Keine Pause für das Ehrenamt: Kurz nach dem Jahreswechsel geht es bei den Vereinen in Kühlungsborn schon wieder zur Sache. Am 4. Januar richtet der FSV wieder den Bürgermeistercup aus. Zum 18. Mal treten dabei Kühlungsborner Einwohner gegeneinander an. 14 Mannschaften seien gemeldet, sagt Philipp Reimer, Vizepräsident des Vereins. Das Turnier, das der FSV in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung ausrichtet, sei eine Möglichkeit für Einwohner und Institutionen, zusammenzukommen. „Das ist unser inoffizieller Neujahrsempfang. Da ist die Halle eigentlich immer voll. Das Turnier beginnt um 10 Uhr in der Sporthalle in West.

Für die Vereinsmitglieder wird es dann vom 17. bis zum 19. Januar ernst: Das Hallenturnier-Wochenende steht an. Insgesamt sechs Turniere werden ausgespielt. Mit dabei sind die 1. und 2. Herrenmannschaft, die Alten Herren und die Jugendmannschaften B bis D. „Die Zusammenlegung auf ein Wochenende vereinfacht die Organisation“, sagt Philipp Reimer. Zudem sei es besser für andere Vereine, wenn der FSV die Halle nicht so oft blockieren würde. Die Organisation des Turniers läuft seit Monaten.

Im Sommer werden sich die Sportler dann vermutlich der Gestaltung der Außenanlagen ihres Vereinsheims in West widmen. „Vielleicht stellen wir ein paar Fahrradständer und Bänke auf“, sagt Philipp Reimer.

Karneval wird olympisch

Ende Januar – vom 31. bis zum 2. Februar – feiern die Narren des Faschingsklub Kühlungsborn ( FKK). Der Karneval zur 41. Session steht unter dem Motto „Nach 40 Jahren FKK im Ort – jetzt lebe der olympische Sport“. „Wir sind sehr früh dran“, sagt Präsidentin Iris Eichler. Das hänge auch mit den Ferien zusammen. „Viele arbeiten in Hotellerie und Gastronomie. Die Winterferien werden oft genutzt, um Urlaub zu machen.“ Anders als im Vorjahr ist die Veranstaltung diesmal in der Sporthalle West.

Im Juli geht es dann für den FKK mit dem Sommerspektakel weiter. Neu in diesem Jahr: Die Beachparty am Freitag, dem 24. Juli, wird am Bootshafen gefeiert. „Das ist günstiger für uns vom Ablauf her“, sagt die Klubpräsidentin. „Deshalb hätten wir es gerne dieses Jahr schon gemacht, aber da stand die Errichtung des Jüngstensegelzentrums im Mittelpunkt.“ Dieses Projekt ist nun jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben, weil der Entwurf nicht ausreichend barrierefrei war.

Einkaufsnacht und Weihnachtsmarkt

Einige Wochen später wird es wieder das vom Handwerker- und Gewerbeverein (HGV) Kühlungsborn und den Gewerbetreibenden initiierte Stadtfest „HePoKo“ in West geben. Der Name setzt sich aus den Straßennamen Hermannstraße, Poststraße und Unter den Kolonnaden zusammen. Dort ist der Schauplatz der Veranstaltung. Der Handwerker- und Gewerbeverein hat noch weitere Pläne. Denkbar sei wieder eine Einkaufsnacht, sagt der HGV-Vorsitzende Dietrich Rehpenning, womöglich mit Feuerwerk oder beleuchteter Seebrücke. „Da sind wir noch in Gesprächen.“ Außerdem plane der Verein mit der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH wieder einen Weihnachtsmarkt in Kühlungsborn.

Segler planen Dickschiffregatta

Bevor beim Segelclub Kühlungsborn die Veranstaltungen beginnen können, geht es erst einmal ums Personal. „Wir müssen einen neuen Segeltrainer finden“, sagt der derzeitige Vereinsvorsitzende, Joachim Neumann. Der bisherige Übungsleiter Christian Solzin hatte den Verein auf eigenen Wunsch verlassen. Das Training könne trotzdem stattfinden, „aber wir würden natürlich gern die gleiche Qualität anbieten wie gewohnt“, sagt Joachim Neumann. Er hat den vorherigen Vorsitzenden Peter Menzel interimsmäßig abgelöst und wird das Amt vorerst bis zur Mitgliederversammlung im März bekleiden. Dann wählen die Segler einen neuen Vorstand. Im April geht es dann aufs Wasser. Zu Pfingsten will der Segelclub beim Schnuppersegeln wieder Nachwuchs für den Wassersport begeistern. Neu in diesem Jahr wird eine Dickschiffregatta im Juli sein. Daran könnten verschiedene Dickschiffklassen teilnehmen. „So etwas haben wir noch nicht in Kühlungsborn, das soll eine neue Initiative sein“, sagt Joachim Neumann.

