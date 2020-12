FFP2-Masken jetzt überall in Bad Doberan erhältlich

Bad Doberan

Kurz vor dem Weihnachtsfest gibt es in allen Apotheken in Bad Doberan FFP2-Masken. Am Mittwoch sind sie in der Molli-Apotheke, der Kamp-Apotheke und der Apotheke am Buchenberg eingetroffen. „Wir haben sie an dem Tag bestellt, als die Verordnung herauskam“, sagt Inhaber Thomas Schult. Die Auslieferung vom Hersteller sei relativ schnell passiert, die Zustellung durch die Post hätte sich aber verzögert. „Wir haben 10 000 Masken bestellt“, sagt Thomas Schult. „Das sind natürlich größere Pakete.“ Zudem sei das Paketaufkommen derzeit ohnehin hoch.

Viele Apotheker waren bis zuletzt verunsichert, ob sie die Masken vom Land zugeteilt bekommen oder selbst bestellen müssen. „Deshalb hätten sie mit der Bestellung gezögert“, sagte Sabine Grundner von der Alleeapotheke. Bei ihr sind die FFP2-Masken bereits seit der vergangenen Woche erhältlich und nach wie vor sehr stark nachgefragt.

Nachdem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) die kostenlose ­Ausgabe der Masken an über ­60-Jährige und chronisch Kranke angekündigt hatte, gaben nach Angaben von Axel Pudimat, dem Vorsitzenden des Landesapothekerverbandes, Apotheken ­bundesweit ­Bestellungen auf. Er schätzt, dass aufgrund der Kürze der Zeit und der großen Zahl an ­Bestellungen zum Start der Aktion am 15. Dezember erst etwa die Hälfte der Apotheken im ­Nordosten Masken ausgeben konnte. Jeder Berechtigte hat zunächst Anspruch auf drei Stück.

Nach Angaben der ­Apothekerkammer MV gibt es ­landesweit 387 öffentliche ­ Apotheken.

Von Cora Meyer