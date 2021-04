Rostock

Thomas Neumann ist zufrieden. „Die Expedition war sehr erfolgreich und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir konnten fast alle Beobachtungen und Messungen machen, die wir wollten – trotz der widrigen Bedingungen im Eis.“

Der Ökosystem-Modellierer des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung (IOW) in Warnemünde war Teil der 18-köpfigen Crew der „Maria S. Merian“. Zusammen mit 17 weiteren Forschern aus Warnemünde, Kiel und Stettin war er einen Monat lang in der nördlichen Ostsee – im Bottenmeer und der Bottenwiek – unterwegs. Zuvor haben die teilnehmer der Expedition „Deep Baltic“ 14 Tage in Hotel-Quarantäne verbracht, um keine Risiken einer Corona-Infektion einzugehen. „Das Ziel der Reise war, die Belüftung der Ostsee vor allem in den winterlichen, durch Seeeis geprägten Gebieten zu untersuchen. Wir wollten die Prozesse, die dort für die Belüftung des Tiefenwassers stattfinden, verstehen und erforschen, welche Auswirkungen der Klimawandel darauf hat.“

„In gewisser Weise Neuland“

Eine solche Expedition sei für einen Wissenschaftler von besonderem Reiz. „Die nördliche Ostsee ist ein Gebiet, das wenig erforscht ist, in gewisser Weise Neuland. Vor allem im Winter ist es aufgrund der dicken Eisschicht schwer zugänglich“, erklärt Thomas Neumann, der als leitender Wissenschaftler des IOW beteiligt war. Für den 61-Jährigen eine spannende Aufgabe. „Mit dem Forschungsschiff ‚Maria S. Merian‘ war es uns möglich, in solchen Gegenden zu arbeiten“, erklärt er.

Thomas Neumann vom IOW hat als einer der leitenden Wissenschaftler die Merian-Expedition Deep Baltic begleitet. Er ist Experte für die Modellierung von biogeochemischen Prozessen in der Ostsee und der Klimaentwicklung in der Ostseeregion. Quelle: Bildquelle: IOW / B. Hentzsch

Genau diese Eisschicht im hohen Norden wirkt sich vermutlich positiv auf das Gewässer aus. „Sedimentproben geben vor allem die Hinweise darauf, dass die Sauerstoffversorgung im Tiefenwasser der Ostsee in kalten Klimaperioden schon immer besser war als in warmen Klimaperioden“, erklärt Neumann. „Da vermuten wir, dass es Prozesse gibt, die mit der starken Abkühlung des Oberflächenwassers und der Eisbildung zusammenhängen, und die Belüftung begünstigen.“ Kaltes Wasser sinkt ab und verdrängt das an Sauerstoff verarmte Tiefenwasser. Aus diesem Grund leiden die nördlichen Ostseebecken nicht unter permanentem Sauerstoffmangel.

„Tote Zonen“ als großes Problem

Anders sieht das in der zentralen Ostsee aus. „Wir sind in der Phase der Erderwärmung, die sich negativ auf die Sauerstoffkonzentration auswirkt, und haben zudem eine Eutrophierung durch die Nährstoffeinträge“, erklärt Neumann. Hinzu komme die hohe Konzentration an Salzwasser, das über die dänischen Belte und Sunde in die Ostsee geströmt ist und eine Durchmischung des Wassers erschwert. Es entstehen „tote Zonen“ – sauerstofffreie Bereiche.

„Der Unterschied im Salzgehalt zwischen Boden- und Oberflächenwasser ist in der nördlichen Ostsee wesentlich schwächer ausgeprägt, daher können auch schon weniger intensive Zirkulationsprozesse zu einer Belüftung beitragen“, so Neumann.

Welche Effekte die Prozesse im Norden auf die zentrale Ostsee haben und wie sich die Erderwärmung auch im Norden auf die Belüftung auswirkt, werde derzeit erforscht.

Gearbeitet wurde in den vier Wochen in Schichten rund um die Uhr. „Tagsüber haben wir auf dem Eis Untersuchungen gemacht, also Löcher ins Eis gebohrt und Proben genommen“, sagt er. „Während der Nachtschichten haben wir das Schiff bewegt, sind von der Küste in die zentralen Bereiche gefahren und haben dort alle fünf Kilometer Messungen durchgeführt.“ Auch akustische Messungen vom Meeresboden seien in der Nacht durchgeführt worden.

Emotionale Erlebnisse

Neumann wird diese Expedition in guter Erinnerung behalten. „Es ist schon beeindruckend, wenn man in einer solchen Umgebung unterwegs ist und Dinge sieht, die man sonst nicht sieht. Komplett weiße Flächen, die mit Eis bedeckt sind, Ringelrobben, die dort ihre Jungen großziehen“, schwärmt er. „Und dann muss man daran denken, dass der Lebensraum der Tiere schrumpft, wenn die Eisbedeckung zurückgeht.“ Der Wissenschaftler ist sich sicher: Es wird aufgrund der Erderwärmung Veränderungen, es wird Anpassungen geben. „Ausbreitungsgebiete von Arten werden sich verändern, manche werden verschwinden. Insofern macht das Sorge“, sagt er. „Solange es sich um natürliche Variationen handelt, die es auch in der Vergangenheit oft gegeben hat, liegt das in der Natur der Sache. Wenn der Mensch durch seinen Lebensstil dafür verantwortlich ist, ist das sehr tragisch. Diese menschgemachten Veränderungen erfolgen in einem so kurzen Zeitraum, dass die Natur sich schwer oder gar nicht anpassen kann.“

Die gewonnenen Sediment-, Eis- und Wasserproben werden derzeit ausgewertet. Zudem wurden in der Ostsee feste Messstationen versenkt, die nun ein Jahr lang automatisiert Daten zu Temperatur, Eisdicke, Salz- und Sauerstoffgehalt sammeln.

Bewahrheitet sich die These, dass die winterliche Konvektion in der Bottensee auch Auswirkungen auf das Tiefenwasser der zentralen Ostsee hat, so müssen bestehende Modellvorstellungen vom Stoffhaushalt der Ostsee revidiert werden.

