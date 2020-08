Rostock/Bad Doberan/Wismar/Grevesmühlen

Rechnen, lesen, schreiben – oder doch lieber Sportunterricht? Es gibt vieles, auf das sich die Erstklässler in Mecklenburg-Vorpommern freuen können. Viele kenne ihre neue Grundschule schon und können es kaum erwarten, dass der Unterricht beginnt.

Jetzt wird aber erstmal die Einschulung mit Zuckertüte und Familie gefeiert. Die OZ hat vier Schulstarter gefragt, was sie von ihrem ersten Tag erwarten und worauf sie sich besonders freuen.

Anzeige

Alte Kita ist für Max aus Rostock gleichzeitig der neue Hort

Kurz vor der Einschulung wirkt Maximilian Gärtner aus Rostock noch ganz entspannt. Schließlich ist der Ranzen fertig gepackt, das Outfit passt und die Wettervorhersage für die geplante Gartenparty stimmt auch. „Aber die Aufregung ist trotzdem da“, weiß Mama Manuela aus Erfahrung. Einen Vorteil hat der Junior allerdings: „Ich kenne meine Schule schon – auch auf dem Hof hab’ ich schon oft gespielt“, erzählt der Sechsjährige.

Weitere OZ+ Artikel

Sein großer Bruder Julius ist bereits an der St.-Georg-Grundschule in der Hansestadt, besucht ab Montag die 4. Klasse und konnte dem Abc-Schützen sicher einige Tipps mitgeben.

Schulstarter Maximilian Gärtner aus Rostock freut sich schon auf den ersten Schultag und auf seine Zuckertüte. Quelle: Thomas Mandt

Am meisten freut sich Max, wie er von Familie und Freunden gerufen wird, auf den Sportunterricht. „Ich spiele schon Handball, aber will unbedingt auch schwimmen gehen“, sagt der aufgeweckte Junge, der schon die Seepferdchen-Prüfung gemeistert hat. Passend zu seiner Wasservorliebe hat auch der ausgesuchte Ranzen ein Wellenmuster. „Und er hat ein Geheimfach“, flüstert Max verschwörerisch.

Vorfreude aufs Lesenlernen und die Zuckertüte

Große Lust hat der Erstklässler auch aufs Lesenlernen. Und natürlich auf seine Zuckertüte, deren Aussehen und Füllung natürlich bis zum Fest am heutigen Sonnabend ein Geheimnis geblieben ist. „Aber eines weiß ich, es wird die größte in ganz Rostock sein. Und hoffentlich mit ein bisschen Spielzeug und Süßigkeiten drin“, erklärt Max hoffnungsfroh, während seine Eltern die Euphorie etwas bremsen. „Du musst sie ja auch tragen können“, erklärt Mama Manuela schmunzelnd.

Üben konnte der kleine Rostocker schon mal: In seiner Kita gab es vor den Ferien noch ein Zuckertütenfest. Und für Max war es auch gar kein echter Abschied: Nicht nur, dass einige seiner Kindergartenfreunde in die gleiche Schule gehen werden. „Für mich ist meine alte Kita auch der Hort“, freut sich der Erstklässler auf den aufregenden neuen Lebensabschnitt, der am Sonnabend für ihn und mehr als 1500 weitere Mädchen und Jungen aus Rostock beginnt.

Lesen Sie auch: Hurra die Schule beginnt: 13 900 Erstklässler werden in jetzt MV eingeschult

Salma aus Heiligendamm freut sich auf die Sporthalle

„Ja, die Kita-Zeiten sind jetzt vorbei“, sagt Salma weise. Sie ist nämlich sechs Jahre alt und wird daher am Montag eingeschult. Am Donnerstag hatte sie ihren letzten Tag in der Kita und freut sich nun auf den ersten Schultag. Die frischgebackene Schülerin, die in Heiligendamm wohnt, wird auf die Lessing-Schule in Bad Doberan gehen.

„Ich will da alles lernen!“, sagt Salma eifrig. Lesen, schreiben, rechnen, obwohl sie auch schon einiges weiß: „Manche Buchstaben kann ich schon.“ Auch kleine Rechenaufgaben kann sie gut lösen. Und sie kann auch schon Schach spielen. „Das habe ich mir selbst beigebracht“, erklärt sie stolz. Sie habe bei den Erwachsenen zugeschaut und es dadurch gelernt.

Die sechsjährige Salma aus Heiligendamm wird in der Lessing-Schule in Bad Doberan eingeschult. Quelle: Henrietta Hartl

Salma, die sich schon sehr gewählt ausdrücken kann, wächst dreisprachig auf: Mit ihrem Vater, der aus Ägypten stammt, spricht sie arabisch, mit ihrer Mutter deutsch, und sie beteiligt sich auch unbekümmert an den englischen Unterhaltungen zwischen ihren Eltern.

„Es gibt eine tolle Sporthalle, da kann ich dann Turnen“

Ihre Mutter Sandra Kloss-Selim erklärt, durch Corona hätte ja lange infrage gestanden, ob die Einschulung überhaupt wie sonst stattfinden könne. Das sei schon eine Unsicherheit für die Familie gewesen, aber die Schule habe frühzeitig informiert und zu einem Elternabend eingeladen. Salma war auch schon selbst in der Schule und konnte sich alles vor Ort anschauen. „Das hat mir alles gut gefallen“, meint sie. „Die haben eine tolle Sporthalle, da kann ich dann turnen.“ Und sie erzählt auch begeistert von den Werkräumen: „Da kann ich Holz schleifen und basteln und experimentieren.“

