Ende einer Tradition? Doberaner Rennverein steht vor Insolvenz

Bad Doberan

Dem Rennverein Bad Doberan droht die Insolvenz. Das teilte Präsident Helmut Rohde am Dienstagnachmittag mit. Bereits vor den Renntagen hätten sich finanzielle Probleme abgezeichnet. Der Verein beschloss dennoch, die Veranstaltung Anfang August durchzuziehen.

Jetzt fehlen ihm 80 000 Euro. Rechnungen sind noch offen, Rennpreise nicht bezahlt. Helmut Rohde arbeitet an einer Lösung, er stehe in Kontakt mit jemandem, der die finanzielle Lücke schließen könne. Voraussetzung: Der Präsident bürgt und die Zukunft ist geklärt. Doch auf der Rennbahn gibt es viel zu tun. „Allein ist der Rennverein nicht in der Lage, das Ding zu stemmen“, macht Rohde deutlich.

„Auf kleinere Sponsoren war kein Verlass.“

„Wir haben ein tolles Meeting hingelegt“, sagt Rohde und meint damit die Renntage. Dennoch gibt es jetzt Schwierigkeiten. „Sponsoren haben abgesagt“, sagt der Präsident, der im vergangenen Jahr ins Amt gewählt worden war unddie Renntage nach einem Jahr Pause zurück auf die Rennbahn gebracht hatte.

Für ihn sei es auch ein Lerneffekt gewesen: „Auf kleinere Sponsoren war kein Verlass.“ Größere Firmen, die die Renntage einst unterstützt hatten, hätten sich mittlerweile andere Veranstaltungen und Vereine gesucht und kein Interesse mehr, so Rohde. Durch den Absprung von Sponsoren würden zwischen 40 000 und 50 000 Euro fehlen.

Geläuf hat hohe Kosten verursacht

Unerwartete Kosten in Höhe von 60 000 Euro hätte auch das Geläuf verursacht. „Wir haben die Bahn in einem überaus schlechten Zustand übernommen“, sagt Rohde. Zudem war die Sprinkleranlage kaputtgegangen, es musste per Hand gewässert werden, was weitere Kosten verursacht habe: „Drei Wochen vor den Rennen dachte ich, dass ich sie absagen muss, weil wir die Bahn nicht hinbekommen haben.“

Dabei hätte der Verein im April mit einer Fachfirma einen Pflegeplan ausgearbeitet: „Dieser ist nicht aufgegangen.“ Doch 14 Tage vorher die Rennen abzusagen, wäre laut Rohde ein Imageverlust gewesen: „Es hätte keiner mehr mit uns geredet.“ Also wurde investiert: „Wir hätten anders keine Chance gehabt.“

25 000 Euro aus den Vorjahren offen

Für die finanzielle Schieflage des Vereins, der seit 1822 existiert, hätten auch offene Rechnungen aus den Vorjahren gesorgt. „Das waren mehr als gedacht“, sagt Helmut Rohde. Hintergrund: Das Präsidium war im vergangenen Jahr neu gewählt worden. Mit Helmut Rohde, Bernd Grübler und Carsten Fischer kamen neue Männer an die Spitze: „Wir haben es nicht geschafft, die alten Kosten rauszuarbeiten.“ 25 000 Euro seien aus den Vorjahren noch offen gewesen: „Die haben wir zum Teil bezahlt.“ Zwei Vereinsmitglieder, darunter Rohde selbst, hätten mehrere zehntausend Euro in den Verein gesteckt.

Ein Hamburger könnte dem Verein jetzt helfen. Das laufende Minus aus diesem Jahr könnte aufgefangen werden, „wenn ich eine Bürgschaft eingehe“, sagt Rohde. Dazu seien er und auch der Investor nur bereit, wenn die Zukunft klar ist.

Rohde : „Ohne Hilfe keine Chance“

„Durch einen Blitzeinschlag ist die Elektroanlage kaputt. Wir brauchen einen Elektrozaun um die Bahn, damit die Wildschweine nicht aufs Geläuf kommen, und wir brauchen dringend einen Brunnen.“ Eines sei klar: Ohne Sponsoren geht es nicht. „Ohne Hilfe keine Chance“, stellt Rohde klar. Und so führt er jetzt weiter Gespräche.

Stadt, Verein und Land wollen die Infrastruktur auf dem Gelände seit langem verbessern. Laut Rohde liegen die Kosten für den Aufbau und Abbau der Technik bei 70 000 Euro: „Wenn die Infrastruktur da wäre, würde man diese Kosten sparen.“ Das Land fördere den Ausbau, wenn hier Pferdesport mit Wettkampfcharakter stattfinde.

„Mir ist seit Samstag bekannt, dass es finanzielle Schwierigkeiten gibt“, sagt Doberans Bürgermeister Jochen Arenz. Die Stadt hat die Rennbahn an den Verein verpachtet. Der Vertrag läuft noch bis 2021. Am Mittwoch telefoniert Arenz mit Landwirtschaftsminister Till Backhaus, um die aktuelle Lage und die Förderung zu besprechen.

Von Anja Levien