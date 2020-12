Bad Doberan

Michael Nimtz ist enttäuscht: Der 65-jährige Bad Doberaner hat am Mittwoch versucht, sich in Bad Doberan eine FFP-2-Maske zu holen – ohne Erfolg. „Gestern waren wir in der Apotheke am Buchenberg, heute in der Molli-Apotheke und in der am Kamp.“ Überall habe man keine Masken erhalten. Inhaber Thomas Schult hat sie nach eigenen Angaben bereits bestellt, es gebe jedoch Lieferprobleme.

In der Allee-Apotheke sind die FFP2-Masken bereits erhältlich – und stark nachgefragt. „Es sind sehr viele, die kommen“, sagt Inhaberin Sabine Grundner. „Es ist ein Riesenansturm und -aufwand.“ Sie hatte die ersten Masken bereits in der vergangenen Woche geordert, so dass sie am Montag da waren. „Und jetzt haben wir schon wieder bestellt, damit Nachschub da ist.“

Apotheke bestellt auf eigenen Rechnung

Allerdings sei die Situation ihrer Ansicht nach für Apotheker schwer einzuschätzen gewesen. Es sei bis zuletzt nicht klar gewesen, ob die Landesverordnung so umgesetzt wird wie angekündigt oder noch in wesentlichen Teilen gekippt würde. „Es war nicht klar, ob wir Ware zugeteilt bekommen oder ob wir selber bestellen müssen.“ Das Grundproblem sei der geringe Vorlauf gewesen. Sie könne nachvollziehen, dass andere Apotheker gezögert hätten.

„Wir haben gesagt, wir nehmen das Risiko auf uns, um die Versorgung zu gewährleisten, und bestellen auf eigene Rechnung.“ Das bedeute jetzt aber auch, dass die Allee-Apotheke nun auch an Personen FFP-2-Masken ausgibt, die sonst nicht zu den Kunden gehören. „Es ist problematisch für uns, das alles abzusichern“, sagt Sabine Grundner, zumal sie nur eine bestimmte Anzahl an FFP-2-Masken vergütet bekommt. „Ich hoffe, dass die anderen dann auch unsere Patienten mitversorgen. Da ist der Solidaritätsgedanke gefordert.“

Nicht mehr Masken holen als erlaubt

Der sollte auch von den Kunden gelebt werden. Sabine Grundner hofft, dass sich nicht zu viele Kunden mehr Masken holen als zugelassen. „Das lässt sich ja nicht überprüfen.“ Michael Nimtz hätte sich deshalb gewünscht, dass die Verteilung anders organisiert wird. „Man hat ja das Wählerverzeichnis der Stadt, man hätte das auch anders lösen können.“

Drei FFP-2-Masken kann sich jeder Angehörige einer Corona-Risikogruppe kostenlos in seiner Stamm-Apotheke holen. Zu ihnen gehören nicht nur alle Menschen über 60, sondern auch viele chronisch Kranke.

Von Cora Meyer