Martin Schulze liebt die Musik und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Als freiberuflicher Organist reist der studierte Kirchenmusiker, der mit seiner Familie in Frankfurt an der Oder lebt, durchs ganze Land, gibt Orgelkonzerte vorrangig in Kirchen. „Ich kann ganz gut davon leben, kann mich nicht beklagen“, räumt der Musiker ein. Jetzt spielte er im Münster in Bad Doberan.

Auf Orgeln in 150 verschiedenen Kirchen bringt er pro Saison zwischen Mai und Oktober überwiegend klassische Kirchenstücke von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy und anderen Komponisten aus der Barockzeit zum Klingen. „Manchmal würze ich den Vortrag auch mit ein paar Worten und wenn es passt, spiele ich auch mal eine Polka“, lässt der Organist wissen.

Als Fahrradkantor deutschlandweit bekannt

Erst am vergangenen Freitag begeisterte er mit seinem Vortrag die Zuhörer im Bad Doberaner Münster. Einen Tag zuvor spielte er die Orgel der Kirche im niedersächsischen Otterndorf in der Nähe von Cuxhaven. Das Besondere an seiner Tour durchs Land ist das Verkehrsmittel, mit dem er die Orte seiner Konzerte erreicht. „Ich fahre stets einen großen Teil der Strecke mit dem Fahrrad“, verrät Schulze, der als „Fahrradkantor“ inzwischen deutschlandweit bekannt ist und sich diesen Namen sogar schützen ließ.

Auf der Tour von Otterndorf nach Bad Doberan kam ihm allerdings das regnerische Wetter in die Quere, so dass er einen größeren Teil der 290-Kilometer-Strecke mit dem Zug fuhr und nur den letzten Abschnitt von Wismar komplett mit dem Rad fahren konnte. „Aber dafür kommen an manchen Tagen auch mal Strecken bis zu 160 Kilometer oder mehr zusammen. Im Schnitt sind es 120 Kilometer täglich und rund 15 000 pro Saison“, rechnet der Kirchenmusiker und betont: „Eine Konzerttour ohne mein Rad könnte ich mir nicht vorstellen. Ich fühle mich schon nicht wohl, wenn ich nur einen einzigen Tag nicht im Fahrradsattel sitze“, sagt Schulze.

Fahrradkantor Martin Schulze aus Frankfurt/Oder an der Orgel im Bad Doberaner Münster. Quelle: Rolf Barkhorn

Angekommen sei er an den Spielorten eigentlich immer, auch wenn er unterwegs mal eine Panne an seinem Tourenrad hatte. Als mal bei seinem Hinterrad die Übertragung nicht mehr richtig funktionierte, seien ihm 100 Kilometer wie 300 vorgekommen.

Kirchenmusik in Greifswald studiert

Die Art, wie er seinen Beruf ausübe, sei gesund und mache ihn glücklich, auch weil er viel herumkomme, interessante Orte und Menschen kennenlerne. „Das Münster in Bad Doberan ist ein besonderer Ort, an dem ich sehr gern spiele. In der Regel bin ich alle zwei Jahre hier“, berichtet der Kantor. Aber auch die Marienkirche in Stralsund und die Nikolaikirche in Wismar seien Konzertorte, die ihn immer wieder beeindrucken und zu den Höhepunkten seiner Konzertreisen zählen.

„Jede Orgel spielt sich anders, ist in einem anderen Zustand. Da kommt es auch schon mal vor, dass ich vor dem Konzert kleine Reparaturen vornehmen muss“, sagt der 54-Jährige. Ihn freut es, wenn die meistens einige Jahrhunderte alten Orgeln in den Kirchen gut gepflegt oder mitunter gar unter großem finanziellen Aufwand restauriert werden.

Martin Schulze hatte 1989, kurz vor der politischen Wende in der DDR, an der Uni Greifswald begonnen, das Fach Kirchenmusik zu studieren. „Wir waren zwar an der Uni offiziell immatrikuliert, durften uns aber nicht Studenten nennen“, erzählt er. Auf die Idee, seine musikalischen Fähigkeiten, auch in anderen Musikgenres auszuleben, sei er jedoch nie gekommen. „Ich wollte immer nur Orgel spielen und Kirchenmusiker sein. Und wenn ich die Wahl hätte, mich noch einmal für einen Beruf zu entscheiden, dann würde ich es wieder genauso machen und vor allem würde ich wieder Fahrradkantor sein wollen“, betont Martin Schulze, fügt aber an, dass er sich als zweite Option auch den Beruf des Kriminalisten gut vorstellen könnte. „Ich lese leidenschaftlich gern Krimis und ich bin ein neugieriger und wissbegieriger Mensch.“

Populäre Radrennen interessieren den Fahrradkantor ebenfalls, auch wenn er sich nicht für ambitioniert genug hält, selbst noch aktiv an Radrennen teilzunehmen. Die Kondition aber, so beweist er es täglich, würde er mitbringen.

