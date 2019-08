Wittenbeck

Anlässlich des Jubiläums, das der Reitverein „Waterkant“ aus Kühlungsborn an diesem Wochenende mit seinem 40. Ostsee-Reitturnier in Wittenbeck begeht, wurde auch der Parcours aufgestückt: „Wir haben neue Hindernisse gekauft, erstmals haben wir auch eine elektronische Anzeige“, erklärt dazu die Turnierleiterin Doris Bredemeier. Die Anzeige wurde vom langjährigen Parcoursbauer der Kühlungsborner, von Jörg Schreiter aus Dummerstorf, gesponsert. Insgesamt gibt es für das über die Landesgrenzen hinaus bekannte Turnier in diesem Jahr 900 Startmeldungen.

Am Sonntag, dem 4. August, können die Besucher erstmals bei dem Turnier in Wittenbeck auch S-Springen und S-Dressur erleben – S stehe für schwer, ergänzte die Expertin: „Mittags haben wir die Kinder. Die Prüfung in der Führzügelklasse und der Reitwettbewerb für die Kinder finden diesmal hier auf dem Springplatz statt.“

Thomas Hoppe