Mehr Platz und freier Auslauf auf der „Terrasse“ vor dem Stall, das dürfte den Schweinen gefallen. Außerdem Streu in der Bucht anstelle von Spaltenböden, da lässt es sich gut wühlen und Nester bauen. Die größere „Wohnung“ ermöglicht den Tieren, ihre Buchten in Fress- und Aktivitätsbereiche, in Ruhezonen und Toiletten einzuteilen. Gestern wurde am Leibniz-Institut für Nutztierbiologie Dummerstorf (FBN) ein Öko-Erweiterungsbau an der Experimentieranlage Schwein eröffnet. Gefördert mit 1,8 Millionen Euro von den Landwirtschaftsministerien von Bund und Land. Konzipiert nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus.

Neuer Stall für 24 Sauen und ihre Ferkel

Im neuen Versuchsstall mit rund 780 Quadratmetern Fläche sollen künftig 24 Sauen und deren Nachzucht leben. Er enthält jeweils acht Besamungsstände und Abferkelbuchten. Insgesamt ist Platz für 284 Tiere. Darüber hinaus verfügt der Anbau über einen Testraum für Verhaltensbeobachtungen sowie Ausläufe in allen Teilbereichen vom Saugferkel bis zum Mastschwein.

In der bereits 1998 eröffneten Experimentalanlage Schwein gleich nebenan stehen den Tieren rund 1140 Quadratmeter zur Verfügung. In der neuen großzügigen Stallanlage bleiben die Tiere im Familienverbund, die Schwänze werden nicht gekürzt und die Eber nicht kastriert.

„Unsere Wissenschaftler können jetzt an einem Standort unter authentischen Bedingungen konventionelle und ökologische Haltungsbedingungen vergleichen“, erläutert FBN-Vorstand Prof. Dr. Klaus Wimmers. „Dabei steht die Gegenüberstellung der Haltungsformen im Interesse des Tierwohls im Vordergrund.“ Geplant sei ein langfristiges Projekt über mehr als zehn Jahre, in dem alte Rassen mit der modernen Deutschen Landrasse in beiden Haltungsumwelten verglichen werden können. „Wir wollen wissen, ob die Rassen in unterschiedlicher Weise von den besseren Haltungsbedingungen profitieren“, sagt Wimmers. Ziel der Forschung sei es, den „bestmöglichen Einklang zwischen den Bedürfnissen der Schweine und ihrer Umwelt herzustellen“.

Blick in den neuen Versuchsstall am FBN Dummerstorf. Quelle: Doris Deutsch

Robuste Sattelschweine erhalten neue Chance

Zunächst werden deutsche Sattelschweine, schwarze Haut mit hellem Streifen auf „Sattelhöhe“, die Buchten beziehen und mit den Artgenossen der Landrasse beobachtet. Dank engagierter Züchter ist die robuste und sehr fruchtbare Rasse bislang nicht ausgestorben. Vor zwei Jahren haben die Dummerstorfer Sattelschweine zugekauft. „Weil wir untersuchen wollten, wie sich beispielsweise die Mütterlichkeit bei dieser Rasse im Vergleich zum Landschwein entwickelt“, erklärt Anlagenleiterin Marianne Zenk. Nun können die Forscher des Leibniz-Instituts für das Projekt auf die eigene Nachzucht zurückgreifen.

Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium, Dr. Jürgen Buchwald (v.r.), FBN-Vorstand Prof. Klaus Wimmers und der Rostocker Unirektor Prof. Wolfgang Schareck machen den Weg frei. Quelle: Doris Deutsch

In der Abferkelbucht hält sich die Sau eine Woche lang auf, bevor die Kleinen kommen und mit der Mutter hier noch sechs Wochen Säugezeit verbringen. Groß und Klein können sich in ihrer Bucht frei bewegen, drinnen wie draußen. Dann wechseln die Minis in einen größeren Bereich, wo die Absatzferkel im Stroh wühlen können und jedes einzelne Tier über ein automatisches Fütterungssystem beobachtet wird. Die Sau indes wandert in den Besamungsstand, wo sie ebenfalls auf Stroh gebettet ist und vom Großraum aus selbstständig eine Futterbucht öffnen und schließen kann.

