Erinnerungen an Fachhochschule Heiligendamm: Die Feste sind legendär

„Ich war die Zimmerlinde von Benno“, stellt sich Dolly Leupold scherzhaft vor. Die 73-Jährige ist die frühere Lebensgefährtin und jetzige Nachlassverwalterin des Malers Günter Kiefer-Lerch, Spitzname Benno. Schmunzeln bei Prof. Hans Meyer (83), ehemals Dozent an der Fachschule für angewandte Kunst (FAK) in Heiligendamm, und Jule Ulrike Müller (54), Schmuckgestalterin. Das Leben der drei war direkt oder indirekt mit der Fachschule verbunden.

Gemeinsam tauchen sie beim Kaffee launig in die Geschichte der künstlerischen Ausbildungsstätte ein. Erinnerungen, die auch Kurioses und Humorvolles nicht aussparen. Anlass ihres Beisammenseins ist die Eröffnung der Ausstellung „alte FAK-ler“ im Roten Pavillon auf dem Kamp in Bad Doberan. Gezeigt werden Arbeiten von Müller, Meyer und Kiefer-Lerch.

Weiße Stadt am Meer hatte Einfluss auf Studierende

Hans Meyer gilt als FAK-Urgestein. „Von 1956 bis 1961 habe ich an der TU Dresden studiert und bin dann dem Ruf nach Heiligendamm gefolgt“, erzählt er. Als Dozent in der Fachrichtung Innenarchitektur ist der damals 23-Jährige kaum älter als seine Studenten. Auch das trägt dazu bei, dass er sich von Anbeginn hier wohlfühlt: „Die weiße Stadt am Meer, eingebettet in eine schöne Landschaft und geprägt von klassizistischer Architektur, begeisterten mich. Beides hatte natürlich einen Einfluss auf die Studierenden und Lehrenden, die sehr eng zusammenarbeiteten. Es gab, so kann ich wohl sagen, ein fast familiäres Verhältnis zueinander, was Kreativität und Teamgeist förderte. Das war angesichts der hohen fachlichen Anforderungen sehr wichtig.“

Genau das empfand Jule Müller, als sie 1993 aus Göttingen an die FAK kam. „Auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich die Professoren sehr um uns Studenten kümmerten. Ich kann wirklich von einer tollen Betreuung und hervorragenden Studienbedingungen sprechen. Wer wollte, konnte sogar nachts in den Werkstätten arbeiten. So wurde auch ich zur Nachtschwärmerin“, meint sie schmunzelnd. Als besonders schön habe sie es empfunden, mit ihren Kommilitonen unter einem Dach zu studieren und zu wohnen.

Fasching an der Schule ist bis heute legendär

Dolly Leupold, langjährige Gefährtin von Günter Kiefer-Lerch, weiß vor allem aus dessen Berichten vom Leben an der Fachschule: „Ende der 1950er Jahre begann er ein Studium als Gebrauchsgrafiker, das er 1960 erfolgreich abschloss. Immer, wenn er von der FAK sprach, leuchteten seine Augen. Besonders mit dem Maler und Grafiker Ludwig Bonitz war er eng befreundet. Beide zählten zu denen, die mit ihren Eskapaden dafür sorgten, dass das Leben an der Schule nie langweilig wurde. Vor allem war der Fasching ohne sie undenkbar. Ich bin noch heute von dem ausgelassenen Treiben und den wunderschönen Kostümen begeistert, die es da zu sehen gab.“ Auch die Wahl der Themen, wie Venezianischer Maskenball, Geister-Keller oder Märchen-Keller sprechen für die Kreativität der FAK-ler, meint sie.

Eine Zeichnung von Hans Meyer vom alten Moorbad. Der ehemalige Dozent an der Fachschule für angewandte Kunst (FAK) in Heiligendamm stellt im Roten Pavillon aus. Quelle: Hans Meyer

Dass bei solchen Anlässen „so richtig auf die Pauke gehauen“ wurde, bescheinigt Hans Meyer den Studenten und dem Lehrkörper. Er denkt dabei an eine Vielzahl von Festen, die bis heute legendär sind: „Unsere Studenten galten als feierfreudig. Ihre Faschings- und Drachenfeste und auch die Seifenkistenrennen waren schon spektakulär!“

Arbeiten im Roten Pavillon ausgestellt

All das war Geschichte, als die FAK im Jahre 2000 in Heiligendamm geschlossen wurde und in der Wismarer Fachhochschule aufging. Dennoch lebt die Erinnerung daran weiter. Erneut angeregt wird sie durch die Ausstellung, die jetzt im Roten Pavillon zu sehen ist. Dabei bewies der Kunstverein mit der Auswahl der Künstler ein glückliches Händchen. So begeistert Jule Ulrike Müller mit Schmuckstücken von hohem künstlerischen Rang. „Gerne verarbeite ich Fundstücke und lasse mich von Naturformen inspirieren“, sagt sie. Speziell für diese Exposition hat sie ausgefallene Schmuckstücke – unter anderem aus Bernstein – entworfen.

Das Gemälde von Günter Kiefer-Lerch ist im Roten Pavillon in Bad Doberan zu sehen. Er lernte an der FAK in Heiligendamm. Quelle: Dolly Leupold

Von Hans Meyer, der über 30 Jahre als Innenarchitekt und Designer in Heiligendamm lehrte und als Professor an der Fakultät Gestaltung der Hochschule Wismar tätig war, sind Zeichnungen, Reiseskizzen und Aquarelle zu sehen. „Das Zeichnen gehörte zu meinem Beruf, war aber auch meine Leidenschaft in Freizeit und auf Reisen“, betont er.

„Günter Kiefer-Lerch hat sich auch nach seinem Studium in Heiligendamm der Ostseeküste verbunden gefühlt und seine Eindrücke und Emotionen mit ins Berliner Atelier genommen“, stellt Dolly Leupold fest. Davon zeugen Gemälde aus seinem künstlerischen Nachlass, die vor allem von Wind, Wasser und Licht geprägte Küsten-Landschaften darstellen.

Die Ausstellung im Roten Pavillon ist noch bis zum 23. April zu sehen. Geöffnet ist sie Mittwoch, Donnerstag und Sonnabend jeweils von 14 bis 17 Uhr und Freitag von 15 bis 18 Uhr.

Von Werner Geske