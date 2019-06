Börgerende/Parkentin

Mit 55,8 Prozent wurde Horst Hagemeister bei der Stichwahl am Sonntag in Börgerende-Rethwisch erneut zum Bürgermeister gewählt. Hagemeisters Mitbewerberin zeigte sich am Tag nach ihrer Wahlniederlage nur wenig enttäuscht: „Natürlich hätte ich mir ein anderes Ergebnis gewünscht“, sagte Kerstin Jacobs ( CDU). „Aber wenn sich die Mehrheit der Wähler anders entschieden hat, dann ist das eben so.“

Im Übrigen bestehe für Traurigkeit überhaupt kein Anlass, meinte Jacobs, die künftig als Gemeindevertreterin die Politik im Ort mitgestalten will: „Die CDU und auch die Wählergruppe Bündnis Bürgernähe haben bei der Wahl zur Gemeindevertretung viele Stimmen bekommen und so die Mehrheitsverhältnisse in diesem Gremium komplett gedreht – ich finde, wir haben das in relativ kurzer Zeit richtig gut gerockt.“

„Wir haben die Mehrheitsverhältnisse komplett gedreht – ich finde, wir haben das in relativ kurzer Zeit richtig gut gerockt.“ Kerstin Jacobs (CDU), unterlegene Kandidatin Quelle: privat

In der neuen Gemeindevertretung hat die BBN vier Sitze inne, die CDU zwei. Die Wählergruppe WIR hat künftig drei Mandate, dazu kommt jeweils ein Mitglied der SPD, der Wählergruppe Feuerwehr & Handwerk plus (FHplus) und der Wählergruppe Unabhängige Wählerschaft Börgerende-Rethwisch (UW). Sie freue sich auf die künftigen Aufgaben, sagte Kerstin Jacobs: „Wenn wir das umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben, ist doch alles super – das wird spannend.“

Neue Machtverhältnisse in der Gemeindevertretung

Meinte auch der BBN-Vorsitzende Lutz Baumbach: „Wir werden als auf Anhieb stärkste Fraktion mit vier Sitzen in der Gemeindevertretung alles in unseren Kräften Stehende tun, das Vertrauen unserer Wähler zu rechtfertigen und für eine sachliche, bürgernahe und endlich transparente Gemeindepolitik tätig sein.“ Nach der Stichwahl sei „leider eine Chance auf einen Umbruch in der Kommunalpolitik auch an der Spitze unserer Gemeindevertretung vertan“ worden, sagte Baumbach: „Unsere Gratulation an den Wahlsieger fällt allerdings sehr verhalten aus, da der Wahlkampf in der Endphase mit unfairen, die Gegenkandidatin und weitere Personen verunglimpfenden Aussagen geführt wurde.“

„Unsere Gratulation an den Wahlsieger fällt verhalten aus, da der Wahlkampf in der Endphase mit unfairen Aussagen geführt wurde.“ Lutz Baumbach, Vorsitzender BBN Quelle: Anja Levien

Gleichzeitig seien die Wähler „mit unbewiesenen Behauptungen quasi in die Pflicht genommen worden, sich gegen eine Kandidatin zu entscheiden, die die Gemeinde angeblich ,zum Selbstbedienungsladen einiger Damen und Herren‘ machen würde“, ärgerte sich Baumbach: „Das ist eine klare Diffamierung.“

Knappe Entscheidung in Bartenshagen-Parkentin

Auch in Bartenshagen-Parkentin gibt es einen Tag nach der Entscheidung offenbar keinen Grund, Trübsal zu blasen. „Die Welt geht nicht unter, wenn man eine Wahl nicht gewinnt“, sagte Christoph Wagner, der sich im Kampf um den Bürgermeisterposten seinem Konkurrenten Tobias Priem geschlagen geben musste. Am Ende hatten Wagner ganze 14 Stimmen zum Sieg gefehlt: „Es wäre nach den Ergebnissen des ersten Wahlganges schon eine Überraschung gewesen, wenn ich doch noch gewonnen hätte – das ist jetzt schon in Ordnung so.“

„Die Mehrheitsverhältnisse haben sich nicht verändert – die Wahl hat gezeigt, dass viele Bürger gar keinen Umbruch wollten.“ Christoph Wagner (G19), unterlegener Kandidat Quelle: privat

Im Rückblick auf den Wahlkampf habe es Priem vermutlich geholfen, mit Gabriele Kalweit die langjährige Bürgermeisterin in den Reihen seiner Wählergruppe Bartenshagen/Parkentin zu haben, meinte Wagner: „Die Wahl hat deshalb klar gezeigt, dass viele Bürger gar keinen kompletten Umbruch wollten – denn bis auf ein paar ausgetauschte Gesichter haben sich die Mehrheitsverhältnisse in der Gemeindevertretung im Vergleich zur vorherigen Wahlperiode nicht geändert.“

In der neuen Legislaturperiode lenken die Wählergruppe Bartenshagen/Parkentin mit sechs sowie die Gemeinschaft 2019 mit vier Sitzen die Geschicke der Gemeinde. Hinzu kommt Einzelbewerber Egon Kron. „Ob der neue Bürgermeister sein Versprechen, viele Dinge im Team zu lösen, tatsächlich wahr macht, weiß ich nicht“, sagte Wagner. „Ich habe mit Tobias Priem bislang nicht mehr als fünf, sechs Sätze gewechselt und hoffe einfach, dass es besser läuft als die Jahre zuvor.“ Am Ende gebe es eine entscheidende Frage: „Wie verhalten sich vor allem die älteren Gemeindevertreter in Diskussionen und Abstimmungen – darauf wird es ankommen.“

Lennart Plottke