Satow

Familiär und klein gehalten ist der Tri-Cup in Satow – das gefiel am Sonnabend den Teilnehmern und auch Besuchern. „So ist es auch von Anfang an gewollt“, erklärte Erhardt Liehr von der Interessengemeinschaft Satower Land. „50 Starter – das war immer so, und mehr sollen es auch nicht werden.“ Am Dreikampf nahmen auch Gäste aus der Slowakei teil, weil sie sehr sportliche Familienmitglieder von Einheimischen sind. „Die drei Kinder sind Triathleten“, sagte Großvater Albert Rudolphi. Sie absolvierten erfolgreich verkürzte Distanzen.

„Der Triathlon ist eine tolle Sache – schon, weil der Platz hier am See sich gut eignet“, meinte Bürgermeister Matthias Drese ( SPD). Schwimmen, Rad fahren, Laufen – diese Dreierkombination war schon eine Herausforderung für einige Teilnehmer. Zuerst sprangen die sechs Frauen und drei Kinder in den recht frischen und sauberen Satower See. In einem Dreieckskurs galt es, 600 Meter zu absolvieren. Danach sausten sie zu ihren Rennrädern, um 15 Kilometer bis nach Retschow und zurück zu fahren, bis dann mit dem Fünf-Kilometer-Lauf der Triathlon endete.

Ihnen folgten die 29 Männer – einer gehörte zu einer Staffel. Die fünf Runden um den Satower See hatten es in sich: Immer wieder mussten die Wettkämpfer durch den weichen Sand an der Badestelle, und der hügelige Weg forderte von ihnen noch einmal alles ab. Doch alle hielten durch, angefeuert auch durch den Applaus, den es für die Läufer gab, wenn sie wieder am Badeplatz vorbei kamen.

Viele Helfer beim „Genuss-Triathlon“

Dort standen die echten Fans, die Schiedsrichter und Erfrischung bereit. Petra Jochmann schnitt Obst und verteilte Tee. Nebenan gab es Kuchen. „Den spendierte die Bäckerei Hünemörder“, freute sich Erhardt Liehr. „Heute früh habe ich mir leider eine Verletzung zugezogen“, sagte Heiko Satzky – und feuerte dafür seine Frau und seine Kinder an. „Der sportliche Ehrgeiz ist wichtig – hier geht es trotzdem recht entspannt zu.“ Es sei ein Genuss-Triathtlon. „Schön klein gehalten. Wir sind fast jedes Jahr dabei“, so Satzky, der regelmäßig trainiert. „Die Veranstalter legen ihr Herzblut rein.“

Dazu zählten auch Michaela und Arian Zerbel. „Ich hatte damals die Idee zum Tri-Cup, weil die beiden Triathleten sind“, erklärte Ehrhard Liehr. „Wir danken der Gemeinde, Jens Kirchner und Frech Styl, die unsere T-Shirts mit sponserten“, so Michaela Zerbel. Sie holte den dritten Platz bei den Frauen. „Ich hoffte auf mehr, weil ich gut vorbereitet war“, sagte sie am Ende ein wenig enttäuscht. Vor ihr lagen Jette Hantke auf Platz eins, gefolgt von Seraphin Satzky.

„Satowia“ veranstaltet Beach-Party

Jeder Starter erhielt vom Verein eine Urkunde. Bei den Männern holten die ersten drei Plätze: Heiko Tomuschat, Patrick Schuster-Angelander und Raik Hellwig. Im Anschluss veranstaltete der Satower Karneval-Verein „Satowia“ eine Beach-Party. „Wir wollen damit den Ort außerhalb unserer Karnevalszeit beleben“, sagte der Minister für den guten Ton, Guido Krüger. Der SKV wolle mit der Party eine Plattform schaffen – „für die Alteingesessenen und die neu Zugezogenen aus Satow. So können sich alle in lockerer Atmosphäre kennenlernen“, sagte Krüger.

Der SKV finanzierte sich selbst. Stand-Up-Paddling, Surfsimulator, das Partyfloß des Deko-Teams, Ponyreiten, Schnupperangeln und Hüpfburg standen auf dem Programm. Marie-Louise Albrecht und Bianka Mundt von der Arbeitsgruppe „Künstlerische Ausgestaltung“ des Vereins ließen eine Schablone mit der Zahl 50 von den Gästen bemalen. Sie wird in der kommenden Faschings-Saison im Eingang hängen.

Bis 2 Uhr in der Früh rockte DJ Hannes den „Tanz am Strand“. Mit der Beach-Party stimmten sich die Satower Narren auf die Jubiläumssaison des 50. Satower Karnevals ein, die unter dem Motto „Glitzer, Glamour und Satow Radau – Satowia feiert 50 Jahre SKV“ steht und vom 20. bis 24. Februar 2020 begangen wird.

Von Sabine Hügelland