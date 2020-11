Satow

Eine englischsprechende, nuschelnde Piratenstimme ertönt aus dem Lautsprecher, wenn man das Steuerrad am Erlebnispfad in Satow dreht. Der Blick geht auf den Satower See. Die Fantasie der Kinder ist hier schnell angeregt: Sie selbst stehen auf einem Schiff und steuern es in den Sturm hinein. Denn dreht man das Rad weiter, hört man den hohen Wellenschlag. Das Steuerrad ist eines von mehreren Elementen, die am Erlebnispfad in Satow zu finden sind. Er wurde dieses Jahr gestaltet.

Noch viel mehr Freizeittipps für MV Mecklenburg-Vorpommern ist ein Land zum Entdecken. Sie suchen Inspiration für Ihren nächsten Ausflug? Egal ob Spaziergänge, Radtouren oder Spielplatz-Rallys: Die OSTSEE-ZEITUNG sammelt die besten Freizeittipps für alle Aktiven im Land – für Einheimische und Urlauber – für Familien mit Kindern oder auch nur für Erwachsene. Schauen Sie einfach auf www.ostsee-zeitung.de/freizeittipps vorbei. Hier finden Sie Vorschläge untergliedert nach Regionen zwischen Grevesmühlen und Usedom.

Trampelpfade wurden ausgebaut, Sitzgelegenheiten geschaffen. Andrea Lillge aus Heiligenhagen ist mit Enkel Leon auf dem Pfad unterwegs, um zu entdecken, was es Neues gibt. Dabei hat Leon aber erst mal Spaß auf einem älteren Gerät: Ein Drehkarussell.

Anzeige

Denn schon immer war der rund 64 000 Quadratmeter große Satower See Ziel von Einheimischen und Urlaubern für einen Spaziergang. In den vergangenen Jahren entstand hier ein Grillplatz wurden zwei Angelstege errichtet. Eine Badeinsel treibt auf dem Wasser, es gibt einen Badestrand.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach.

Und seit diesem Jahr auch einen Tisch mit einem eingezeichneten Schachbrett, daneben vier Stühle und darüber ein Sonnenschutz. Figuren müssen mitgebracht werden. Wer es sportlich mag, kann auch gut um den See joggen und die Fitnessgeräte, darunter den Air Walker, nutzen. Auf Tafeln wird erklärt, welche Muskeln trainiert werden und wie lange die Übung durchgeführt werden sollte.

Lesen Sie auch: Fünf Spielplätze auf einer Route in Bad Doberan

Auf dem Air Walker am Satower See haben Sportler einen tollen Blick auf den See. Quelle: Anja Levien

Wer mehr entspannen möchte, nutzt die wellenförmigen Liegen am Ufer und hat einen schönen Blick über den See. Rund 276 000 Euro hat das Projekt gekostet – gefördert mit etwa 80 000 Euro über das ,Leader’-Programm zur Entwicklung des ländlichen Raumes.

Von Anja Levien