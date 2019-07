Kühlungsborn

Karneval im Juli: Das ist das Sommerspektakel des Faschingsklubs Kühlungsborn ( FKK). Von Freitag an feiern die Narren drei Tage lang. Die Kühlungsborner freuen sich dabei über Gäste aus nah und fern. „Wir haben 25 Anmeldungen und freuen uns auf alle Vereine“, sagt FKK-Präsidentin Iris Eichler. Die weiteste Anreise hat die Sambaschule Mariposa aus Kopenhagen, die in jedem Jahr dabei ist. Ein Verein aus dem Schwarzwald kommt ebenso wie die Vereine „vor der Haustür, aus Bad Doberan und Kröpelin.“

Nach dem 25-jährigen Jubiläum im vergangenen Jahr habe es Überlegungen gegeben, aufzuhören, sagt Iris Eichler. „So nach dem Motto ,Wenn es am schönsten ist ...‘“ Aber der FKK will weitermachen. Das dürfte das Publikum freuen: „Viele Urlauber und Gäste kommen extra wegen des Spektakels nach Kühlungsborn.“

Grund für die Bedenken ist auch der Aufwand, der mit der Veranstaltung verbunden ist. „Wir sind kein wahnsinnig großer Verein, das ist schon viel Arbeit“, sagt Iris Eichler. Etwa 100 Mitglieder hat der FKK. Davon seien allerdings gut 70 Prozent Kinder und Jugendliche. Die Organisation und Durchführung des Sommerspektakels laste auf den Schultern der übrigen 30 Prozent.

Zwischendurch wird abgebaut

Bereits am Donnerstag beginnen die Jecken mit dem Aufbau und den vorgeschriebenen Absperrungen. Am Freitag um 13.30 beginnt der Sambaumzug für Kinder, ab 15 Uhr die Beachparty für Kinder. Ab 20 Uhr feiern dann die Erwachsenen. „Das haben wir bewusst vom Umzug und der Veranstaltung im Konzertgarten am Samstag getrennt.“ Nach der Feier am Strand werden Technik und Infrastruktur dort abgebaut und entlang der Ostseeallee wieder aufgebaut. „Da gibt es viele Auflagen“, sagt Iris Eichler. „Und gefühlt werden es von Jahr zu Jahr mehr.“

Am Samstag um 15 Uhr beginnt der Karnevalsumzug von dem Hotel Waldkrone entlang der Ostseeallee vom Baltic-Platz zum Herrenbadsteig. Über 300 Karnevalisten nehmen an dem Umzug teil. Im Konzertgarten Ostz zeigen die Karnevalisten dann noch einmal, was sie können. „Wir freuen uns, wenn die Gastvereine dazu einen Beitrag leisten.“ Pflicht ist das aber nicht. „Ansonsten sollen sie kommen, Spaß haben und feiern.“

Das können sie am Abend bei einer Schlagerparty. Dort tritt die Sängerin Vivien auf. Anschließend legt DJ Alex Stuth bis 1 Uhr nachts auf. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Hoffnung auf schönes Wetter

Die Planung lief bereits seit einem Jahr im Hintergrund. „In die richtigen Startlöcher gehen wir nach der Februarveranstaltung.“ Dann hätten sich die Vereine angemeldet und auch die auftretenden Musiker stünden fest. „Es sind viele Kleinigkeiten, die sich zu einem ganz Großen summieren.“

Für ihr Sommerspektakel hoffen die Karnevalisten auf schönes Wetter. „Wir sind Kummer gewöhnt“, sagt Iris Eichler. Bisher habe es jedes Jahr entweder beim Umzug oder direkt danach einen Regenguss gegeben.

