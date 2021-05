Bad Doberan

James Last, Sophia Loren, Romy Schneider, Karl Lagerfeld, Lady Gaga, Dieter Nuhr sind nur einige der über 194 000 Autogramme, die der leidenschaftliche Jäger und Sammler Gunnar Grätz sein Eigen nennt. Auf Büchern, Schallplatten, CDs und Karten hütet der 63-Jährige seine unterschriebenen Schätze.

„Am 5. Juli 1971 hat alles angefangen auf einem Sommerfest am Schmarlteich in Bad Doberan“, erzählt Gunnar Grätz, der Kultur- und Literaturwissenschaften studiert hat. Die ersten beiden Autogramme von Andreas Holm und Thomas Lück waren der Startschuss für eine 50-jährige „Karriere“ als Autogrammsammler. „Damit hätte es sich damals vielleicht erledigt, aber meine Mutter zeigte mir dann einen Artikel über einen Autogrammjäger aus Chemnitz, da wollte ich das auch machen.“

Gerade frisch im Briefkasten: Kiwi

Über 6000 signierte Schallplatten, CDs und Kassetten, dazu Bücher und Bildbände bekannter Stars stapeln sich im Zuhause des unermüdlichen Sammlers. Gerade ganz frisch im Briefkasten: eine Autogrammkarte von „Kiwi“, Andrea Kiewel.

Kommt man denn heute noch so gut an die Stars und ihre begehrten Unterschriften ran? „Nein, aber die Veranstalter kennen mich und wissen, dass ich Sammler bin. Sonst hätte ich das Autogramm von ZZ Top auch nicht bekommen.“

Manche Stars haben erst Jahre später geantwortet

Besonders in Erinnerung geblieben sind Gunnar Grätz die Begegnungen mit James Last, der ihn sogar zu einem Sekt in seine Garderobe einlud und alle Platten geduldig signierte. „Ich habe auch viele Platten auf Flohmärkten gekauft und mir dann von den Stars unterschreiben lassen.“

Grätz’ Erfolgsmasche: Er schickt herzliche Briefe mit den Werken der Stars und Sternchen zu den Promis, adressiert an den jeweiligen Veranstaltungsort, an dem der nächste Auftritt geplant ist. Das funktioniert. Manche Berühmtheiten haben erst neun oder sogar 30 Jahre später geantwortet, aber immerhin.

Sein Trick: die Künstler persönlich anschreiben

Wie gut, dass der Autogrammsammler die letzten 50 Jahre nicht umgezogen ist. So findet sich immer mal wieder eine Überraschung im Briefkasten, mit der er schon lange nicht mehr gerechnet hat. Bei anderen wiederum geht es schneller. „Ich habe Cliff Richard damals persönlich angeschrieben und schon 14 Tage später bekam ich seinen Brief aus London.“

An manchen Größen beißt sich aber auch Gunnar Grätz die Zähne aus. Um Tina Turners Autogramm hat er sich lange bemühen müssen. Er schickte ihr Plakate mit einem lieben Brief und der Bitte, sie zu unterschreiben. Irgendwann klappte auch das.

Endlich! Das Autogramm von Andrew Lloyd Webber

Quer stellte sich über Jahrzehnte hinweg immer Andrew Lloyd Webber, der Grätz’ Autogrammwünsche stets unbeantwortet ließ. Aber geschafft hat er es dennoch durch einen glücklichen Zufall. Eine Kollegin hat eine Autogrammkarte im Internet gefunden und für Gunnar Grätz erworben, mit 30 Euro ein gutes Geschäft. „Ich habe sofort die Unterschrift geprüft, und sie ist tatsächlich echt“, präsentiert er stolz seinen Erfolg, auch diesen Künstler nun in seiner Sammlung zu haben. „Ich kaufe nur selten Autogramme. Wenn ich welche übrig habe, dann tausche ich mit einem Sammler aus Rostock und einem aus Gera.“ Verkaufen würde er eines seiner Autogramme nie, auch wenn manche davon inzwischen Seltenheitswert haben.

Gunnar Grätz weiß: „Die größten Stars sind die nettesten.“ Unterhalten hat er sich mit vielen, mit Kati Witt war er über eine Stunde im Gespräch, ohne zu wissen, dass sie es ist. „Sie war als Überraschungsgast geplant, und ich hab sie da einfach nicht erwartet.“ Das Autogramm von ihr konnte er sich erst später einfangen bei einer anderen Gelegenheit.

Aufgrund seiner jahrzehntelangen Sammelleidenschaft ist er ein bunter Hund in der Szene und darf auch mal in die Backstagebereiche. „Über die Zeit haben sich sogar Freundschaften entwickelt, zum Beispiel zu Frank Schöbel, der Stern-Combo und Karussell.“

Kalifornische Luft in Tüten von „Arnie“

Die Stars der DDR hat er alle, galante Größen wie Hildegard Knef und Marlene Dietrich haben ihm noch kurz vor ihrem Tod einen Brief mit ihren Signaturen gesendet. Jedes seiner Autogramme hält er in Ehren. „In letzter Zeit sind viele aus meiner Sammlung gestorben, gerade Thomas Fritsch und Milva.“

Gibt es denn eine Persönlichkeit, die er unbedingt noch haben muss? „Genaugenommen haben sich meine großen Träume alle erfüllt“, sagt er stolz und erzählt noch von Arnold Schwarzenegger, der ihm während seiner Gouverneurszeit ein großes Paket geschickt hat, mit Autogrammen und kalifornischer Luft in Plastiktüten.

Niemals Autogramme wegschmeißen

„Ich sammle alles, auch wenn ich kein Fan bin“, sagt Grätz und kommt so mit einem großen Stapel neuer Autogramme inzwischen auf über 194 000 und ein paar Zerquetschte. „Wäre Corona nicht gewesen, hätte ich jetzt sicher schon die 200 000 geknackt, aber es ist ja alles ausgefallen.“

Und ein Appell seinerseits an diejenigen, die Autogramme haben und nichts damit anzufangen wissen: „Nie wegschmeißen!“

Von Anja von Semenow