Wismar

Aufgetürmte Kisten. Kleidungsstücke in allen Zimmern verteilt. Hier und dort liegt etwas herum. In der Küche stapelt sich Geschirr, zum Teil ist es noch nicht abgewaschen. Die Wohnung ist von Ordnung weit entfernt – nur realisiert es die Mutter nicht. Sie schält sich aus dem Bett, weckt ihre kleine Tochter. Sie findet keine saubere Kleidung für das Mädchen. Die von gestern, vorgestern, vorvorgestern und auch die von vergangener Woche liegen noch irgendwo. Sie sind verschmutzt. Das muss heute noch einmal so gehen. So viele Flecken sind es nun auch wieder nicht.

Der Kühlschrank ist fast leer. Es reicht nur für einen kleinen Snack zum Frühstück, bevor das Mädchen in die Kita gebracht wird. Und dann ist da am Nachmittag dieses Schreiben vom Jugendamt im Briefkasten. Eine Beschwerde von der Kindertagesstätte sei eingegangen, heißt es darin. Die Tochter sei im Verhalten auffällig und würde hungrig und unsauber in die Einrichtung gebracht. Der Verdacht der Kindeswohlgefährdung stehe im Raum.

Ein Besuch wird angekündigt. Der endet mit einer Frist von zwei Tagen, zunächst die Wohnung auf Vordermann zu bringen. Der Beginn eines harten Weges der Mutter, Struktur ins Familienleben zu bringen. Packt sie es nicht, werden Eltern und Kind getrennt.

„Ich hatte mein Leben nicht im Griff“

„Aus heutiger Sicht muss ich sagen: Ja, ich hatte mein Leben nicht im Griff. Wissen Sie, was eine Messi-Wohnung ist? So sah es bei uns aus“, erzählt die 46-jährige Anna (Name geändert). Überfordert sei sie mit ihrer Jüngsten gewesen, die eine geistige Beeinträchtigung hat. Sie brauchte viel mehr Aufmerksamkeit als der große Bruder. Der fühlte sich zurückgesetzt, veränderte sich im Wesen – und alles lief aus der Bahn. „Ich habe es einfach nicht mehr gepackt“, erinnert sich Anna. Sie hatte keine Kraft für die Kinder, keine Kraft für den Haushalt, keine Kraft für sich selbst.

Im Gespräch mit dem Jugendamt erfuhr Anna vom Sozialdienst katholischer Frauen. Zunächst stolperte sie über das Wort „katholisch“. Aber um im Wismarer Verein mit Sitz im St.-Laurentius-Haus im Turnerweg Hilfe zu bekommen, muss man keiner Konfession angehören. „Unsere Beratung, Unterstützung und Hilfe sind kostenlos und unabhängig von Religionszugehörigkeit und Nationalität“, erläutert Birgit Lang, Leiterin der Einrichtung. Hilfe finden Frauen und Familien, die sich in besonderen beziehungsweise schwierigen Lebenssituationen befinden.

Eine schwierige Lebenssituation? Anna? Nein! Sich das einzugestehen, hat bei Anna und ihrem Mann lange gedauert. Der heute 46-Jährigen ist eine im Verein hauptamtlich beschäftigte Sozialpädagogin zur Seite gestellt worden. Gemeinsam schafften sie erst einmal Strukturen in der Familie. „Wir haben einen Haushalts- und einen Finanzplan aufgestellt. Außerdem habe ich Hilfe bei Behördengängen bekommen“, erinnert sich Anna. Vor allem der Austausch mit anderen Müttern habe ihr sehr geholfen.

Hilfe seit 30 Jahren

Unterbringungen außerhalb der Familie verhindern und mit Eltern oder Alleinerziehenden zusammenarbeiten – ein wichtiges Ziel des Vereins, der sich am 13. März 1991 gründete. 30 Jahre besteht er inzwischen. 30 Jahre, in denen es nicht immer Happy Ends gab. „Manchmal mussten Kinder trotz unserer Unterstützung aus dem Familiensystem herausgenommen werden, vor allem, wenn Drogen und Alkohol oder auch Gewalt im Spiel waren“, erinnert sich Annelore Mannheimer. Sie war bis 2013 Leiterin der Einrichtung und viel in Familien aktiv. Sozialpädagogische Familienhilfe lautet der Fachbegriff dafür.

