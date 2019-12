„Supernova“: Erfolgreiche Premiere von Holiday on Ice in Rostock

Rostock

Die rund 3000 Zuschauer in der ausverkauften Rostocker Stadthalle blicken gebannt zur Eisfläche. Vielen von ihnen stockt der Atem, als die Weltklasse-Eiskunstläufer über die Eisfläche fegen. Unter großem Beifall präsentieren die Akrobaten atemberaubende Pirouetten, waghalsige Sprünge und ausgefallene Kostüme.

Die neue „Holiday on Ice“-Show „ Supernova“ hat am Donnerstagabend Premiere gefeiert. „Die Weihnachtszeit in Rostock ist ohne Holiday on Ice gar keine Weihnachtszeit“, so OZ-Chefredakteur Andreas Ebel, der zusammen mit Petra Burmeister, Geschäftsführerin der Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft, und Nadine Matzat von Holiday on Ice Deutschland den Abend eröffnet hat. „Wir sind unheimlich gern in Rostock. Es ist ein tolles Publikum, das immer unglaublich mitgeht. Das ist für die Eiskunstläufer das größte Lob, das sie bekommen können“, so Matzat.

Eine Reise zu den Sternen

Nach den erfolgreichen Shows „ Atlantis“ und „Showtime“ in den vergangenen beiden Jahren nehmen die Darsteller das Publikum in dieser Saison bei „ Supernova“ mit auf eine Abenteuerreise zu den Sternen. Bereits zum 11. Mal im Publikum dabei ist Constanze Glapa aus Schmarl. „Ich bin immer wieder beeindruckt, was hier auf die Beine gestellt wird“, sagt die Rostockerin. „Die Eisfläche ist ja relativ klein, da ist es umso erstaunlicher, welche Leistung die Eiskunstläufer da bieten“, schwärmt sie. „Die Akrobatik in Verbindung mit der Musik – ich bin beeindruckt.“

Akrobaten „fliegen“ durch die Luft

Die Eiskunstläufer, die zu den Besten der Welt gehören, gleiten nicht nur übers Eis – sie „fliegen“ durch die Luft und geben auch in schwindelerregender Höhe ihr Können zum Besten. Die Geschichte beginnt zunächst mit einem Winterfest im ewigen Eis mit Tänzen und anmutigen Choreografien. Gerade als Hauptakteur Ivan Bich vor seiner Partnerin Aleksandra Bich auf die Knie geht, um ihr einen Antrag zu machen, wirbelt ein gigantischer Schneesturm auf. Schnee fegt durch die Stadthalle. Die Eisläufer werden von der Winterlandschaft ins Weltall gewirbelt. Mit einem großen Pyroeffekt endet die erste Hälfte.

Zuschauer begeistert

„Ich bin beeindruckt, dass den Verantwortlichen jedes Jahr etwas Neues einfällt“, sagt Kerstin Mottl aus der Südstadt, die zum vierten Mal dabei ist. „Es ist jedes Mal ein Highlight. Ich fiebere richtig mit.“ Auch die zehn Gewinner der OZ-Verlosung verfolgen gespannt die Tänze zu Hits wie „Confident“ von Demi Lovato, „Running all Night“ von Zayde Wolf oder „Spirit in the Sky“ von Keiino. „Ich wollte die Show unbedingt mal sehen“, sagt Annett Thiele aus Nienhagen. „Ich habe schon so viel gehört, da musste ich es einmal selbst sehen.“ Eigentlich soltle ihr Ehemann sie begleiten. Da der aber arbeiten muss, ist Sohn Yannik Thiele eingesprungen. „Da habe ich mich gern bereit erklärt“, sagt er und lacht.

Nachwuchs präsentiert sich großem Publikum

Auch Jana und Michael Erdmann aus Pölchow sind zum ersten Mal dabei. „Wir freuen uns auf einen gemütlichen und unterhaltsamen Abend“, sagt Michael Pölchow.

In der Pause dürfen sich Nachwuchs-Talente auf dem Eis dem großen Publikum präsentieren, bevor in der zweiten Hälfte weitere Eiskunststücke geboten werden. Im großen Finale schaffen es die Protagonisten durch eine Supernova – eine leuchtend sprühende, galaktische Explosion – zurück auf die Erde.

Vorverkauf für 2020 hat begonnen

Stadthallen-Chefin Petra Burmeister freut sich über die gelungene Premiere. „Die gute Qualität hat sich herumgesprochen in den 18 Jahren, die wir Holiday on Ice nun in Rostock haben“, erklärt sie den Erfolg. Mehr als 20200 Karten konnten für diese Saison schon verkauft werden, wer noch eine Show in diesem Jahr verfolgen möchte, sollte sich beeilen. Auch der Vorverkauf für 2020 hat bereits begonnen.

Von Katharina Ahlers