Fahrstuhl und Bibliothek: Das plant Kühlungsborn für das Rathausquartier

Kühlungsborn

Besserer Zugang und mehr Platz: Die Stadt Kühlungsborn will das Rathaus und das Haus Rolle umgestalten. „Der Standort weist ein paar Mängel auf“, sagte Bauamtsleiterin Peggy Westphal im Bauausschuss über das Rathaus. So ist es beispielsweise nicht barrierefrei. Rollstuhlfahrer scheitern bisher an den Treppen und müssen in das Gebäude getragen werden. Die Toiletten seien zu klein und auf halber Treppe gelegen und auch in den Büros sei sehr wenig Platz. Die Verwaltung beklagt zudem, dass kein Platz mehr für das Archiv und die EDV ist.

Deshalb denkt man nun über einen Anbau nach, in dem nicht nur das Treppenhaus, sondern auch ein Fahrstuhl untergebracht werden soll. Mehr Platz für die Büros gibt es im Rathaus selbst nicht. Deshalb soll ein Neubau hinter der Villa Laetitia entstehen. Zur Verfügung steht die Fläche der eingeschossigen Baracke neben dem Kindergarten. „In einem unterkellerten zweigeschossigen Neubau kann eine Bruttogeschossfläche von etwa 950 Quadratmetern realisiert werden“, heißt es aus dem Bauamt. Dort ist auch ein Sitzungssaal geplant, in dem unter anderem Ausschusssitzungen stattfinden könnten, wenn das wieder möglich ist.

„Es ist höchste Zeit“, sagte Hans-Joachim Ollhoff (HGV), der Vorsitzende des Bauausschusses. „Das können wir den Bürgern eigentlich nicht mehr antun.“ Und auch die Verwaltung stuft den Anbau an das Rathaus und den Erweiterungsbau als dringlich ein.

Bibliothek zieht ins Haus Rolle

Größer soll auch das benachbarte Haus Rolle werden. Es wurde gerade renoviert, allerdings sind weitere Arbeiten erforderlich. „Daher muss das Gebäude mittelfristig grundhaft saniert werden, um es für die Zukunft bewahren zu können“, erläutert das Bauamt. Zudem sei schon immer die Erweiterung des Gebäudes an dieser exponierten Stelle in der Stadt erwogen worden.

Jetzt will die Stadt die Gelegenheit nutzen und hier die Stadtbibliothek ansiedeln. „Der derzeitige Standort der Bibliothek im Konzertgarten Ost sei zwar ebenfalls attraktiv, allerdings viel zu klein. „Mit einem neuen Standort im Haus Rolle könnten sowohl die Bibliothek als auch die derzeitige Einrichtung der Heimatstube mit Lesesaal nur gewinnen und könnte einen neuen, konzentrierten kulturellen Anlaufpunkt in der Stadt etablieren.“

Architekten sollen Vorschläge machen

Die Baracke hinter dem Haus Laetitia könnte durch einen Neubau ersetzt werden. Hier wäre Platz für Büros und einen Sitzungsraum in der Nähe des Rathauses. Quelle: Cora Meyer

Für das gesamte Rathausquartier will die Stadt nun einen Architektur-Wettbewerb ausschreiben. Dabei soll es zunächst um die Verwirklichung des Rathaus-Anbaus und des neuen Gebäudes gehen. Um ein stimmiges Gesamtbild zu erreichen, sind aber auch schon Ideen für das Haus Rolle gefragt. Wann dieser Teil des Projekts umgesetzt wird, ist jedoch noch nicht klar.

Stefan Kupski (UWG), Mitglied im Bauausschuss, lobte die Idee für den Wettbewerb. Vorzeigbare Architektur sei in Kühlungsborn selten. „Und es ist gut, dass man es ganzheitlich entwickelt.“ Ausschussmitglied Norman Ruß (Kühlungsborner Liste) schlug vor, im Zuge des Erweiterungsbaus auch Teile eines Bürgerhauses mit einzuplanen. Bauamtsleiterin Peggy Westphal befürchtet, dass dafür der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreichen werde.

Für das Bürgerhaus hatte die Verwaltung bei den ortsansässigen Vereinen abgefragt, ob und in welchem Umfang sie darin Räumlichkeiten benötigen würden. Peggy Westphal sagte zu, das noch einmal zu prüfen. Grundsätzliche Kritik an dem Vorhaben kam von Joachim Neumann. Er sprach sich dagegen aus, das Rathaus an der Ostseeallee weiterzuentwickeln. „Dieser 1a-Standort ist für touristische Nutzung prädestiniert.“

Stefan Kupski sprach sich dafür aus, im Wettbewerb auch ein Energiekonzept zu ergänzen. Die Verwaltung wünscht sich, dass die drei denkmalgeschützten Gebäude – Rathaus, Villa Laetitia und Haus Rolle – in der Ostseeallee weiterhin architektonisch tonangebend bleiben, also vom Neubau nicht dominiert werden. Wie genau der Ausschreibungstext formuliert wird, muss noch entschieden werden.

Von Cora Meyer