„Wichtig war und ist es, die Familie zu stärken“, erklärt Annelore Mannheimer. Momentan werden 35 Familien begleitet, beziffert Birgit Lang, die die Nachfolge von Annelore Mannheimer übernahm. Die Betreuung ist meist für ein bis zwei Jahre vorgesehen, oft würde sie aber länger dauern. Neben den meist auftretenden Erziehungsschwierigkeiten belasten auch häufig Arbeitslosigkeit, Partnerschaftskonflikte sowie Krankheit das Familienleben.

Ortsvereine In Mecklenburg-Vorpommern gibt es drei Ortsvereine des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF): Wismar, Rostock und Ludwigslust. Der Ortsverein Wismar ist in der ambulanten Erziehungshilfe tätig: Erziehungsbeistand, Hilfe für junge Volljährige und sozialpädagogische Familienhilfe. Weiterhin ist er in dem Bereich der frühen Hilfen aktiv. Schwerpunkt liegt hier bei Familien mit Kindern von null bis drei Jahren. Im Einsatz sind sechs pädagogische Fachkräfte und zehn ehrenamtliche Helfer. Der Verein, der 25 Mitglieder zählt, arbeitet eng mit der Ehe-, Familien- und Lebensberatung des Erzbistums Hamburg, der Caritasberatungsstelle mit Schwangerschaftsberatung und dem Betreuungsverein zusammen. Kontakt: Turnerweg 10 in Wismar, Telefon: 03841/704626 oder 03841/222464, E-Mail: SkF.wismar@t-online.de; Öffnungszeiten: dienstags bis freitags 8.30 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung. Der Ortsverein Rostock betreibt eine Kleiderkammer und bietet Beratung und Unterstützung bei behördlichen Antragstellungen sowie Gesprächsrunden für Frauen mit und nach Krebs. Kontakt: 0381/3755907 oder E-Mail: skf.rostock@t-online.de

„Ein großes Highlight sind immer die gemeinsamen Fahrten“, weiß Birgit Lang. Ob in den Zoo oder für mehrere Nächte in die Ferien. Auch das Sommer- und Grillfest genießen vor allem die Kinder und Eltern in vollen Zügen. Corona hat dem Verein die Arbeit erschwert. „Insbesondere in den ersten zwei Monaten mussten alternative Formen des Kontaktes wie Gespräche per Telefon oder Videochat beziehungsweise persönliche Treffen im Freien mit ausreichend Abstand überlegt werden“, sagt Birgit Lang.

Zum 30-jährigen Jubiläum gab es zum Vereins- und Gartenfest für Groß und Klein eine Vorstellung der Künstler Kaspar Gross und Arne Lifson mit der Show „Chaos Varieté“. Quelle: privat

Ein Besuch in der Wohnung – schwierig. So war nicht immer klar, wie es in der Häuslichkeit aussieht, ob alles sauber und genug Essen im Kühlschrank ist. Unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen finden nun wieder Termine auch in der Häuslichkeit statt.

Corona – und alles wurde teurer

Alle Kinder rund um die Uhr zu Hause, kein ermäßigtes Mittagessen in den Einrichtungen. Das Haushaltsbudget stark strapaziert. „Es ist ja alles teurer geworden. Obst. Gemüse. Fleisch“, zählt Susanne (Name geändert) auf. Die 49-Jährige fand vor Jahren Hilfe im Verein. „Gäbe es den Sozialdienst katholischer Frauen nicht, würde es uns drei nicht mehr geben.“ Mit „uns drei“ meint sie sich, ihre inzwischen 20-jährige Tochter und ihr heute 18-jähriger Sohn.

