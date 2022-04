Erste deutsche Sätze: Geflüchtete lernen in Admannshagen das kleine ABC

Admannshagen

Sie heißen Nadja, Olga, Irina und Alexander. Sie sind verheiratet, haben Kinder und Enkel, arbeiten als Lehrerin, Pharmazeutin, Sozialarbeiterin oder sind bereits pensioniert. Was die acht Frauen, einen Mann sowie ein elfjähriges Mädchen im Admannshäger Mehrgenerationenhaus eint: Sie sind alle vor dem grausamen Kriegsgeschehen in der Ukraine geflüchtet und versuchen jetzt, in Deutschland Fuß zu fassen.

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu ein wenig Selbstständigkeit: Kenntnis von zumindest ein paar deutschen Worten und Sätzen. „Die Anregung ist von Bürgern aus unserer Gemeinde gekommen, die Ukrainerinnen und Ukrainer in ihren Privatunterkünften aufgenommen haben und nicht aufs Amt und eine weitere Vermittlung warten wollten“, erklärt Kerstin Reich, Leiterin des Jugendtreffs im Mitteldorf. „Wir haben hier im Ort ein paar Lehrer wohnen – jetzt stellte sich nur die Frage, wer auch tatsächlich Russisch-Kenntnisse besitzt.“

Pensionierte Pädagogin unterrichtet

Nach kurzer Suche wurde man fündig: Mit Hannelore Wolfram stellt sich immer montags und donnerstags eine pensionierte Pädagogin zur Verfügung, die jetzt in Rostock lebt, ihre Wurzeln aber im Ort hat. „In erster Linie bin ich Mensch, zweitens war ich Lehrerin für Deutsch und Russisch“, sagt die 75-Jährige. „Das hat ganz gut gepasst.“ Die Familie ihres Sohnes habe in Admannshagen selbst eine Mutter mit zwei Töchtern aus der Ukraine aufgenommen, so Wolfram: „Eigentlich war dieser kleine Deutsch-Kurs eher im privaten Rahmen geplant“, bekennt Wolfram. „Ich hatte nicht mit so viel Zulauf gerechnet.“

Hilfsprojekt für bislang acht bis zwölf Teilnehmende

Denn zum rund anderthalbstündigen Deutsch-Unterricht kamen bislang acht bis zwölf Teilnehmende. „Es wären noch räumliche Kapazitäten für mehr Frauen und Männer vorhanden“, macht Kerstin Reich deutlich. „Derzeit findet der kleine Kurs noch im Obergeschoss des Gebäudes statt – wir könnten das auch in den größeren Raum im Untergeschoss verlagern.“ Ein weiterer Vorteil: „Die Kinder können bei Bedarf mitkommen und im Spielzimmer gemeinsame Zeit verbringen.“ Die ganze Aktion laufe unter dem Projekt „Hilfe für Flüchtlinge“, erklärt Reich: „Ich bin echt happy, dass das so kurzfristig geklappt hat.“

Dabei gehe es nicht darum, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer nach ein paar Wochen fließend Deutsch sprechen, stellt Hannelore Wolfram klar: „Die Menschen sollen hier vor allem einige wichtige Worte und Alltagsformulierungen kennenlernen.“ Und so startet jede Stunde zunächst mit dem Aufsagen des Alphabetes. Im Anschluss gilt es, jeweils große und kleine Buchstaben mit Kreide auf eine Tafel zu schreiben. Dann geht es ans Eingemachte: „Ich heiße Ludmilla“, „Wie spät ist es?“, „Wo kann ich einkaufen?“, „Ich wohne in der Ehm-Welk-Straße in Bargeshagen“, „Wie komme ich nach Rostock?“, „Wann fährt der Bus?“ – diese und viele weitere Fragen und Sätze müssen die Teilnehmenden möglichst deutlich vorlesen und bestenfalls auch verinnerlichen.

Hannelore Wolfram unterstützt ihre Schützlinge dabei routiniert – und nimmt ihnen bei allzu zögerlichen Antworten auch die Angst: „Keine Sorge, nur Mut – wir sind hier doch nicht in der Schule.“ Sie bietet ihre Deutsch-Stunden ohnehin nur so lange an, bis die Frauen und Männer die Möglichkeit hätten, einen zertifizierten Kurs zu besuchen, macht die pensionierte Pädagogin deutlich. Auf eine Teilnehmerin müsse sie im Übrigen seit dieser Woche verzichten: „Die Frau hat sich auf den Weg zurück in die Ukraine gemacht“, sagt Hannelore Wolfram und atmet tief durch. „Ihr Mann ist derzeit noch in Odessa, wo es aktuell wirklich sehr schlimm zugeht – aber die Liebe war einfach stärker ...“

