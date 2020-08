Rerik

Das Fahrrad erfährt eine Konjunktur und ist heiß begehrt. Wer wüsste das besser als Hartmut Drygalla. Vor 30 Jahren gründete der Reriker sein Fahrradgeschäft. Am 23. August lädt er Kunden, Freunde und Bekannte ein, mit ihm ab 11 Uhr das Jubiläum zu begehen. Es gibt Gulaschsuppe sowie Getränke und für die guten Gespräche über die Zweiräder und das Fachsimpeln bleibt auch noch Zeit.

Mit 76 Jahren immer noch Freude am Job

In seinem Geschäft hängen Bilder, die sein Arbeitsleben zeigen. Hartmut Drygalla ist gut gelaunt, seine Arbeit bereitet ihm immer noch Freude, auch mit 76 Jahren. Er schnackt gern mit den Kunden und die wissen das zu schätzen. Seine langjährige Erfahrung im Fahrradbereich macht ihn zu einem Spezialisten, einem versierten Fachhändler, der gern kontaktiert wird, wenn Rat benötigt wird. Aber auch so schauen viele Leute nur kurz mal rein, um Hallo zu sagen. Bei Drygalla – das ist ein Treffpunkt, auch für Reriker.

Anzeige

Von Anfang an reparierte und verkaufte er Räder sowie Zubehör. Die Vermietung gehört ebenfalls dazu und ist sein Hauptgeschäft, denn das Ostseebad wird gut frequentiert. Ein Hol-und-Bringservice rundet sein Angebot ab. „Ich habe auch Langzeitmieter. Zurzeit ist es hier so voll, da gibt es kaum noch Platz am Strand“, sagt der Reriker. „Ganz klar, der Wunsch nach E-Bikes steigt. Jetzt ist es so schlimm, ich habe sieben Bestellungen und kann nicht liefern, weil ich keine mehr bekomme. Das Lager, woher ich die E-Bikes beziehe, ist leer. Da kann man Probefahrten machen“, witzelt er. Ganz ähnlich sehe es mit Ersatzteilen aus.

Weitere OZ+ Artikel

Händler besitzt selbst kein Fahrrad

Eine weitere Entwicklung treibt ihm Schweiß auf die Stirn: „Wenn Eltern für ihre kleinen Kinder schon E-Bikes verlangen. Das finde ich nicht gut.“ Kinder können noch nicht einschätzen, wie schnell so ein Rad werden kann, das könnte zu mehr Unfällen führen. „Die Elektronik der neuen E-Bikes ist sehr ausgefeilt. Ich habe noch zehn Jahre alte E-Bikes, die laufen alle noch. Mit den neuen hat man oft Schwierigkeiten.“ Er selbst besitzt überhaupt kein Fahrrad. „Ich kann mir ja eines nehmen, wenn ich es will. Ich habe mir allerdings einen kleinen weißen E-Roller zugelegt.“ Mit dem Flitzer ist er dann unterwegs.

Lehre als Elektromaschinenbauer

Hartmut Drygalla lernte zunächst Elektromaschinenbauer und arbeitete in einer PGH in Wittenburg, in der er auch seine Lehre absolvierte. Später wechselte er zum VEB Erdöl-Erdgas Grimmen. Dort wollte er eigentlich als Elektriker arbeiten, wurde dann jedoch Messtechniker. Als private Gründe ihn nach Rerik zogen, wechselte er beruflich zum Landtechnischen Anlagenbau Rerik in die Polytechnik. Mit der Eröffnung einer Berufsausbildung übernahm Drygalla als Lehrmeister für Maschinen- und Anlagenmonteure. Dazu gehört auch ein pädagogisches Zusatzstudium.

Nach der Wende neu orientiert

Dann kam die Wende und nichts ging mehr. „Ich fand Arbeit bei meinem Sangesbruder, einem Fahrradtechniker in Kröpelin.“ Georg Linkert war Obermeister der Innung und dort lernte Hartmut Drygalla nun, was ihn 30 Jahre lang weiter beschäftigen sollte. „Ich war – wie Georg Linkert – im Shantychor Reriker Heulbojen und blieb 15 Jahre Mitglied. Leider musste ich aus Zeitgründen aufhören, schade“, sagt er.

Am 23. Juni 1990 machte sich der dreifache Vater mit seinem Fahrradgeschäft Drygalla auf seinem Grundstück in einer Garage in der Karl-Liebknecht-Straße selbstständig. Doch der Platz reichte bald nicht mehr aus. „Dreimal bin ich umgezogen. Nun bin ich seit zwölf Jahren Am Parkplatz 7c zu finden.“ Das ist sehr zentral gelegen. Auf 160 Quadratmetern gibt es für die Kundschaft allerhand zu entdecken. Im Anbau befindet sich der Fahrradverleih.

Vom einfachen Tourenrad, Renn- und Kinderrad bis hin zum High-Tech-Bike oder Anhänger, bei Drygalla findet sich fast alles. Ersatzteile, auch Trikots, Sättel, Regencapes oder Fahrradhandschuhe gibt es bei ihm. „Ich bedanke mich bei allen Kunden und Geschäftspartnern für die Treue über all die Jahre“, sagt Hartmut Drygalla, der noch lange weitermachen möchte. Es ist ein Job, wie für ihn gemacht.

Von Sabine Hügelland