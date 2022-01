Kröpelin

Feuerwehreinsatz im Wald bei Kröpelin: Am Neujahrstag ist die Freiwillige Feuerwehr Kröpelin zu einer Vermisstensuche in den Wald am ehemaligen Lokal Stadtholz alarmiert worden. Zu dem Zeitpunkt war es bereits dunkel. Um die Familie zu finden, wurden eine Menschenkette gebildet und eine Drohne mit einer Wärmebildkamera angefordert.

Gegen 16 Uhr war laut Polizeiangaben eine Mutter (29 Jahre), der Vater (43) und der Sohn (11) mit ihrem Hund zu einem Neujahrsspaziergang aufgebrochen. Die Familie stellte zuvor ihren Wagen auf einem Parkplatz an der L 11 ab. Als die drei Personen und der Hund tief im Wald waren, verloren sie bei Einbruch von Dämmerung und Dunkelheit die Orientierung.

Vater und Mutter nutzten die Taschenlampe an ihren Mobiltelefonen und versuchten, auf den richtigen Weg zu kommen. Doch alle hatten sich inzwischen zu sehr verirrt. Als die Akkus drohten auszugehen, rief die 29-Jährige noch einmal ihre Oma an und bat diese, den Notruf zu verständigen.

Vater kam der Feuerwehr entgegen

Als die Feuerwehr eintraf, war die Polizei schon auf dem Parkplatz, informiert Wehrleiter Raik Meißner. „Wir haben relativ zügig rausgefunden, wo sich die Familie aufhält. Der Vater kam uns auf dem Weg entgegen“, schildert der Wehrführer. Die Feuerwehrkameraden hatten da bereits begonnen, die einzelnen, bekannten Wege im Wald abzulaufen. Mittels Drehleiter und Wärmebildkamera hätte die Feuerwehr ebenfalls nach den vermissten Personen suchen können, ebenso sei laut Raik Meißner eine Drohne mit Wärmebildkamera schon angefordert worden.

Diese musste jedoch nicht mehr zum Einsatz kommen. Durch die Rufe der Mutter sei die Richtung schnell klar gewesen. Doch dafür mussten die Feuerwehrleute die Wege verlassen. Also bildeten sie eine Kette und gingen mit Lampen tiefer ins Waldgebiet. „Wir konnten die Frau, das Kind und den Hund dann finden“, so Meißner.

Da es sich beim Einsatz um einen Notfall für Mensch und Tier handelte, sei der Einsatz laut Raik Meißner nicht kostenpflichtig. Die Feuerwehr Kröpelin war mit 22 Kameraden im Einsatz, ebenso war ein Rettungswagen sowie die Polizei mit zwei Streifenwagen an der Suche beteiligt.

Von Anja Levien