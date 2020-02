Bargeshagen

Die Termine für den Aufbau sind gesetzt: Am 7. und 21. März soll am Rapsacker in Bargeshagen die neue „ Erlebniswelt Wasser und Sand“ entstehen. Auf einer rund 4000 Quadratmeter großen Fläche nördlich der Bargeshäger Hauptstraße bauen Einwohner Pumpe, Wasserwege, Wassertische, Spielhaus und Rutsche auf – denn das Projekt wird von vielen Mitstreitern in Eigenregie umgesetzt. Am 28. März soll schließlich der Sand ausgebracht werden. „Wir können jede helfende Hand gebrauchen“, sagt Initiatorin Anke Symanzik.

Wasseranschluss ist gelegt

Der notwendige Wasseranschluss ist bereits gelegt, in den kommenden Wochen soll die Fläche von Gemeindearbeitern abgezogen werden. „Die Kinder können dann etwa durch eigene Muskelkraft an einer Pumpe Wasser in die Spielwelt befördern und durch zahlreiche hölzerne Wasserwege und Wassertische leiten“, erklärt Symanzik. „Mittels Riegeln lassen sich die Wege verändern.“

Hierbei würde der Nachwuchs nicht nur physikalische Gesetze kennen lernen, sondern auch das Zusammenspiel von Wasser und Sand: „Es können Pfützen, Staudämme und Matsch-Stellen gebaut werden.“ Damit der Spielplatz auch ohne Wasser attraktiv bleibt, wird es dazu ein Spielhaus mit einer Rutsche geben.

Von Lennart Plottke