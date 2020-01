Retschow

Die Gemeindevertretung in Retschow ist wieder vollzählig. Nachdem der bisherige Gemeindevertreter Thomas Schubert im Dezember zum Bürgermeister der Gemeinde gewählt und am Donnerstag auch ernannt wurde, rückt Robert Born auf den freigewordenen Sitz nach. Er wurde zudem zum zweiten Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt. Erste Stellvertreterin ist Sylvia Stracke.

Landkreis gibt Geld für Kita-Neubau

Gute Nachrichten konnte Thomas Schubert auf der ersten Sitzung der Gemeindevertretung im neuen Jahr verkünden: Der Landkreis Rostock habe Fördermittel für den Neubau der Kindertagesstätte (Kita) „Feldmäuse“ in Höhe von 650 000 Euro zugesagt, zudem habe das Land eine Sonderzuweisung in Höhe von 177 000 Euro in Aussicht gestellt. Die Gemeinde Retschow plant, eines der zwei Häuser abzureißen und neu zu bauen, im anderen soll umgebaut werden.

Die Kita in Retschow soll umgebaut werden. Ein Haus der Einrichtung wird abgerissen und neu gebaut (gelbes Haus), im anderen wird umgebaut. Quelle: Anja Levien

Für die Bauzeit soll eine Containeranlage aufgebaut werden, in der die Kinder betreut werden können. Diese wird auf dem Bolzplatz hinter der Kita stehen. Für die Errichtung der Containeranlage verlangt der Landkreis Rostock noch einen Brandschutznachweis. Die Gemeindevertreter haben auf ihrer jüngsten Sitzung den Auftrag dazu erteilt. Den Zuschlag erhält das Planungsbüro ISH, das bereits den Umbau und Ersatzneubau der Einrichtung geplant hat. Als Voraussetzung für die Fördermittel soll die Gemeinde laut Schubert spätestens zum 8. März aktiv geworden sein, also Verträge unterzeichnet oder mit dem Tiefbau begonnen haben.

Funkturm wird auf Acker gebaut

Weiteres Thema auf der Sitzung war die Errichtung eines Funkturms in der Gemeinde. Der Funkturm, den die Deutsche Telekom errichten lässt, soll maximal 50 Meter hoch sein und mit den Datendiensten GSM, UMTS und LTE ausgestattet werden. Über mehrere Monate war über Standorte diskutiert worden. Unter anderem waren auch eine Fläche am Sportplatz und ein Grundstück neben der Feuerwehr im Gespräch.

Ergebnis: „Eine öffentliche Fläche steht unter Berücksichtigung der notwendigen Parameter nicht zur Verfügung“, so Bürgermeister Thomas Schubert. Der Funkturm soll daher auf einem privaten Grundstück auf einem Acker Richtung Brusow gebaut werden. Die Zustimmung der Eigentümerin liege vor. Die Gemeindevertreter stimmten dafür.

Straßenentwässerung in Stülow im Fokus

Bürgermeister Schubert informierte auf der öffentlichen Sitzung über die Ortsteilbegehung in Stülow, die er zusammen mit den Gemeindevertretern Ute Hoffmann und Rüdiger Tremp unternommen hat, nachdem mehrere Stülower Hinweise gegeben hatten. „Die Straßenentwässerung in Stülow ist schwierig“, sagt Schubert. „Dreck und Sand von den Grundstücken gelangt in den Straßenablauf und verstopft diesen. Der Straßengraben kann das Wasser nicht aufnehmen und es gibt Grundstücke, die entwässern das Regenwasser auf die Straße“, zählt er die Probleme in der Dorfstraße auf. Mit den Grundstückseigentümern sei das Gespräch gesucht worden.

Mit dem Landkreis Rostock habe er Kontakt aufgenommen, damit der Straßengraben ausgebaggert und vertieft werde. Im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße 6 – für den es noch keinen festen Termin gibt – soll das Problem der Niederschlagsentwässerung dann noch mal gründlicher angegangen werden. Denn die Regenentwässerung im Bereich des Kopfsteinpflasters stamme aus dem Jahr 1980.

Sportplatz bleibt vorerst Wiese

Der Sportplatz in Retschow ist ein weiteres Thema, welches die Gemeinde in den vergangen Monaten beschäftigt hat. Wie Schubert informierte, sei das Vereinsheim jetzt leer geräumt. „Das Sportlerheim bleibt in Hand der Gemeinde“, so Schubert, nachdem die BSG Retschow als letzter Pächter dieses und den Platz nicht mehr nutze. Die Fläche des Sportplatzes sei jetzt als Weidefläche verpachtet. „Wir haben keinen aktiven Verein, der sie nutzen würde“, so Schubert. Fußballspielen könnten die Kinder in der Gemeinde dennoch. In Retschow gibt es neben dem Spielplatz einen Bolzplatz.

Von Anja Levien