Genau gegenüber leben die Eber, die auch mal vor die „Tür“ gehen dürfen, um die Rausche der weiblichen Tiere anzuzeigen, den günstigsten Besamungstermin. Zur Tat dürfen die hiesigen Eber indes nicht schreiten. Das geschieht weiter auf ganz unromantische Art. „Deshalb beginnen wir mit den Sattelschweinen, weil es für die Rasse einen Eber in Neustadt an der Aisch gibt, von dem wir den Samen beziehen“, erklärt Marianne Zenk.

Massagebürsten für tragende Sauen

Die Wohlfühloase für die tragenden Sauen ist gleich nebenan. „Mit Massagebürste, mal sehen, ob sie das mögen“, sagt die Stallchefin, die bei der Planung der neuen Anlage auch Wert darauf gelegt hat, dass für die Sauen keine Nippel- oder Schalentränken eingebaut werden. „Wir haben beobachtet, dass die Sauen am liebsten aus Trögen saufen“, erklärt Zenk. Wenn die Ferkel 25 Kilo auf die Waage bringen, kommen sie in die Mastbucht. Und hier fällt nach 180 Tagen die Entscheidung: Mastschwein oder Zuchttier. Im eigenen Schlachthaus werden Proben von den Tieren genommen, geht es doch auch um gute Fleischqualität. Die meisten Schweinchen werden als Spanferkel oder an private Mäster verkauft.

In dem Erweiterungsbau sollen im Interesse einer tier-, umwelt- und klimafreundlichen Nutztierhaltung insbesondere ökologische Aspekte der Tierproduktion stärker in den Forschungsfokus des FBN rücken. „Wir wollen das Verhalten alter und vom Aussterben bedrohter Nutztierrassen erforschen und smarte Lösungen für eine nachhaltige Landwirtschaft entwickeln“, erklärt Vorstand Wimmer. Außerdem soll eine Bio-Bank von Geweben und Zellen aufgebaut werden, als wichtige Ressource für die Forschung.

Ministerien in Land und Bund stehen zum Leibniz-Institut

Und die soll es weiter in Dummerstorf geben. Diese frohe Botschaft verkündet Staatssekretär Dr. Jürgen Buchwald zur Eröffnung des neuen Stalls. Der Leibniz-Förderstatus des Instituts für Nutztierbiologie und damit eine wichtige Geldquelle stehen derzeit zur Disposition. Der Senat der Leibniz-Gemeinschaft hatte den Dummerstorfern Ende 2019 das Fehlen einer übergreifenden Forschungsstrategie und zu wenig wissenschaftliche Publikationen vorgeworfen.

Doch sowohl Landes- als auch Bundesministerien stünden zum FBN, so Buchwald. „Zusammen werden wir die Zukunft des FBN sichern“, betonte er. Eine endgültige Entscheidung zum Leibniz-Status werde im Herbst fallen. „Die Forschungsarbeit des FBN ist für die Weiterentwicklung der Nutztierhaltung von großer Bedeutung“, sagt Buchwald.

Die Haltung müsse zu mehr Tierwohl umgebaut werden. Der Staat könne bei Mehrkosten unterstützen, Tierwohlprämien ausreichen, aber auch der Konsument müsse sich auf andere Preise einstellen. Im Bundesministerium würden derzeit Vorschläge zur Finanzierung einer veränderten Nutztierhaltung erarbeitet. Den Dummerstorfer Forschern gibt Buchwald mit auf den Weg, weiter den Praxisbezug im Blick zu behalten. „Es muss auch für den Landwirt ökonomisch auskömmlich sein“, betont Buchwald.

