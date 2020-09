Heiligendamm

„Das hier ist schon ein ganz besonderer Ort“, meint Martin Dostal. Heiligendamm mit seiner interessanten Geschichte ist schon seit vielen Jahren sein Steckenpferd. Seit 2013 führt er offiziell Gäste durch das 1793 gegründete älteste Seebad auf dem Kontinent. Er ist einer der vier städtischen Führer für Heiligendamm und bietet auch als Privatmann Gäste-Führungen an zu verschiedenen Bereichen und Aspekten der „weißen Stadt am Meer“. Immer beliebter werden zum Beispiel auch seine Führungen für die Patienten der Heiligendammer Median-Klinik. Außerdem informiert er auf seiner Webseite und in seinen Blogs über geschichtliche und aktuelle Entwicklungen rund um Heiligendamm.

Die Geschichte von Heiligendamm ist natürlich auch eng verbunden mit der Geschichte von Bad Doberan und dem Münster, erklärt Dostal. „Man kommt dann schnell auch auf die Geschichte von ganz Mecklenburg, zu Heinrich dem Löwen.“ Auf seiner Webseite erstes-seebad.de listet der Heiligendamm-Kenner daher über viele Seiten die historische Entwicklung der Region und des Ortes auf, seit der Christianisierung des Ostseeraums rund um das Jahr 800.

Anzeige

In der Serie „Die Urlaubsmacher“ stellt die OSTSEE-ZEITUNG Menschen vor, die den Urlaub zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan ge­- stalten. Die Männer und Frauen, die dafür sorgen, dass eine Unterkunft da ist, die sich ums Essen kümmern, um die Freizeitangebote und die Beförderung. Die Macher hinter der schönsten Zeit des Jahres.

Interesse an der Entwicklung Heiligendamms

Dostal ist in Hohenfelde geboren. Nach seiner Ausbildung zur Bürokraft in Husum kehrte er schließlich in die Region zurück und lebt inzwischen nun wieder mit seiner Familie in Hohenfelde. Schon Anfang der 2000er Jahre begann er sich für die Entwicklungen in Heiligendamm zu interessieren, die er dann immer intensiver verfolgte. Die seien leider stark geprägt durch ein nun schon bald jahrzehntelanges Hickhack zwischen potenziellen Investoren und kommunalpolitischen Interessen, bedauert er.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch: So läuft die Sanierung der Villen in Heiligendamm

Eine der häufigsten Fragen der Gäste auf Dostals Führungen ist denn auch: Warum lassen die hier so viele von diesen schönen Villen verfallen? Dann muss Dostal ausholen und schildern, warum die Renovierungsarbeiten lange stockten und auch jetzt noch einiges schleppend vorangeht. Er führt dann an, was es alles schon an Plänen, Bedenken, Diskussionen und auch Mediationsversuchen gegeben habe. Dazu trägt er bei den Führungen auch eine große Fotomappe bei sich, mit historischen Bildern und Entwürfen von Investoren für die Zukunft.

Vieles für Öffentlichkeit gesperrt

Wenn Dostal bei seinen Führungen die Gäste hinter Tore und Zäune auf das weitläufige Geländes des Grand Hotels mitnimmt, dann kommt auch öfter die Frage: Warum ist denn hier soviel für die Öffentlichkeit gesperrt? Dostal kann den Unmut darüber verstehen, hat aber auch Verständnis für die andere Seite: Wer mindestens mehrere Hundert Euro pro Nacht für ein Hotel bezahle, wünsche sich eben auch Privatsphäre dafür.

Dostal besorgt sich immer wieder aktuelle Informationen nicht nur aus der Kommunalpolitik, sondern auch von Investorenseite, zum Beispiel von der Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm. Diese Informationen gibt er dann auch an seine Stadtführer-Kollegen weiter. Manchmal werde ihm daher zuviel Nähe zu den Investoren vorgeworfen, erzählt er. „Aber ich will einfach immer Informationen von möglichst vielen Seiten, nur dann kann man sich ein realistisches Bild machen.“ Regelmäßig geht er auch zu den Vorträgen des anerkannten Heiligendamm-Experten Professor Joachim Skerl.

Ausfall von Führungen durch Corona

Corona hat auch für Dostal Folgen, nicht nur den monatelangen Ausfall von Führungen. Er arbeitet in „normalen“ Jahren auch einige Stunden pro Woche im Doberaner Besucherzentrum. Da dieses Jahr hier viel weniger Bedarf anfiel, arbeitet er diese Saison stattdessen auch als Strandvogt. Er hat aber festgestellt, dass das mit seiner Grundhaltung als Gästeführer kaum vereinbar ist: „Ich tue mich einfach sehr schwer, mit den Gästen zu schimpfen“. Aufgabe des Strandvogts sei zunächst mal, die Gäste freundlich auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen. Doch es gebe leider auch hartnäckige Fälle, und da müsse der Strandvogt auch im Interesse der anderen Gäste dann schon mal durchgreifen

Dostal freut sich, dass außer Touristen auch öfter mal Menschen aus der Region zu seinen Führungen kommen, zum Beispiel aus Rostock. Er hört dann oft: Wir leben hier schon so lange und kennen Heiligendamm vom Sehen, jetzt wollen wir auch mal genauer wissen, was da dahintersteckt. Gerne teilt der Heiligendamm-Kenner dann sein Wissen über Geschichte und aktuelle Entwicklung dieses besonderen Seebades mit, und bekommt auch immer wieder mal selber neue Informationen, wenn sich jemand an alte Zeiten erinnert.

Lesen Sie auch zur Serie „Die Urlaubsmacher“

Von Henrietta Hartl