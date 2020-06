Erneute Klage im Streit um Ferienwohnungen in Kühlungsborn droht

Bis kurz nach dem Jahr 2000 gab es unter Planern und Baubehörden den stillschweigenden Konsens, dass Ferienwohnungen in allgemeinen Wohngebieten „als untergeordnete Form der Nutzung“ unbedenklich seien.

Seit 2007 gibt es eine Reihe von Urteilen, die Ferienwohnungen verbieten.

In einer Stellungnahme vom Juni 2015 hatte die Bundesregierung klargestellt, „dass Ferienwohnungen in Wohngebieten schon immer zulässig waren.“ Mit der Baurechtsnovelle 2017 ist der neue Paragraf 13a BauNVO , Ferienwohnungen’ geschaffen worden. Betroffen von der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern waren 700 Ferienwohnungen in Kühlungsborn, 2000 im Landkreis und 8000 bis 10 000 in MV und zehntausende weitere in anderen Bundesländern.“

2018 entschied das OVG in Greifswald, dass die Festsetzung von Ferienwohnungen in dem Gebiet Holmblick in Teilen unzulässig sei.