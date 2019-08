Bad Doberan

Nachdem das große Hofgebäude des Doberaner Gymnasiums aufgrund von umfangreichen Reparaturmaßnahmen im Erdgeschoss voraussichtlich bis zum kommenden Februar gesperrt bleiben wird, muss der Schulbetrieb übergangsweise anders organisiert werden. Die größte Herausforderung stellt dabei die Klassenstufe acht dar – hier muss der Landkreis Rostock als Schulträger für 174 Schüler einen entsprechend großen Standort finden.

„Ich bitte um Verständnis dafür, dass wir in dieser besonderen Situation mit dem Umzug der Beruflichen Schule arbeiten müssen.“ Anja Kerl, Schuldezernentin Landkreis Rostock Quelle: Lennart Plottke

Immerhin: Zumindest am Donnerstag und Freitag dieser Woche können die achten Klassen im Nebengebäude des Gymnasiums am Verbindungsweg unterrichtet werden – denn für die hier eigentlich aktuell untergebrachten Siebtklässler sind andere schulische Veranstaltungen geplant. Wie es darüber hinaus mit der Klassenstufe acht weitergeht, soll spätestens an diesem Freitag klar sein.

Zehnt- und Elftklässler ziehen in Berufliche Schule

Unterdessen gab der Landkreis bekannt, dass die Berufliche Schule Bad Doberan ihren Unterrichtsbetrieb ab 2. September in die Hansestadt Rostock verlegen wird. Denn das Gebäude werde vorübergehend für den Unterricht der zehnten und elften Klassen des Gymnasiums benötigt. „Die Doberaner Berufsschüler ziehen deshalb ab kommenden Montag nach Rostock in die Berufliche Schule für Dienstleistung und Gewerbe an der Hinrichsdorfer Straße 7“, sagt Kreissprecher Michael Fengler. „Hier wird der erste Schuldurchgang mit rund 140 Berufsschülern und Teilnehmern des Berufsvorbereitungsjahres unterrichtet.“

„Ich bitte um Verständnis dafür, dass wir in dieser besonderen Situation mit dem Umzug der Beruflichen Schule arbeiten müssen“, sagt Schuldezernentin Anja Kerl. „Wir freuen uns, dass unser regionales berufliches Bildungszentrum, die Kreishandwerkerschaften, die Handwerkskammern sowie die IHK uns dabei unterstützen.“

Von Lennart Plottke