Fahrgastschiff bleibt im Hafen: Haffanleger in Rerik wird repariert

Rerik

„Betreten verboten“ steht auf einem Schild vorm Haffanleger in Rerik. Die „Ostseebad Rerik“ liegt fest vertäut an der Stirnseite. Obwohl Ausfahrten mit Fahrgastschiffen wieder erlaubt sind, fährt das 180 Tonnen schwere Schiff noch nicht wieder aufs Salzhaff. Grund: Der Haffanlager muss repariert werden.

Wie Bernd Steußloff, Geschäftsführer der Fahrgastschifffahrt Steußloff OHG, mitteilt, sei bei routinemäßigen Untersuchungen im März festgestellt worden, dass einige Stellen des Stegs nicht so gut seien. 120 Balken müssen ersetzt, 20 Pfähle ausgetauscht werden, der vordere Bereich zum Ufer wird komplett erneuert. In Zusammenarbeit mit der Stadt Rerik unter Federführung der Kurverwaltung werde der Haffanleger seit Mitte April repariert. Hier würde eine fünfstellige Summe investiert, so Bernd Steußloff.

Der Haffanleger in Rerik wird seit Mitte April repariert. Quelle: Anja Levien

Die schnelle Reparatur sei dank der Firma Brünnich aus Kühlungsborn und des Tauchunternehmens Babbel aus Zickhusen bei Schwerin möglich gewesen, die kurzfristig konnten, sagt der 59-Jährige erfreut. Eine Herausforderung sei es gewesen, das Holz zu beschaffen. „Aufgrund der weltweiten Holzkrise gab es da große Probleme. Wir haben wohl 100 bis 150 Telefonate geführt“, schildert Bernd Steußloff. Fündig geworden sind sie in der Region. „Wir haben Holz von den Sägewerken in Biendorf und Jürgenshagen bekommen“, so Steußloff. Die Balken seien aus Thüringen gekommen. Mit zwei Booten und einem Kran auf dem Steg seien die Balken ausgetauscht worden. „In so schwierigen Zeiten kann man froh sein, dass die Region einem hilft.“

„Wir hoffen, dass wir am Sonntag oder Montag fertig sind.“ Dann würde auch die Fahrgastschifffahrt mit der „Ostseebad Rerik“ wieder losgehen. Dass die Bauarbeiten gerade jetzt notwendig wurden, sei nicht so dramatisch. „Wir können erst seit 14 Tagen wieder fahren und mit dem richtigen Urlauberansturm rechnen wir jetzt erst am Wochenende.“

Die „Ostseebad Rerik“ bleibt während der Reparatur des Haffanlegers im Hafen. Quelle: Anja Levien

Mit dem zweiten Schiff, der Barkasse „Salzhaff“, seien schon Touren angeboten worden. Diese legt an einem Schwimmsteg an. Für die „Ostseebad Rerik“ keine Option. „Das geht vom Tiefgang nicht und es gibt auch keine Genehmigung dafür“, so Steußloff.

Die „Ostseebad Rerik“ fährt – wenn der Haffanleger wieder freigegeben ist – täglich um 10 und 14.30 Uhr aufs Salzhaff. Die Barkasse „Salzhaff“ startet donnerstags, 11 Uhr, zur geführten Tour „Faszination Salzhaff“ und 15 Uhr zur Wustrowführung. Mittwochs geht es von Rerik um 10 Uhr zur Insel Poel und von dort um 15.30 Uhr zurück.

Von Anja Levien