Die Tochter ist geistig behindert, bei ihrem Sohn ist die Aufmerksamkeitsstörung ADHS diagnostiziert worden. „Ich war alleinerziehend“, erzählt sie. Irgendwann wuchs Susanne alles über den Kopf. „Dann habe ich meine Tochter geschlagen“, sagt sie mit gesenktem Blick. Am Ende hat sie sich selbst Hilfe gesucht. „Das hätte sonst böse geendet.“

Ihre Tochter war damals fünf, ihr Sohn drei Jahre alt. „Ich habe mich schweren Herzens entschieden, sie ins Heim zu geben. Ich musste selbst erst einmal gesund werden“, berichtet Susanne. Sieben Jahre hat sie gebraucht, um ihre Depressionen in den Griff zu bekommen. „Ich habe meine Kinder regelmäßig besucht und oft waren sie am Wochenende bei mir. Ich habe ihnen jedes Mal versprochen, dass ich sie zurückhole.“ 2013 war es dann so weit. Nach sieben Jahren zogen sie wieder zusammen. „Die Probleme sind nicht weg, aber die Sicht darauf ist eine andere“, umschreibt sie. Ihre Tochter lebt mittlerweile im betreuten Wohnen, der Sohn noch bei ihr.

Monika Schulz (l.), ehemalige Gemeindereferentin der St.-Laurentius-Gemeinde, arbeitet seit 30 Jahren im Vorstand. Birgit Lang ist seit August 2013 Leiterin der SkF-Einrichtung in Wismar. Quelle: privat

Psychische Probleme und Belastungen, bestätigt Birgit Lang, haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. „Das hat es auch im Homeschooling schwierig gemacht“, sagt sie. „Die Eltern waren oft selbst nicht in der Lage, Sachen zu erklären, und mussten plötzlich Lehrer für ihre Kinder sein.“ Oft endeten die Hausaufgaben im Streit oder in Resignation. „Wir betreuen Eltern, die mitunter sechs Kinder haben. Die waren im Lockdown plötzlich alle zu Hause“, verdeutlicht Birgit Lang.

„Wir wollen etwas zurückgeben“

Die 60-jährige Christine Schimanek ist Vereinsmitglied seit der ersten Stunde, war auch lange im Vorstand. Heute ist sie beratendes Vorstandsmitglied. „Die Arbeit im Verein habe ich als Gewinn erlebt. Ich war nicht nur mit mir selbst beschäftigt und habe hier Kinder und Familien erlebt, die ganz andere Probleme hatten als ich, die dagegen klein wirkten“, sagt sie. Vor allem die Arbeit im Schülertreff habe ihr immer viel Spaß gemacht. „Sie brauchten einfach Zuwendung. Wir haben mit ihnen gebastelt, gespielt und einfach nur zugehört.“

Zuhören – das empfanden auch Vera Jezorke und Daniela Weichbrodt wichtig. Sie sind als Mütter mit Erziehungsproblemen vom Verein betreut worden. Die Hintergründe verraten beide nicht, nur so viel: „Ohne die Hilfe hätte ich es nicht geschafft“, sagt Daniela Weichbrodt. Vera Jezorke nickt. „Deshalb engagieren wir uns mittlerweile ehrenamtlich im Verein, um etwas zurückzugeben und unsere Erfahrungen an andere Eltern weiterzugeben“, begründet sie.

Engagieren sich im Wismarer Ortsverein des Sozialdienstes katholischer Frauen: (v. l.) Vera Jezorke und Daniela Weichbrodt, die beide einst Hilfe bekamen, sowie die ehemalige Leiterin Annelore Mannheimer. Quelle: Jana Franke

Und Anna? Ihr Sohn ist heute 26 Jahre alt, ihre Tochter 21 Jahre. Beide haben ihr Leben im Griff – und Anna selbst auch. Eine Messi-Wohnung? Nein, die gibt es nicht mehr. „Ich bin sogar schon Oma“, sagt sie stolz und zeigt zum Beweis ein Foto auf ihrem Handy. Ohne die Hilfe des Sozialen Dienstes wäre ihr Leben vermutlich anders verlaufen.

Von Jana Franke