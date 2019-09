Verladung der Molli-Lok: Auf dem Tieflader geht es nach Borkum

Bad Doberan

Jens Weber läuft prüfend um den Tiefbettlader in der Molli-Werkstatthalle am Bahnhof Bad Doberan. Der Transportleiter von der Pressnitztalbahn ist für die Verladung der Molli-Lok verantwortlich, die am Mittwoch die Fähre nach Borkum nehmen soll. Die Lok schwebt in der Luft über ihm auf einer Hebebühne. Es passt noch nicht ganz. Fahrer Frank Lauckner rangiert noch einmal vor und zurück.

Michael Mißlitz, Chef der Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH, schaut einige Meter entfernt zu. Zwei Jahre haben die Vorbereitungen für den Besuch auf Borkum gedauert.Vom 14. bis 22. September zieht die Molli-Lok die Borkumer Kleinbahn. „Die Idee war, dass wir als einzige Eisenbahnen mit 900 Millimeter Spurweite etwas für Eisenbahnfans und Touristen auf beiden Strecken machen“, sagt Michael Mißlitz. „Wir wollen damit auch als Tourismusregion im Norden werben.“

Die Molli-Lok wird langsam heruntergelassen. Auf dem Tiefbettlader wurde extra ein Gleis aufgebracht, auf das die Lok gestellt wird. So kann sie auf der Nordseeinsel mittels Rampe auf das Gleis der Borkumer Kleinbahn gezogen werden.

Atreyu durfte zusammen mit seinen Großeltern Simone und Mario Seifert das Verladen in der Halle beobachten. Der Vierjährige ist großer Molli-Fan, sagt Simone Seifert. Quelle: Frank Söllner

Atreyu schaut gespannt zu. Für den vierjährigen Molli-Fan ist die Verladung ein besonderes Ereignis. „Wenn er bei uns zu Besuch ist, dann sind wir drei bis vier Mal am Tag hier auf dem Bahnhof“, erzählt Simone Seifert, Oma des Jungen. „Er kann die Zahlen der Loks und Waggons auswendig. Ohne Molli geht es nicht.“ Zu Hause würde Fotos und Bücher von der Bäderbahn angeschaut. Beim Brötchenholen am Morgen hat Opa Mario Seifert geschaut, ob die Verladung losgeht und zu Hause Bescheid gegeben. Ihr Glück: Sie durften sogar mit in die Halle.

In der Regel zwei Lok-Verladungen im Jahr

Ein bis zwei Mal im Jahr wird eine Lokomotive verladen, fünf bis sechs Mal ein Waggon, erzählt Michael Mißlitz. Das geschehe planmäßig, beispielsweise für Hauptuntersuchungen. „Die machen wir nicht selber.“ In der Regel wird draußen mit Hilfe einer Rampe und nicht in der Halle verladen. Die Besonderheit sei jetzt der Tiefbettlader. „Mit einem Hochbettlader kommen wir nicht auf die Fähre“, so Mißlitz. Für diese gibt es eine Maximalhöhe. Daher reise auch die kleinere Lok nach Borkum. Der jetzige Transport ist 4,20 Meter hoch. „Da haben wir uns noch Spielraum gelassen“, sagt Jens Weber.

Die Lok mit der Nummer 99 331 ist sonst bei Sonderfahrten und im Winter im Einsatz. „Im Winter reicht eine Höchstgeschwindigkeit von 35 Kilometer die Stunde aus. Schneller kann die Lok nicht fahren“, sagt der Molli-Geschäftsführer. Auswirkungen auf den Betriebsablauf habe das Fehlen der Lok nicht.

Ersatzteile gehen mit auf Reisen

Steffen Lindner und Frank Lauckner sichern die Ladungen auf dem Transporter. Neben der Lok werden auch Ersatzteile auf die Insel gebracht. Quelle: Frank Söllner

Für den Transport wurde die Lok samt Ladung, in der sich Ersatzteile befinden, mit Ketten und Spanngurten gesichert. Die Laternen wurden abgebaut. „Wir wollen kein Risiko eingehen, alles was locker ist, wird gesichert.“

Gegen Mittag verlässt der Schwertransport den Bahnhof Bad Doberan in Richtung Emden. Maximal 80 Kilometer die Stunde darf er fahren. Begleitet wird er von Peter Ewert, vom gleichnamigen Transportunternehmen aus Wismar. „Ich fahre hinterher, so dass an Engstellen wie Kurven keiner überholt“, sagt er. Über die A 1, A 28 und A 31 geht es bis in die niedersächsische Stadt. 22,5 Meter ist der Schwerlasttransport lang, wiegt mehr als 60 Tonnen.

Am Dienstagmittag verlässt die Lok auf dem Tieflader die Molli-Werkstatthalle am Bahnhof in Bad Doberan. Quelle: Frank Söllner

Mittwoch, 14 Uhr, legt die Fähre Richtung Borkum ab. Zwei bis zweieinhalb Stunden dauert die Überfahrt. Dort angekommen, wird die Lok dann eingegleist und am nächsten Morgen angeheizt. Dann finden noch Probefahrten statt, bevor am Sonnabend die erste offizielle Fahrt beginnt.

Von Anja Levien