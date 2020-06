FKK, Textil und Hunde: Kühlungsborn regelt Nutzung des Strandes neu

Kühlungsborn

Neue Regeln für den Kühlungsborner Strand legt die geänderte Nutzungssatzung fest. Die Neufassung wurde am Mittwoch von den Stadtvertretern beschlossen. Feuermachen und Grillen am Strand sind auch weiterhin verboten. Bislang waren Ausnahmegenehmigungen der Stadt bei Veranstaltungen lediglich an den Strandabgängen 26 und 10 sowie dem Strandabgang westlich des Hafens zulässig.

Die Beschränkung auf diese Bereiche fällt künftig weg. „Dadurch haben wir etwas mehr Spielraum“, sagt Philipp Reimer von der Stadtverwaltung. Auch Feuerwerk vom Strand aus ist gemäß der geänderten Satzung zu bestimmten Veranstaltungen weiterhin erlaubt.

Textil- und Nacktbaden auf Strandabgänge begrenzt

Der Textilstrand erstreckt sich künftig vom Strandabgang 3 bis zum Strandabgang 28. Bislang konnten bekleidete Badegäste den Bereich von 100 Metern östlich des westlichen Strandabganges am Campingpark bis zur ersten Treppe östlich des Bootshafens nutzen. An den Strandabgängen 1, 2 und 28 befinden sich die FKK-Abschnitte. Dazu werden an diesen Stellen nach Angaben der Verwaltung entsprechende Schilder aufgestellt. Bislang war FKK östlich des Strandabgangs an der Ostseeklinik und östlich des Bootshafens gestattet. Überall anders müssen Besucher über acht Jahre Badebekleidung tragen.

Hundestrand bis 31. Oktober

Baden mit Hund ist künftig an den Strandabgängen 1, 14 und 26 gestattet. Auch dort gibt es Hinweisschilder. Bislang waren dafür die Bereiche zwischen den Buhnen am Strandabgang 16, am Campingpark sowie östlich des Bootshafens vorgesehen. Bis zum 31. Oktober ist der Aufenthalt von Hunden nur in diesen gekennzeichneten Strandabschnitten gestattet. Ausgenommen davon sind Blinden- und Therapiehunde.

Wer gegen die Vorschriften verstößt, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 1000 Euro rechnen. Die Änderung der Strandnutzungssatzung hat noch nichts mit dem neuen Strandkonzept für Kühlungsborn zu tun. Es ist noch in Arbeit. Demnächst sollen aber erste Entwürfe vorgestellt werden.

Von Cora Meyer