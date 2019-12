Erwirtschaftet Verwaltung 2020 ein Plus?

Neubukow

Finanziell will sich die Schliemannstadt im kommenden Jahr einiges leisten. Auch wenn am Dienstagabend unmittelbar vor dem Stadtvertreter-Beschluss zur Haushaltssatzung 2020 noch eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von immerhin rund 167 400 Euro genehmigt werden musste. Eine Summe, die dank Körperschafts-, Umsatz- und Mehrwertsteuer fällig wurde, weil Neubukow im ablaufenden Jahr für 548 000 Euro sogenannte Öko-Punkte (auch Kompensationsflächenäquivalente) verkaufen konnte. „Bezahlt werden diese Auszahlungen durch die Mehreinnahmen – wir hatten eine bedeutend kleinere Einnahmesumme geplant“, erklärte Kämmerer Frank Marienberg. Alle Stadtvertreter folgten ihm, bevor es um die neue Haushaltssatzung und den dazugehörigen Haushaltsplan ging.

Hier stehen jetzt im Ergebnishaushalt als Gesamtbetrag der Beträge 6 257 500 Euro dem Gesamtbetrag der Aufwendungen, in Höhe von 6 404 600 Euro, gegenüber. Die Differenz von 147 100 Euro wird für den Ausgleich des Ergebnishaushalts der Rücklage entnommen.

Neubukow lässt die Steuersätze unverändert

Im Finanzhaushalt – Marienberg: „Das ist das Bare, was im Gegensatz zum Buchgeld wirklich an Geld auch geflossen ist“ – steht der Gesamtbeitrag von laufenden Einzahlungen in Höhe von 6 058 300 Euro Auszahlungen von insgesamt 5 784 300 Euro gegenüber. Macht einen jahresbezogenen Saldo der Ein- und Auszahlungen von 274 000 Euro aus. „Das ist das, was die Verwaltung im kommenden Jahr erwirtschaften will“, unterstrich der Kämmerer und ergänzte. „Das ist sehr positiv, denn in den vergangenen Jahren stand hier meist eine Null, im Vorjahr sogar minus 82 000 Euro. Je mehr hier steht, umso mehr kann auch investiert werden.“

Insgesamt werden letztlich in Neubukow jedoch 1 399 000 Euro für Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit geplant (darunter Fördermittel und Gelder nach dem Finanzausgleichsgesetz) und immerhin 3 128 700 Euro als Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionen. „Das ist enorm, aber aufgrund unserer guten finanziellen Lage in den Vorjahren, können wir uns das alles leisten“, freute sich Frank Marienberg – selbst angesichts des Minus-Saldos von rund 1,73 Millionen Euro, das dann dank des Überschusses im Finanzhaushalt 2020 auf rund 1,45 Millionen schrumpfen soll. „Wir verbrauchen sozusagen von unseren Ersparnissen auf dem Konto in Höhe von rund 3,4 Millionen nun 1 455 700 Euro“, sagte der Amtsleiter ein und bezifferte später den Stand des Eigenkapitals der Stadt am Ende des Jahres 2020 mit rund 19,84 Millionen Euro. Damit wäre dieses Kapital gegenüber dem Vorjahr etwas vermehrt worden: „Wir haben viel investiert und trotz Abschreibungen ist es etwas höher.“

Da die Schliemannstadt im kommenden Jahr bei den bisherigen Steuersätzen bleiben werde (A: 290 Prozent, B: 360, und Gewerbesteuer: 330 Prozent), nehme die Kommune bewusst finanzielle Verluste in Kauf. Das Land gehe im Finanzausgleichsgesetz nämlich von nivellierten Hebesätzen aus – da jedoch die durchschnittlichen Hebesätze von mit Neubukow vergleichbaren Gemeinden viel höher seien, erhielten die Neubukower mit ihren niedrigeren Hebesätzen auch weniger Zuweisungen: Summa Summarum 40 000 Euro. „Doch man muss abwägen, ob man die Wirtschaft mit höheren Sätzen verprellt oder doch lieber etwas weniger Einnahmen in Kauf nimmt. Das ist eine politische Entscheidung“, kommentierte Frank Marienberg diese Entwicklung.

Freiwillige Leistungen für 269 000 Euro

Zudem betonte er die Bedeutung der freiwilligen Leistungen durch die Stadt wie Bücherei (24 000 Euro), Jugendklub (71 000), Sommerfest (10 000) oder Kröpeliner Straße 23 (23 500 Euro): „Die muss man einfach tätigen können, damit die Leistungsfähigkeit der Stadt gewährleistet ist. Die 269 000 Euro, die wir dafür insgesamt aufbringen, ist für Neubukow eine erhebliche Summe und damit ist die Leistungsfähigkeit der Stadt auch gut gesichert.“ Als Beispiele für die geplanten Investitionen (teilweise auch für die nächsten Jahre) führte der Kämmerer unter anderem an: den Neubau der Grundschule für insgesamt rund 1,1 Millionen Euro, den Neubau der Aula für 715 000, den Neubau des Jugendklubs für 376 000 Euro, den Neubau des Umkleidegebäudes am Sportplatz für 90 000 Euro, den barrierefreien Ausbau der Haltestellen für 61 000 Euro sowie die Anlage einer Streuobstwiese hinter der Kläranlage als neues Ökopunkte-Konto für 26 100 Euro.

Von Thomas Hoppe