Zum Schulanfang hat sie sich Ohrringe gewünscht, die sie nun stolz in den frisch gestochenen Ohren trägt. Ihren bunt karierten Schulranzen hat sie sich selbst im Internet ausgesucht: „Der gefällt mir, weil er so viele Schnallen hat“, meint sie. Beim recht komplizierten Zuschnallen braucht sie die Hilfe ihre Mutter nicht: „Das kann ich schon ganz alleine!“

Dass sie in Zukunft nicht mehr so viel Zeit für Spielen und Filmegucken haben wird, stört sie nicht: „Ich weiß, da muss ich dann Hausaufgaben machen und so. Aber das macht nichts, ich freue mich.“

Frida aus Rerik ist oft bei den Großeltern in Wismar

Was Schulferien sind, weiß Frida noch nicht, ihr Bruder Sandro schon. Er kommt in die vierte Klasse und hätte gerne noch etwas länger Ferien gehabt. „Ein paar Wochen“, lacht er. Doch ab Montag beginnt für ihn wieder der Unterricht – und für seine Schwester Frida zum ersten Mal. Sie wird heute eingeschult und kann die neue Zeit kaum erwarten. „Es wird bestimmt schön in der Schule“, sagt die Sechsjährige begeistert.

Frida (6) freut sich auf die Schule. Quelle: privat

Frida freut sich sehr auf ihren ersten Schultag und darauf, dann mit anderen Kindern lernen zu können. Dabei hat sie jemanden an ihrer Seite, den sie schon kennt. „Eine Freundin ist auch in meiner Klasse“, erzählt sie.

Wie viele Kinder verbringt das blonde Mädchen gerne Zeit mit ihrer Familie. Mit ihrer Oma ist sie oft in Wismar unterwegs, Mama Annica Kruppa arbeitet in der Hansestadt mit dem Verein „Licht am Horizont“ zusammen. Auch für sie und ihren Mann Sebastian ist es eine aufregende Zeit. Wegen der Corona-Pandemie dürfen sie ihre Tochter am Montag nur bis zum Schultor bringen – dort müssen sie sich verabschieden, ins Gebäude dürfen die beiden nicht. „Aber ihr Bruder ist ja da, er kann auf sie aufpassen“, lacht Sebastian Kruppa.

Nur eine erste Klasse in der Grundschule

Frida wird in die Goethe-Grundschule Rerik eingeschult – es ist die einzige Grundschule in der Stadt. Sie bekommt wie auch in den vergangenen Jahren nur eine neue erste Klasse. Für mehr Klassen gibt es nicht genügend Abc-Schützen. Aber die, die da sind, genießen die Zeit in der kleinen Schule. Seit 2005 ist die als „Kleine Grundschule auf dem Lande“ anerkannt. Fünf Lehrer unterrichten um die 80 Schüler. Ab Montag zählt Frida dazu.

Bevor sie aber dort zum ersten Mal Stifte und Hefte aus dem Ranzen holt, wird heute erst einmal gefeiert, wie Papa Sebastian Kruppe verrät. „Es gibt ein kleines Familienfest. Wir grillen und freuen uns, dass unsere Tochter zur Schule kommt.“ Und Frida selbst, sie freut sich zwei Unterrichtsfächer – auf Mathe und Sport.

Lena aus Herrnburg kann schon ein bisschen rechnen

Lena Schleus ist startklar für ihren ersten Schultag. Die Siebenjährige hat den Ranzen schon gepackt. Ein paar Buchstaben kennt sie bereits und mit Zahlen kann sie auch schon ein bisschen umgehen. „Ich kann gut im Kopf rechnen“, sagt sie. Lena freut sich auf den Rechen- und Leseunterricht in der Grundschule in Herrnburg. Besonders dem Sportunterricht sieht sie erwartungsvoll entgegen. Welchen Beruf sie später ergreifen will, weiß sie noch nicht. Aber Lena hat ja noch ein paar Jährchen, um sich das zu überlegen.

Lena Schleus (7) aus Herrnburg freut sich auf ihren ersten Schultag. Sie hat schon den Ranzen gepackt. Quelle: Jürgen Lenz

Sie kennt bereits die Grundschule in Herrnburg, die nur wenige hundert Meter von ihrem Elternhaus entfernt ist. „Ich war auch schon in der Sporthalle“, erzählt sie. Ihre Schwester Lara wurde dort eingeschult.

Heute ist Lara neun Jahre alt. Nach den Sommerferien kommt sie in die vierte Klasse. Sie freut sich, dass der Unterricht in der nächsten Woche wieder beginnt. Ihre Lieblingsfächer sind Sport und Mathematik. Lara findet die Grundschule in Herrnburg gut. Dort macht es ihr auch Spaß, mit Freunden auf dem Schulhof zusammen zu sein.

„Es ist schön, ein Schulkind zu haben.“

Gabi Schleus ist stolz auf ihre beiden Töchter. Sie begrüßt es, dass nach Lara bald auch Lena zum Unterricht geht. „Es ist schön, ein Schulkind zu haben“, sagt die Mutter. Dann ergänzt sie: „Ich freue mich total, dass die Kinder zur Schule gehen können und nicht zu Hause unterrichtet werden.“ 71 Abc-Schützen werden in Herrnburg eingeschult, sagt Henning Klöpfel, Leiter der Regionalen Schule mit Grundschule Lüdersdorf, zu der die Grundschule in Herrnburg und die Regionale Schule in Wahrsow gehören.

Familie Schleus feiert Lenas Einschulung zu Hause im Garten mit der Verwandtschaft und Freunden. Sie erwartet 35 Gäste. Lenas Schultüte steht schon für den großen Tag bereit.

Von Claudia Labude-Gericke, Jürgen Lenz, Henrietta Hartl und Kerstin Schröder