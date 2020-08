Fall Westenbrügge: Tierschützer demonstrieren in Schwerin

Schwerin

Der Katzenschutzverein Kühlungsborn ruft zur Demonstration am Mittwoch, den 26. August, in Schwerin auf. Die Tierschützer wollen ab 10 Uhr vor dem Schweriner Schloss demonstrieren. „Seit der Demonstration gegen das Animal Hoarding in Westenbrügge, an der sich vor Wochen 60 Tierschützer lautstark beteiligten und auf die Missstände aufmerksam machten ist einiges passiert – aber das Schicksal der Katzen scheint die Verantwortlichen weiterhin wenig zu interessieren“, teilt Thomas Oberwalder für den Katzenschutzverein Kühlungsborn mit.

Die Demo am 26. August in Schwerin solle nochmals auf die Missstände in Westenbrügge und das Versagen der zuständigen Behörden aufmerksam machen, das nun schon seit Jahren andauere.

Auflage zur Bestandsreduzierung erteilt

Hintergrund: Schon 2014 hatten Anwohner bei der Katzenhalterin eine ständig wachsende Zahl kranker und mangelernährter Burma-Katzen registriert. Obwohl, wie die Nachbarn betonen, das Veterinäramt über den extremen Fall von Tierhortung (Animal Hoarding) umgehend informiert worden sei, habe das Amt erst 2018 etwa 20 Katzen aus dem Haus geholt und eine Auflage zur Bestandsreduzierung erteilt, sagen Tierschützer.

Nach einem Sturz der Katzenhalterin im August musste diese von Feuerwehr und Rettungskräften aus ihrem Haus geholt werden. Die Tiere würden von einer Tierschutzorganisation betreut, informierte der Landkreis Rostock.

