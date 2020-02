Bad Doberan

Wohnen, Gewerbe, Sondernutzung – was wo in Bad Doberan entstehen kann, wird in einem Flächennutzungsplan (F-Plan) festgehalten. Dieser wird zum vierten Mal geändert. Im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus wurde kritisiert, dass das Dokument meist im Nachhinein an schon umgesetzte Vorhaben angepasst wird, anstatt zukunftsorientiert zu sein.

„Wir passen den F-Plan immer nur an Gegebenheiten an“, so Alexandra Lex (UDI). „Das ist nicht visionär und halte ich für den falschen Ansatz.“ Monika Schneider (Linke) merkte an: „Das wir ihn anpassen müssen, ist okay. Die Frage ist dann, was will man in Bad Doberan und welche Vorstellung lassen sich umsetzten.“ Beispiel: Nienhäger Chaussee. „Hier sitzen wir in der Falle. Wir wollen keinen vierten Markt in dem Mischgebiet.“ Auch im Einzelhandelsentwicklungskonzept wird empfohlen, an der Nienhäger Chaussee keine weiteren Märkte zu bauen. Dennoch kann die Stadt den F-Plan jetzt nicht zugunsten für Wohnbebauung ändern.

Hintergrund: Veränderungssperre, Klagen – die Stadt hatte vieles versucht, um den Bau zweier weitere Märkte zu verhindern, ohne Erfolg. Neben Penny und Norma ist im vergangenen Jahr ein Netto hinzugekommen, ein Rewe ist geplant.

Veränderung im F-Plan gibt es unter anderem in Vorder Bollhagen, da dass Gut umfangreiche Veränderungen der baulichen Anlagen plant. Zudem wird der Wohnungsbau im erweiterten Gebiet Eikboom aufgenommen. Die Stadtvertreter entscheiden am 24. Februar.

Lesen Sie auch

Von Anja Levien