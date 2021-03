Neubukow

Auf Baustellen, an denen das Neubukower Tiefbauunternehmen ASA-Bau beteiligt ist, trifft man in Mecklenburg häufig. So sind die Neubukower zurzeit in Bad Doberan im Einsatz, wo sie den Kamp neu gestalten. Ein anderes wichtiges Projekt ist die Erneuerung der Asphaltdeckschicht an der Landesstraße L 12 zwischen Neubukow und der Kreuzung Westhof. Bis zum Saisonbeginn soll dies abgeschlossen sein.

1600 Meter Asphalt am Tag

Nahe der Ortschaft Zweedorf ist die neue Asphaltdecke teilweise auf einer Breite von 5,80 Meter schon aufgetragen. „Ein paar Tage haben wir an diesem Abschnitt noch zu tun“, sagt Straßenbaumeister Volker Pioch von ASA-Bau. Die Arbeiten kommen gut voran. Etwa 1600 Meter schafft der Asphalttrupp am Tag, wenn keine größere Lücke zwischen den Asphaltkippern entsteht.

Die Lastwagen holen ihre 160 Grad heiße Ladung aus einem Mischwerk in der Nähe von Wismar und schütten sie an der Baustelle in den Aufnahmetrichter des Asphaltfertigers. Nach wenigen Minuten sind die rund 26 Tonnen Asphalt auf der eingestellten Breite gleichmäßig verteilt. Ist eine größere Fläche geschafft, rollen die Walzen an und verdichten die schwarze Masse zu einem festen Belag. Schließlich muss der einige Jahre halten.

Asphaltarbeiten auf der Landesstraße 12 zwischen Neubukow und Westhof. Quelle: Rolf Barkhorn

Baustellen wie die bei Zweedorf oder in Bad Doberan sind beliebt bei den Mitarbeitern. Dann ist zum Feierabend der Weg nach Hause nicht so weit. „Aber die meisten unserer Baustellen befinden sich in Mecklenburg-Vorpommern. Weite Touren fallen für unsere Mitarbeiter in der Regel nicht an“, sagt Geschäftsführer Christian Hinz, dem es wichtig ist, dass sich die Mitarbeiter im Unternehmen auch wohlfühlen.

Entwicklung der Firma ist Erfolgsgeschichte

Die Entwicklung von ASA-Bau beschreibt er als Erfolgsgeschichte. Hervorgegangen war die Firma 1991 aus der ein Jahr zuvor gegründeten Firma MAW. „Begonnen hat alles mit zwei Angestellten und einem alten dänischen Bagger“, berichtet Hinz. Heute zählt das Tief- und Straßenbauunternehmen mit Firmensitzen in Greifswald und Neubukow und einem Büro in Schwerin insgesamt 250 Mitarbeiter, 130 davon am Standort Neubukow. „Unsere Kolleginnen und Kollegen kommen nicht alle nur aus Neubukow, sondern aus der gesamten Region“, weiß Hinz.

ASA-Bau-Geschäftsführer Christian Hinz (49): „Die Technik, mit der wir arbeiten, wird immer ausgefeilter. Das erfordert von denen, die sie bedienen, entsprechendes Fachwissen.“ Quelle: Rolf Barkhorn

Das Leistungsspektrum von ASA-Bau reicht vom Asphalteinbau über Ingenieurbau und Kanalbau bis hin zur Verlegung von Natursteinpflaster. Diese Leistungen werden zu 90 Prozent für öffentliche Auftraggeber wie dem Land Mecklenburg-Vorpommern sowie für Kommunen und öffentliche Versorgungsträger erbracht. Da solche Aufträge grundsätzlich ausgeschrieben werden, fällt für die Auftragssicherung stets ein hohes Maß an Bürokratie an.

Acht Mitarbeiter sind allein damit befasst, Ausschreibungen zu sichten, Leistungen zu kalkulieren und Bewerbungen anzufertigen. Rund 2000 Bewerbungen kommen im Jahr zusammen. Aber nicht jede führt zum Auftrag. Die Ausschreibung gewinnt, wer das billigste Gebot abgibt. „Uns ist es aber wichtig, Qualität abzuliefern. Das geht nicht immer billig“, betont Hinz.

Lernwilliger Nachwuchs willkommen

Auch der Einsatz moderner Technik hat ihren Preis. Der alte Bagger von 1991 ist längst Geschichte. Zum Technikfuhrpark von ASA-Bau gehören heute 40 Bagger, 40 Radlader sowie unzählige Transporter und drei komplette Asphaltierungseinheiten. Mit der modernen Technik steigen auch die Ansprüche an die Mitarbeiter. „Den Straßenbauarbeiter, der überwiegend mit der Schaufel hantiert, gibt es nicht mehr. Die Technik, mit der wir arbeiten, wird immer ausgefeilter. Das erfordert von denen, die sie bedienen, entsprechendes Fachwissen“, erklärt Diplomingenieur Christian Hinz.

Seit Jahren bildet das Unternehmen auch Lehrlinge in Fachbereichen wie Tiefbau, Straßenbau, Kanalbau, Kalkulation aus. „Lernwillige Schulabgänger mit Interesse sind uns willkommen und das gilt für Jungen und Mädchen“, meint der Geschäftsführer. Er ergänzt, die Perspektive, nach der Berufsausbildung im Unternehmen zu bleiben, sei sehr gut. Darüber hinaus gebe es für Mitarbeiter gute Chancen, sich weiter zu qualifizieren und im Unternehmen Karriere zu machen.

