Schwaan

Die Fachklinik Waldeck ist in eine wirtschaftliche Schieflage geraten. Über den akuten Personalmangel hatte die OZ bereits mehrfach berichtet: 2020 haben 23 Pflegekräfte das Zentrum für neurologische Rehabilitation verlassen, bis Ende Juni werden weitere 47 Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte folgen, die ihren Job gekündigt haben. Nach einem Corona-Ausbruch Ende März wurden alle beatmeten Patienten in andere Kliniken verlegt, die Weaningstation ist seitdem geschlossen. In den letzten Wochen waren nur noch rund 60 der insgesamt 210 Patientenbetten belegt.

Nun will sich die Fachklinik einer „grundlegenden Restrukturierung unterziehen“ und für die Zukunft neu aufstellen. Dazu hat die Geschäftsführung beim Amtsgericht Rostock einen Antrag auf ein sogenanntes Schutzschirmverfahren gestellt. Damit soll eine drohende Zahlungsunfähigkeit abgewendet und die Überschuldung beendet werden. Dieses Verfahren biete dem Unternehmen einen geeigneten rechtlichen Rahmen, um die notwendigen Sanierungsmaßnahmen bei gleichzeitig weiterlaufendem Geschäftsbetrieb schnell und wirksam umzusetzen, teilt die Geschäftsleitung auf der Internetseite der Klinik mit. Es wird kein Insolvenzverwalter bestellt, die Klinik bleibt in Eigenverwaltung. Aufträge, Verträge, Personalkosten und Betriebsvereinbarungen werden geprüft und können bei Unwirtschaftlichkeit gekündigt werden.

Sanierung soll bis Anfang 2022 abgeschlossen sein

Geplant sei, die Sanierung bis Anfang kommenden Jahres abzuschließen. Stationäre und ambulante Reha-Maßnahmen würden weiterhin in vollem Umfang erbracht, versichert die Geschäftsführung. Die rund 300 Mitarbeiter wurden in dieser Woche informiert, ihre Gehälter seien bis Ende Juli durch die Bundesagentur für Arbeit gesichert. Dann soll das Schutzschirmverfahren eröffnet werden. „Auch darüber hinaus ist genügend Liquidität vorhanden, um die laufenden Kosten im Schutzschirmverfahren zu decken“, heißt es in der Mitteilung.

Die Sanierung sei eigenen Angaben zufolge nötig geworden, weil die Fachklinik infolge verschiedener gesetzlicher Vorgaben in ihrem aktuellen Zuschnitt nicht mehr kostendeckend betrieben werden könne. Als Gründe werden die Einführung von Personaluntergrenzen vor gut zwei Jahren genannt mit neuen Anforderungen an die Personalausstattung, wie auch die von den Kostenträgern gezahlten Pflegesätze, die „nicht auskömmlich“ wären. Zudem habe die Corona-Pandemie „zu einer deutlich geringeren Auslastung und zu beträchtlichen Umsatzeinbußen geführt“, ist in der Erklärung zu lesen. „Zwar hat auch die Fachklinik Waldeck Zahlungen aus dem Corona-Schutzschirm erhalten, doch reichen diese nicht aus, um einen kostendeckenden Betrieb zu gewährleisten. Weitere Verluste ist die Klinik nicht mehr in der Lage zu tragen.“

Neue Geschäftsleitung sieht Perspektive für Reha-Zentrum

Eine neue Geschäftsleitung soll die Sanierung begleiten. Als Geschäftsführer wurde Burkhard Jung eingesetzt, Geschäftsführer der Sanierungsberatung „Restrukturierungspartner“, der seit Jahrzehnten Unternehmen in der Krise berät. Er betonte vor den Mitarbeitern: „Trotz der aktuellen wirtschaftlichen Schieflage hat die Fachklinik Waldeck einen gesunden Kern und bleibt ein zukunftsfähiges Unternehmen mit modernen Einrichtungen und einem vielseitigen, attraktiven Angebot an Gesundheitsdienstleistungen“. Ihm zur Seite steht Krankenhausmanager Dietmar Eine. In enger Abstimmung mit den Gläubigern werde die Geschäftsführung nun unter Aufsicht des Sachwalters bis zum Sommer einen Sanierungsplan ausarbeiten.

Bereits begonnen habe die Reorganisation der stationären Patientenversorgung. Weitere bereits geplante Sanierungsmaßnahmen sind laut Mitteilung die Optimierung und Professionalisierung der Beschaffung. In jüngerer Zeit sei es bereits gelungen, hohe Einsparungen bei Materialkosten zu realisieren. Die Klinik bemühe sich verstärkt, zusätzliches ärztliches Personal zu gewinnen und habe unter anderem eine Weiterbildungsgenehmigung für Innere Medizin bei der Ärztekammer beantragt, um künftig wieder Assistenzärzte ausbilden zu können.

Von Doris Deutsch