassung. Mehr Informationen hat Sharks-Betreiber David Wickborn bisher nicht. Nur die Anrufe und Nachrichten auf seinem Handy haben seit der Bekanntgabe zugenommen. „Wir haben die Information, dass wir öffnen dürfen, aber schriftlich gibt es noch nichts.“

Mehrere Monate in vergangenen zwei Jahren geschlossen gehabt

Die Öffnung kam für den Familienvater doch überraschend. „Aber das geht in Ordnung. Wir haben alles fertig.“ Vor drei Jahren hat seine Frau den Club von Bastian Thielk übernommen, wollte die Familie in Bad Doberan durchstarten. Doch viel geöffnet hatte der Club noch nicht. Ein Wasserschaden nach dem Starkregen im Juli 2019 bremste aus, dann fand ein planungsmäßiger Umbau statt, kurz darauf veränderte das Coronavirus alles. Zwischenzeitlich musste der Club neun Monate schließen, weil die Landesregierung es so beschlossen hatte.

Von Juli bis November 2021 konnten Partys stattfinden. „Am 20. November war die letzte Party“, weiß David Wickborn. Jetzt soll es nach drei Monaten Zwangspause endlich wieder losgehen. Vorerst unter 2G plus. „Es ist sicherlich fragwürdig, ob es funktioniert“, sagt Wickborn. Denn die meisten erwachsenen Jugendlichen seien noch nicht durchgeimpft – würden also auch mit negativem Coronaschnelltest keinen Zutritt haben.

David Wickborn vom Sharks Club Bad Doberan. Der Betreiber freut sich, am 4. März wieder öffnen zu dürfen. Quelle: Sharks Club

Dennoch: „Wir freuen uns, am 4. März aufmachen zu können.“ Doch die Skepsis bleibt, ob die Ankündigung der Regierung Wirklichkeit wird. Was passiert, wenn der Landkreis Rostock oder MV in der Corona-Warnstufe Rot liegt, ob die Tanzenden Masken tragen müssen, ob der Club voll ausgelastet werden darf – viele Fragen sind noch nicht beantwortet.

Und werden es in den nächsten Tagen auch nicht. Über die Öffnungsschritte für Discotheken und Clubs werde in der Kabinettssitzung am 1. März beraten, informiert Regierungssprecher Andreas Timm.

Öffnungszeiten richten sich nach Nachfrage

„Wir wollen im März jeden Sonnabend öffnen“, sagt David Wickborn. Ob auch jeden Freitag im Sharks Club im Gewerbegebiet Walkenhagen gefeiert wird, hänge von der Nachfrage ab. Am Freitag, 4. März, gebe es aber ein Soft-Opening mit den Resident-DJs. Von 21 bis 22 Uhr ist der Eintritt frei, danach kostet er zehn Euro. „Wir haben schon Reservierungen für die Lounges. Die Resonanz ist definitiv da.“

Am 5. März ist der Choco Club zu Gast im Sharks, eine Eventreihe in Norddeutschland. Bei dieser legen die DJs RNB, Hiphop und Black Music auf. Ab 21 Uhr geht es los. Bis 22 Uhr kostet der Eintritt sieben Euro, danach zehn Euro.

„Wir haben ein bisschen was geplant und freuen uns, die Leute zu sehen“, verrät David Wickborn. In den vergangenen Monaten habe er viel im Büro gearbeitet und Neues geplant. „Ich habe überlegt, was man auch für die Region tun kann, unabhängig vom Sharks Club.“ Was genau seine Ideen sind, wird noch nicht verraten. Derzeit liefen noch die Abstimmungen mit den Behörden.

Vor der Existenzbedrohung stehe der Sharks Club nicht. „Wir haben Hilfen beantragt, aber bisher noch nichts bekommen. Wir strecken alles über Monate vor“, sagt der Parchimer. Dabei ist der Sharks Club nicht nur Club, Lounge und Bar. Das Vermieten von Zelten, Bierwagen, Stühlen und Tischen gehört auch zum Angebot des Sharks Clubs. Im vergangenen Jahr hat er Bastian Thielk beim Dorffest in Biendorf unterstützt. Wenig später hat David Wickborn eine Open-Air-Party auf der Rennbahn organsiert.

Von Anja Levien