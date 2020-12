Erstes Wochenende im neuen Lockdown: Das war in MV los

Rostock/Kühlungsborn/Rerik

Der Haffplatz in Rerik ( Landkreis Rostock) ist am Sonntag menschenleer. Vier Tage vor Weihnachten ist kaum jemand auf den Straßen unterwegs – Touristen dürfen nicht einreisen, Restaurants haben geschlossen. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch am Bootsanleger am Salzhaff. Auch am Kühlungsborner Strand sind wenige Spaziergänger unterwegs – allein oder zu zweit.

An den Geschäften und Cafés hängen Schilder, die auf die Schließung hinweisen. „Liebe Gäste, derzeit steht Ihnen unser Außencafé-Bereich leider nicht zur Verfügung“, heißt es an einem Café.

Appell: Bleibt dem Handel treu

Das erste Wochenende des erneuten kompletten Lockdowns verbringen die Menschen überwiegend zu Hause. Auch in Warnemünde sind am Freitag nur wenige Menschen zu sehen – sie gehen spazieren oder schauen sich die Schaufenster der geschlossenen Läden an. Normalerweise würden Urlauber aus ganz Deutschland ihre Weihnachtsauszeit an der Küste verbringen – nun ist kaum jemand unterwegs. Unter dem Wegfall der Touristen leidet die Wirtschaft in MV – unter anderem betroffen ist der stationäre Handel. „Wir hoffen sehr, dass Sie uns treu bleiben und nicht Ihr Geld online ausgeben“, lautet der Appell, der auf einem Schild in einem Kühlungsborner Schaufenster angebracht ist.

Polizei : Ruhiges Wochenende, Kontrolle an Grenze zu Polen

Auch für die Polizei war es ein „sehr ruhiges Wochenende“, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rostock am Sonntagnachmittag mitteilte. Urlauber, die trotz Beherbergungsverbots angereist sind, wurden nicht festgestellt, ebenso keine nennenswerten Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen.

Im Zuge der verstärkten Corona-Kontrollen an der Grenze zu Polen kehrte etwa jeder zwölfte Autofahrer wegen der drohenden Quarantäne im Nordosten wieder um. Das ist das Ergebnis der Kontrollen der letzten zwei Tage in Vorpommern, wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg erklärte. So wurden zwischen Ahlbeck und Linken ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) 1816 Fahrzeuge mit Insassen kontrolliert, die etwa zum Einkauf nach Polen wollten, sowie mit Insassen, die aus Polen einreisen wollten. 154 Fahrzeugführer verzichteten auf eine Weiterfahrt und kehrten um.

Winteranfang am Montag

Nach astronomischen Berechnungen beginnt der Winter in diesem Jahr am 21. Dezember. Er wird durch die Wintersonnenwende eingeleitet. Die Sonne steht zu diesem Zeitpunkt an ihrem tiefsten Punkt für die Nordhalbkugel. Das ist gleichzeitig auch der kürzeste Tag des Jahres – also der Tag, an dem die Sonne die wenigsten Stunden über dem Horizont steht. Die längste Nacht trifft auf den kürzesten Tag. So war am Sonntag bereits Sonnenuntergang in Rostock um 15.49 Uhr, am Montag ist Sonnenaufgang gegen 8.28 Uhr.

Trotz Winteranfang stehen in Mecklenburg-Vorpommern die Chancen auf weiße Weihnachten nach derzeitigen Prognosen eher schlecht. Eventuell könne es ein paar Schneeflocken geben, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Tief verschneite Landschaften seien aber auf jeden Fall nicht zu erwarten.

Das Wetter, so die Vorhersage, ist in der Nacht zum Montag weiterhin stark bewölkt bis bedeckt mit allmählich nach Polen abziehendem Regen. Die Tiefsttemperaturen liegen bei sechs bis drei Grad Celsius, es wird schwacher Süd- bis Südwestwind vorhergesagt.

