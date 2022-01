Admannshagen

Wer Hans-Peter Stuhr kennenlernt, ist beeindruckt von seiner Persönlichkeit. Einfühlsam, kompetent, freundlich begegnet er seinen Gesprächspartnern. „Ich schätze ihn sehr. Er ist nahe an den Menschen, vermittelt den Leuten Notwendiges, ohne sie vor den Kopf zu stoßen. Dadurch gewinnt, begeistert er sie“, sagt Dr. Wolfgang Dalk, Vorsitzender des Kulturvereins der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen. „Dazu verfügt er über eine ungemeine Sachkenntnis, ist aussagefähig, aktiv, überlässt nichts dem Zufall, bleibt dran, greift ein. Er ist ein Glücksfall für unseren Ort.“

Und so ist Hans-Peter Stuhr (62) nun schon mehr als 30 Jahre im Einsatz für die Menschen hier – und das mit Herz und Seele, wie ihn seine Mitarbeiter beschreiben. Bereits nach der Wende wurde er 1990 als Gemeindevertreter gewählt und zum ersten Stellvertreter des Bürgermeisters Klaus-Peter Wiendieck ernannt. Diese neue Zeit wollte Stuhr mit ganzem Einsatz mitgestalten. Und es war mit Blick auf die Entwicklung seiner Heimatgemeinde der Beginn einer Erfolgsgeschichte. „Ich bin ein Admannshäger Urgestein, tief verwurzelt in meinem Dorf“, erklärt der studierte Maschinenbauingenieur. „Ich wollte einfach alles tun, dabei sein, hier im Ort eine lebendige Gemeinschaft schaffen, in der Menschen zusammenkommen und sich einbringen, wo ein reges kulturelles Leben stattfindet für alle Generationen.“

Engagierter Bürgermeister von 2009 bis 2014

Mit vielen Mitstreitern ist ihm das in verschiedenen ehrenamtlichen Funktionen gelungen: nach 1990 als stellvertretender Bürgermeister sowie Vorsitzender des Bauausschusses und von 2009 bis 2014 als mit großer Mehrheit gewählter Bürgermeister. Auf Wunsch seiner Frau, etwas kürzer zu treten, ließ er sich dann nicht mehr zur Wahl aufstellen, ist bis heute aber als Gemeindevertreter und Vorsitzender des Sozialausschusses tätig: „Es macht mir einfach Spaß, mit Menschen zu arbeiten und weiterhin vieles mit ihnen zu schaffen.“

Die Bilanz der Arbeit in den vergangenen Jahren kann sich sehen lassen: So wurde etwa ein neues Feuerwehrgebäude in Bargeshagen gebaut. „Die Feuerwehr ist unsere große Stütze“, macht Hans-Peter Stuhr deutlich. „Ich kann die Männer um Torsten Reske zu jeder Zeit um Hilfe bitten. Sie sind immer da.“ Darüber hinaus wurde in Bargeshagen 2012 die Kulturscheune eingeweiht. „Sie ist ein Schmuckstück geworden“, freut sich Stuhr. „Hier treffen sich Menschen, ob zu kulturellen Veranstaltungen, in zahlreichen Vereinen oder zu Sitzungen des Gemeinderates. Hier herrscht wirkliches Leben.“

Aber nicht nur in Bargeshagen, auch in Admannshagen gibt es seit 2019 einen Treffpunkt für die Dorfbewohner: das Mehrgenerationenhaus, dessen Bau Anke Symanzik angeregt hat: „Ein weiterer Treffpunkt für unsere Einwohner ist das kleine Café ,Luisenhof’ am Dorfausgang, das wir als Gemeinde unterstützt haben. Leider hat Corona das gesellschaftliche Leben ausgebremst. Die Hoffnung bleibt, dass wir im nächsten Jahr wieder loslegen können.“

Familiengeschichte geht bis ins Jahr 1667 zurück

Bei seinen vielen gesellschaftlichen Aktivitäten suchte Hans-Peter Stuhr auch den sportlichen Ausgleich. Er fand ihn im Sportpark Barge beim Tennisspielen im Tennisverein, dessen Gründung er 1995 mitinitiiert hat. Vor drei Jahren jedoch musste er diesen Sport verletzungsbedingt aufgeben.

Seitdem sind Haus und Hof mit seinen 10 000 Quadratmetern sein Sport. Hier leben die Stuhrs seit Generationen. Ihre Familiengeschichte geht bis ins Jahr 1667 zurück: „Wir sind eine alteingesessene Bauernfamilie, hier ist meine Heimat. Ein schönes Gefühl!“ Zu allen Zeiten hätten die Generationen unter einem Dach gelebt: „Meine Großmutter war für mich und meine beiden Schwestern da, denn die Eltern mussten arbeiten. Und wir Kinder packten mit zu, hatten unsere Pflichten, ob Beeren pflücken, Rüben verziehen, die Tiere versorgen, den Hof fegen – das war einfach selbstverständlich, denn auf dem Hof war immer viel Arbeit. Trotzdem hatten wir eine schöne, unbeschwerte Kindheit, in der unsere Eltern uns Fleiß, Verantwortung und ein Miteinander vorlebten, so wie es der christliche Glaube lehrt.“

Diese christliche Erziehung hat den 62-Jährigen geprägt. Gemeinsam mit Ehefrau Annelie kümmert er sich um seine 90-jährige Mutter, die bei ihnen im Haus lebt. „So wie früher“, sagt er nachdenklich. „Hier auf dem Hof wurden die Älteren gepflegt, hier sind sie gestorben.“

Im Jahr 2022 soll Schluss im Job sein

Und als Christ engagiert er sich seit 1992 im Kirchgemeinderat Lichtenhagen, wird sich aber im nächsten Jahr nicht mehr zur Wahl aufstellen lassen. Denn Haus, Hof und die Familie brauchen ihn. Deshalb wird Hans-Peter Stuhr 2022 auch sein Arbeitsleben beenden: „Ich möchte einfach mehr Zeit für meine Familie haben und freue mich darauf. Und es gibt schon wieder Pläne in meiner Familie, für die ich Zeit haben möchte.“

So werde etwa Sohn Hannes (32) im nächsten Jahr den ehemaligen Kuhstall auf dem Hof ausbauen und dort mit seiner Frau und den beiden Kindern einziehen: „Also geht unsere Familiengeschichte weiter – darüber bin ich sehr glücklich. Und ich bin leidenschaftlicher Opa für meine vier Enkelkinder.“

Doch ganz aufhören wird er natürlich nicht, möchte für seine Gemeinde weiterhin tätig sein. Dazu ist er zu sehr mit ihr verwachsen. „Wir wollen zum Beispiel, dass die Alte Molkerei eine Gaststätte im Dorf bleibt und wiederbetrieben wird“, macht Hans-Peter Stuhr deutlich. „Deshalb hat die Gemeinde das Anwesen gekauft. Und wir sind froh, dass es bereits zwei Bewerber für die Gaststätte gibt.“

Von Wilma Welzel