Fast eine Million Corona-Selbsttests an Schulen in MV verteilt

Schwerin

Ab Mittwoch sollen Schüler und Lehrer in weiterführenden Schulen einmal wöchentlich einen Corona-Selbsttest machen können. Dafür hat das Technische Hilfswerk (THW) in Mecklenburg-Vorpommern am Wochenende die Test-Pakete an die Schulen gebracht. Mit Hilfe regelmäßiger Tests sollen Infektionen schnell erkannt und die Ausbreitung des Virus unterbunden werden.

447 000 Selbsttests waren am Freitag nach Ludwigslust geliefert worden. Am gleichen Tag hatten 40 THW-Mitglieder 400 000 Selbsttests an die Landkreise Vorpommern-Greifswald, Rostock, Ludwigslust-Parchim sowie die kreisfreie Landeshauptstadt Schwerin verteilt, informiert Michael Buchholz, Einsatzleiter sowie Zugführer des Fachzugs Logistik im THW-Ortsverband Ludwigslust. Die restlichen würden gelagert werden. In den vier Regionen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz konstant zwischen 50 und 100. Hier soll am Mittwoch mit den Schnelltests ab Klasse 7 begonnen werden. Am Sonnabend wurden die Tests an die Schulen verteilt.

100 000 Tests für den Landkreis Rostock

Für den Landkreis Rostock übernahmen Helfende des Ortsverbands Bad Doberan am Freitag die Überführung von 100 000 Tests auf 19 Europaletten aus Ludwigslust zum Verteilpunkt, teilt André Axmann, Beauftragter für die Öffentlichkeitsarbeit im THW-Ortsverband Rostock, mit. Die Verteilung startete am Sonnabend 8 Uhr mit fünf Fahrzeugen des Ortsverbandes Bad Doberan, Güstrow und Wismar parallel, während der Ortsverband Rostock die Koordination übernahm. Um 12.10 Uhr waren die Tests vollständig verteilt.

Die Selbsttests für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte sind freiwillig, kostenlos und finden in der Schule statt, informiert das Bildungsministerium. Eltern minderjähriger Schüler müssten eine Erklärung unterzeichnen, dass ihre Kinder das Angebot in Anspruch nehmen dürfen. Für die Selbsttests müsse ein Wattestäbchen vorne wenige Zentimeter in den Nasenflügel eingeführt werden. Die Anwendung erfolge im Klassenraum unter Aufsicht und Anleitung der Lehrkraft.

In Regionen, die eine Sieben-Tage-Inzidenz von 50 bis 100 (Stichtag: 10. März 2021) aufweisen, beginnt ab Mittwoch, 17. März, der Wechselunterricht für alle Klassen an den weiterführenden Schulen ab der 7. Klassenstufe sowie an den beruflichen Schulen. Dies betrifft die Landkreise Vorpommern-Greifswald, Rostock und Ludwigslust-Parchim sowie die kreisfreie Landeshauptstadt Schwerin. Die Schulen in der Stadt Rostock und im Kreis Vorpommern-Rügen waren wegen der dort vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen schon geöffnet worden. Allein in Nordwestmecklenburg, wo die Sieben-Tage-Inzidenz zum Stichtag über 100 gelegen hatte, gelten die verschärften Schutzmaßnahmen ohne Präsenzunterricht zunächst weiter.

Weiterführende Informationen zur Anwendung der Selbsttests und zum Ablauf werden den Schulen und Eltern am Montag, 15. März, zur Verfügung gestellt, teilt das Ministerium mit. Außerdem wird das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur eine Hotline schalten, an der weitere Fragen geklärt werden können.

Von Anja Levien