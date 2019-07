Wischuer/Rerik

„Ich finde das eine ganz komische Geschichte. Als meine Frau und ich das sahen, hat es uns beide sehr berührt – ich war schon ein bisschen schockiert“, sucht Walter Offenborn die richtigen Worte für etwas, was er so gar nicht mag, wie er betont: „Wie kann es angehen, dass eine Stadt so etwas . . . , verwilderte, völlig ungepflegte Gräber, zum Teil Müll hingeworfen. Ich finde, das gehört sich nicht. Da war ich so erschrocken.“

Walter Offenborn: „Ich finde, das gehört sich nicht. Da war ich so erschrocken.“ Quelle: Thomas Hoppe

Der 65-Jährige, der seit 1997 in Wischuer wohnt, spricht über eine mit Bäumen und Sträuchern zugewachsene Reriker Fläche, die sich hinter dem Zaun der gepflegten Kriegsgräberstätte auf dem Neuen Friedhof befindet: „Das sind relativ viele Gräber, auch Kindergräber. Die Grabsteine kann man noch lesen, viele von 45, der letzte aus den 1980er Jahren. So was tut man nicht. Man beräumt das anständig oder macht einen Friedwald draus. Der Friedhof daneben ist doch schön gepflegt – das hier sind wohl die vergessenen Gräber.“

„Dieser Flecken Erde muss doch eine Widmung haben“

Die Ordnungsamtsleiterin des Amtes Neubukow-Salzhaff, Ilona Zippert, kann sich das gar nicht so vorstellen: „An dieser Stelle war ich noch nicht. Aber das geht auch nicht, man kann doch nicht einfach ein Stück Friedhof aufgeben. Dieser Flecken Erde muss doch auch eine Art Widmung haben. Ich glaube nicht, dass da einer bestattet ist, die Steine werden da nicht rechtmäßig hingekommen sein“, vermutet sie zunächst am Telefon und verweist auf eine Reriker Rathausmitarbeiterin, die Anträge für die Grabstätten auf diesem Friedhof bearbeitet. Das Grundstück gehöre ja auch der Stadt, was hier sonst nicht so sei, „die anderen sind alle kirchlich.“

Im Reriker Rathaus sagt Silvia Hahn, dass sie erst drei Jahre mit den Friedhofsangelegenheiten beschäftigt sei und sie für Presseauskünfte in dieser Sache eine Kontaktaufnahme mit dem Bürgermeister empfehle. Nach ein paar vergeblichen Anrufen dort, bringt ein Vorschlag von Carola Gloede letztlich Licht ins Dunkel. Die Garvsmühlenerin rät nämlich, den Leiter des Reriker Heimatmuseums, Thomas Köhler, ins Spiel zu bringen: „Der weiß auch immer allerhand“.

Sie selbst hatte zunächst vermutet, dass einer der im besagten Gestrüpp stehenden Grabsteine für Wilhelm und Elisabeth Glöde, den Großeltern ihres Mannes Wolfgang gewidmet war (siehe Foto). Die Namen würden zwar zutreffen, aber Wölfi – so kennen ihn hier alle, betont er – sagt, dass dort nicht seine Verwandten lägen. Diese stammten von Wustrow und nicht aus Wendelstorf, wie auf dem Grabstein steht. Die unterschiedliche Nachnamensschreibweise würde zwar insofern in Ordnung gehen, weil Wolfgang nun mal zur Familie Glöde gehört. Nur wegen des Schreibfehlers eines Beamten sei er in allen Personaldokumenten zu „oe“ gekommen.

„Ist das ein Zeichen, dass wir unachtsam sind?“

Da die ehemalige Reriker Pastorin Karen Siegert gerade im Hofladen der Gloedes weilt, erblickt sie die Fotos der Grabstätten im Dickicht und sagt: „Das habe ich noch nie gesehen. Das ist kein Umgang mit unserer Trauerkultur. Ich finde es eigentlich schön, wenn Grabsteine stehen bleiben, weil sie etwas von der Geschichte erzählen. Aber dann müssten wir Zugang haben und es darf nicht verwildern. Vielleicht ist das ein Zeichen, dass wir unachtsam sind?“

Thomas Köhler: „Das ist überhaupt nicht pietätlos, man hat das Gebiet bewusst der Natur überlasen.“ Quelle: Thomas Hoppe

Der gebürtige Reriker, Thomas Köhler, der hier seit 25 Jahren das Museum leitet, kennt tatsächlich die Hintergründe dieser Entwicklung. Demnach seien in den 1980er-Jahren „bestimmt 20, 30 Meter vom ältesten Teil des Friedhofsgeländes abgetrennt und aufgegeben“ worden, „weil das ein Moorgebiet ist“. Wenn man da eine Gruft aushob, soll diese anschließend unter Wasser gestanden haben.

Weil es deshalb schwierig war, dort mit schwerem Gerät reinzukommen, habe man ein paar Steine der lange abgelaufenen Gräber stehen und den Toten ihre Ruhe gelassen.

Mitte der 1980er-Jahre sei auch die Kriegsgräberstätte mit Opfern vom 25. Juli 1943 in unmittelbarer Nachbarschaft des Moorgebiets neu angelegt worden, mitfinanziert von der Kriegsgräberfürsorge. Köhler hat das alles dokumentiert, einschließlich der fehlerhaften Namensänderung von Fritz zu Hans Fuchs: „Da war jemand zu dusselig, richtig abzuschreiben.“ Auch einige Gräber im aufgegebenen Teil hat er in diesem Frühjahr fotografiert: „Um es zu dokumentieren – die Bilder kommen dann auch hier in die Mappe rein.“

Im Zustand des Areals sieht Thomas Köhler keinen Ausdruck für Pietätlosigkeit: „Man möchte nicht die Totenruhe stören und lässt es bewusst zum Biotop zuwachsen – ich würde es nicht Friedwald nennen, aber im Prinzip ist es so etwas. Jetzt ist eh alles grün.“

Thomas Hoppe