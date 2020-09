Hanstorf

Es ist schon fast ein Liebhaberstück, das Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr in Hanstorf. Zumindest für Oldtimer-Fans. „Baujahr 1974“, sagt Ortswehrführer Carsten Mache und grinst. Allerdings: „Wenn während der Fahrt in einer Kurve plötzlich die Tür aufgeht, ist das nicht mehr so witzig.“ Klar ist: Das jetzt tatsächlich 46 Jahre alte Einsatzfahrzeug muss dringend ersetzt werden. Denn sowohl die Sicherheitsaspekte als auch der Stand der Technik sind nicht mehr zeitgemäß. „Vielleicht gibt es ja im kommenden Jahr ein Weihnachtsgeschenk“, sagt Gemeindewehrführer Wolfgang Götz. „Wenn wir in den nächsten Monaten eine entsprechende Ausschreibung hinbekommen.“

Voraussetzung: ein positiver Fördermittelbescheid aus Schwerin. „Vom Innenministerium wurden uns jetzt 100 000 Euro zugesagt“, freut sich Carsten Mache. „Weitere 70 000 Euro steuert der Landkreis Rostock bei – den Rest muss die Gemeinde übernehmen.“ Bei einer Gesamtinvestition von rund 320 000 Euro sind das immerhin noch einmal 150 000 Euro. „Schon im Jahr 2012 haben wir uns gemeinsam darüber verständigt, welche Fahrzeuge im Gemeindegebiet neu beschafft werden müssen“, erklärt Bürgermeister Matthias Drese ( SPD). „In Hanstorf fangen wir jetzt damit an.“ Denn auch mit Blick auf die immer strengeren Vorschriften der Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse bestehe hier der dringendste Handlungsbedarf, so Drese.

Maßnahmeplan mit Investitionen für 3,6 Millionen Euro

Grundlage für diese und viele weitere Verbesserungen für die Feuerwehren der Gemeinde ist der vor knapp anderthalb Jahren aufgestellte Brandschutzbedarfsplan. „Übrigens laut Kreisbrandmeister Mayk Tessin der beste im gesamten Landkreis“, betont Wehrführer Wolfgang Götz stolz. Mit diesem auf fünf Jahre angelegten Maßnahmeplan und einer avisierten Investitionssumme von etwa 3,6 Millionen Euro soll die Leistungsfähigkeit der Satower Feuerwehren auch in Zukunft sichergestellt werden.

„Die ersten Dinge haben wir in den vergangenen Monaten schon abgearbeitet“, sagt Bürgermeister Drese. „Unter anderem bekommt die Radegaster Wehr ein neues Gerätehaus.“ Nach einer Machbarkeitsstudie soll die alte Halle abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Darüber hinaus wurde die Parkstraße in Satow als Zufahrt zum dortigen Gerätehaus ausgebaut.

Weiteres Thema: eine gesicherte Löschwasser-Versorgung. „Wir erstellen gerade einen Plan, wo in erster Linie Entnahmestellen gebraucht werden“, erklärt Matthias Drese. „Zudem sollen in Abstimmung mit dem Umweltamt nach und nach die geeigneten Teiche in den Ortschaften hergerichtet werden – um zumindest für die erste Einsatzstunde ausreichend Wasser zu haben.“ In diesem Zusammenhang auch entscheidend: Die entsprechenden Teiche müssen ganzjährig, auch bei Frost, nutzbar sein.

35 Teiche müssen ertüchtigt oder neu beschafft werden

Nach einer Analyse der Emragis Sicherheitsingenieure GmbH, die den Brandschutzbedarfsplan federführend erstellt hat, müssen in der Gemeinde Satow insgesamt 35 Teiche mit einer Mindestgröße von 1000 Kubikmetern ertüchtigt oder neu beschafft werden. „Da sind wir dran“, verspricht Drese und macht deutlich: „Auch die regelmäßige Teichpflege ist ein erheblicher Kostenfaktor.“

Nach Auffassung von Hanstorfs Wehrführer Carsten Mache hat die Gemeinde mit der Beschaffung eines neuen Löschfahrzeugs alles richtig gemacht: „Für uns ist das ein erheblicher Schritt nach vorn. Denn in ein altes Fahrzeug muss man wieder und wieder investieren – das wird auf lange Sicht auch richtig teuer.“

Gut 120 aktive Mitglieder haben die fünf Ortswehren der Gemeinde Satow aktuell. Allein in Hanstorf engagieren sich 18 freiwillige Helfer – dazu kommen zehn Kinder. „Das sind tolle Zahlen“, sagt Stephan Jungblut, Ingenieur für Sicherheit und Gefahrenabwehr bei der Emragis Sicherheitsingenieure GmbH. „Nach Berechnungen könnten in den kommenden Jahren mehr als 31 Jugendliche als Aktive herangezogen werden.“ Selbst, wenn einige davon studien- oder jobbedingt abwandern – es würden immer noch gut 20 Kameraden übrig bleiben: „Hier wird gute Arbeit geleistet.“

