Satow

Der Wintereinbruch hat auch an der Brücke in Satow für einen erneuten Baustopp gesorgt. Nachdem bereits eine Havarie im Sommer 2019 zu erheblichen Verzögerungen geführt und eine Neuplanung notwendig gemacht hatte, begannen im Juli vergangenen Jahres die Schalungs-, Bewehrungs- und Betonagearbeiten am eigentlichen Bauwerk.

Nach jetzigem Stand soll die neue Brücke über dem Mühlenbach im Sommer dieses Jahres fertiggestellt sein. Der Verkehr wird über eine Behelfsumfahrt direkt an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Geschwindigkeit ist auf 10 km/h begrenzt. Gemeinde und Straßenbauamt hatten sich im Vorfeld für die Umfahrung entschieden und damit eine Vollsperrung der Landesstraße vermieden.

Von Lennart Plottke