Fahrraddiebstähle in Kühlungsborn: Polizei ermittelt weitere Verdächtige

Kühlungsborn

Arne Brinkmann konnte vergangene Woche sein gestohlenes E-Bike bei der Polizei in Bad Doberan abholen – zumindest das, was davon übrig geblieben ist. Der 49-jährige und seine Frau sind Opfer einer Diebstahlserie in der Region Bad Doberan geworden. Die Polizei ermittelt und hat fünf Tatverdächtige im Visier.

Neongelb war sein E-Bike, eine Farbe, die nicht jeder hat. Als dieses in der Nacht zum 29. Juni vom Parkplatz der Ferienwohnung in Kühlungsborn gestohlen wurde, hat sich der 49-Jährige auf die Suche nach seinem Zweirad begeben. Einige Tage nach dem Diebstahl glaubt er, seinen Rahmen bei Ebay-Kleinanzeigen zu sehen. Der private Händler kommt aus dem Landkreis Rostock. Er informiert die Polizei in Bad Doberan, bei der er zuvor schon Anzeige aufgegeben hatte.

Tatsächlich. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Rostock geben am 13. August bekannt, dass nach einer Diebstahlserie von Elektrofahrrädern in der Region Bad Doberan drei Tatverdächtige ermittelt wurden. Die Männer zwischen 22 und 27 Jahren sollen in Kühlungsborn, Heiligendamm und Bad Doberan hochwertige Räder gestohlen, demontiert und die Einzelteile verkauft haben. Es bestehe der Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls und der organisierten Kriminalität. Bei Untersuchungen in Immobilien der drei Verdächtigen seien Fahrradteile und andere Gegenstände gefunden worden, die den Diebstählen zugeordnet werden konnten.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit dabei war der Rahmen des Fahrrades von Arne Brinkmann. „Der ist richtig malträtiert worden“, erzählt der Krankenpfleger, der schon mehrmals Urlaub in Kühlungsborn gemacht hat. „Der ist total zerkratzt, die Aufkleber sind alle runter. Da kann ich nichts mehr mit anfangen.“ Räder, Bremshebel, Griffe, Pedale, Akku – der Rest seines E-Bikes fehlt.

Durchsuchungen im Bereich Bützow

Mittlerweile konnte die Polizei zwei weitere Tatverdächtige ermitteln, informiert Polizeisprecherin Kristin Hartfil. Bei Durchsuchungen in der vergangenen Woche konnte die Polizei vier Fahrräder und mehrere Fahrradeinzelteile finden. Zwei davon seien zur Fahndung ausgeschrieben gewesen. Dabei handele es sich um E-Bikes, die in Kühlungsborn gestohlen wurden.

Die Durchsuchungen im Bereich Bützow bestätigt Harald Nowack, Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock. Die aufgefundenen Räder und Einzelteile könnten mit den gemeldeten Diebstählen in Zusammenhang gebracht werden. „Seit Juni 2021 sind 71 Anzeigen eingegangen. 35 Straftaten konnten vollständig aufgeklärt werden.“ Bei den übrigen werde jetzt ermittelt, ob auch diese in Zusammenhang mit den Tatverdächtigen stehen. Im Fall einer Verurteilung drohten den Beschuldigten eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten.

Der Kühlungsborner Fahrradladen Drahtesel ist regelmäßig selbst Opfer von Diebstählen. Im Juli waren zwei Akkus aus E-Leihrädern gestohlen worden, die auf einem Hotelgelände standen.

Peter Schult, Drahtesel-Filialleiter in der Dünenstraße, zeigt im Juli das Rad, bei dem der Akku herausgebrochen wurde. Quelle: Anja Levien

Arne Brinkmann erhält sein E-Bike zwar nicht zurück, dass aber die Ermittlungen gegen die mutmaßlichen Täter laufen, helfe dem Ehepaar aus Dassel, mit den Diebstählen ihrer Fahrräder umzugehen. Diese hatten sie sich erst 2019 gekauft. Ein E-Bike hatten die beiden bei einem Spaziergang durch den Stadtwald Kühlungsborn am nächsten Tag gefunden gehabt. „Der Akku war draußen, das Schloss geknackt“, erinnert sich Arne Brinkmann. Für Letzteres sei schon eine Akkuflex notwendig. Ansonsten sei das Fahrrad in Ordnung gewesen. Der 49-Jährige vermutet, dass die Diebe gestört worden sind. „Die Schrauben am Motor waren gelockert.“

Rahmennummer und Foto helfen bei Ermittlungen

Die Polizei stelle immer wieder fest, dass es den Täter „leicht gemacht“ wird, die Räder zu stehlen, so Kristin Hartfil. Daher rät die Polizei: Schlösser mit „geprüfter Qualität“ aus hochwertigem Material verwenden, Räder in geschlossenen Räumen abstellen, Fahrräder möglichst an Rahmen und Rädern an festen Gegenständen festmachen, Akku und wertvolle Zubehörteile mitnehmen.

Sollte das Fahrrad dennoch gestohlen werden, können bei den Ermittlungen Daten wie die Rahmennummer, die Nummer des Motors oder des Akkus helfen. Ebenso ein Foto vom Fahrrad. Diese Informationen könnten in den Fahrradpass eingetragen werden, den es als kostenlose App gebe.

Von Anja Levien