Jörnstorf

„Juhu, endlich haben wir einen Spielplatz.“ Für um die 20 Kinder aus Dorf Jörnstorf bei Neubukow, ihre Eltern, Großeltern und Verwandten ging am Freitagnachmittag ein lang gehegter Traum in Erfüllung. „Ich bin richtig froh, weil wir so lange darum gekämpft haben. Er ist nun auch Treffpunkt für uns alle“, sagte Stefanie Berend, die zusammen mit anderen Eltern und dem Verein Biendorf 3000 eine Initiative für einen neuen Spielplatz gestartet hatte.

„Wir werden das mit einer kleinen Feier begehen“, so Jessica Schoknecht. „Dort gibt es auch schön schattige Plätze, das ist doch gerade jetzt im Sommer ideal“, sagte Ines Albrecht. Für den zehnjährigen Conner Breiler war vor allem die Seilbahn spannend. „Die möchte ich als erstes austesten.“ Die zwölfjährige Lea Berendt sah das auch so. Jenny Piepenburg balancierte auf einem Balken, unter dem dicke Federn für Schwingungen sorgen.

Anzeige

Verein beauftragte Projekte

„Ja, ich bin total happy“, sagte die Bürgermeisterin der Gemeinde Biendorf Peggy Freyler. Das Problem war es, das Geld zu beschaffen, denn die Gemeinde muss sparen. „Das Projekt ist komplett vom Gemeindeverein Biendorf 3000 beantragt und finanziert worden und jetzt fertiggestellt an die Gemeinde übergeben worden“, sagte die Bürgermeisterin. „Die Vereinsmitglieder gingen auf die Suche nach Sponsoren.“

Weitere OZ+ Artikel

Doch die 26 000 Euro waren dennoch nicht zu stemmen. „Deshalb hofften wir, eine Möglichkeit der Förderung zu finden“, so die Bürgermeisterin. Der Gemeindeverein beantragte sie beim Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt. Von dort kamen 17 000 Euro aus dem Strategiefonds des Landes MV – Projektliste für das Globalvolumen aus Haushaltsabschluss 2018 für das Vorhaben „ Spielplatz Jörnstorf“. Dieses Geld wurde komplett für die Geräte ausgegeben.

Den Rest mussten die Vereinsmitglieder durch Spenden einwerben. Viele Eigenleistungen zur Vorbereitung des Platzes kamen von den Eltern. „Ich bin glücklich, so viele Mitstreiter gehabt zu haben“, sagte Peggy Freyler und es war ihr auch anzusehen. Sie überreichte der Vorsitzenden des Gemeindevereins Stefanie Saß einen Blumenstrauß für ihr Engagement. „Ohne den Verein gäbe es diesen Spielplatz nicht“, sagte sie.

Planung seit zwei Jahren

„Vor zwei Jahren fingen wir an zu planen.“ Denn der Platz war nicht mehr nutzbar, die wenigen Geräte veraltet und kaputt. Um die 50 Einwohner leben in Dorf Jörnstorf, so auch Stefanie Behrendt: „Solch ein zentraler Platz ist wichtig, so lernen die Kinder sich besser kennen. Und auch für die Erwachsenen sei der neu gestaltete Platz mit seiner sicheren Umzäunung etwas Schönes.

Sofort nach Eröffnung sausten die Kinder zu den neuen Spielgeräten im Dorf Jörnstorf. Der Gemeindeverein Biendorf 3000 sammelte dafür Spenden und es gab Geld vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt. Quelle: Sabine Hügelland

Nun bleiben vielleicht auch mal die Computer und Handys der Kinder aus, denn die neuen Geräte wie eine Rutsche, Wippe, Balancebalken, Seilbahn, Sandkiste und Kletterabenteuergerüst wurden sofort nach der Eröffnung von den Kindern okkupiert. Das Band durften Karlotta Schoknecht und Mika Behrendt durchschneiden und dann rasten auch schon die Kinder zum neuen Fun-Minipark.

Eltern und Verwandte nutzten die Sitzgelegenheiten: „Sie sind dazu auch noch besonders schön und sind aus Holz“, sagte Jessika Schoknecht. Yvonne Piepenburg lebt zwar in Biendorf, gehört jedoch dem Verein an: „Ich habe selbst zwei Kinder im Alter von acht und elf Jahren, die heute mit ihren Rollschuhen herkamen, um den Spielplatz mit einzuweihen.“

Von Sabine Hügelland