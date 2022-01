Fast täglich Corona-Protest im Landkreis Rostock

Güstrow

Im Landkreis Rostock finden mittlerweile außer freitags täglich Corona-Spaziergänge statt. An diesen nehmen zwischen 20 und 410 Personen teil. Einige Versammlungen sind angemeldet.

Anders als in der Hansestadt Rostock, wo es am Montag zu Ausschreitungen kam, haben die Proteste im Landkreis Rostock laut Polizeiinspektion Güstrow bisher alle einen friedlichen Verlauf genommen. Zum Teil setzen die Menschen Trillerpfeifen und Musik ein oder rufen „Friede, Freiheit, Selbstbestimmung“, um auf sich aufmerksam zu machen.

Die meisten Menschen kamen dabei am Montag in Güstrow ab 17 Uhr zusammen. Hier protestierten nach Polizeiangaben 408 Bürger bei einer unangemeldeten Versammlung gegen die Corona-Politik. Parallel kamen zwölf Personen bei einer angemeldeten Demonstration zusammen, um „gegen die seit mehreren Wochen in Güstrow stattfindenden Versammlungen der Gegner der Corona-Politik zu protestieren“, so die Polizei. Weitere unangemeldete Versammlungen gab es Montag in Bützow mit 77 und in Laage mit 40 Teilnehmern. Bei den angemeldeten Versammlungen nahmen in Teterow 172 und in Schwaan 73 Personen teil.

Seit zwei Wochen treffen sich Männer, Frauen und Kinder dienstags um 18 Uhr in Kühlungsborn, um ihren Unmut über die Corona-Beschränkungen zu zeigen. Zuletzt waren es laut Polizei 140 Personen.

Polizei nimmt mehrere Anzeigen auf

Mittwochs finden ab 18 Uhr die Proteste in Bad Doberan und Gnoien statt. In der vergangenen Woche waren hier laut Polizeiangaben etwa 514 Menschen unterwegs, um auf diesem Weg gegen die derzeit geltenden Corona-Beschränkungen beziehungsweise gegen die Impflicht zu protestieren. 30 Polizeibeamte waren im Einsatz. Während die Veranstaltung in Gnoien angemeldet ist, hat die Polizei in Bad Doberan erneut Strafanzeige aufgenommen, weil sich hier kein Versammlungsleiter zu erkennen gab. Daher bestehe der Verdacht des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Diese Anzeige wurden auch in Güstrow, Bützow, Laage, Kühlungsborn, Kröpelin und Neubukow aufgenommen. In der Schliemannstadt findet seit Kurzem donnerstags 18 Uhr ein Corona-Protest statt. Zuletzt waren es hier 136 Personen.

Vergangenen Sonnabend hatten sich in Teterow um 14 Uhr 22 Menschen zu einer angemeldeten Versammlung in der Innenstadt getroffen, informiert die Polizei weiter.

In Kröpelin wird sonntags um 16 Uhr ein Spaziergang organisiert. Wie bei den anderen Versammlungen auch, nehme hier laut Polizeiangaben eine überwiegend bürgerliche Klientel teil. Am 16. Januar waren es etwa 107 Personen.

Von Anja Levien