Fazit zur Jobfactory 2021: „Freitag Masse, Samstag klasse“

Rostock

Etwa 120 Unternehmen haben am Freitag und Samstag um die Gunst der Jugend aus MV gebuhlt und sowohl der Veranstalter als auch die Ausstellenden zeigen sich zufrieden. Demnach haben trotz Corona-Bedingungen 10 789 Besucher den Weg in Rostocks Messehallen gefunden, wo sie sich über 450 Berufe und Studiengänge informieren konnten.

„Freitag Masse, Samstag klasse“, sagt Andrea Blumenthal, Ausbilderin bei der Wiro. Rostocks kommunale Wohnungsgesellschaft war an beiden Tagen vor Ort, um die Jugend von einer Ausbildung zu Immobilienkaufleuten und Elektroniker*innen zu begeistern . „Am Freitag hat man gemerkt, dass die Schulen des Landes wohl wirklich Nachholbedarf im Bereich Berufsorientierung haben.“

Durchweg positives Feedback

Anders als in den Jahren zuvor seien Schulen aus allen Landesteilen zu Gast gewesen. „Selbst aus Rügen waren welche da“, sagt Blumenthal. Alleine etwa 7000 Besucher zählte man so am Freitag. Die Folge: Am Freitag ist es kaum zu langen und intensiven Gesprächen gekommen. Ganz anders sei es am Samstag gewesen. „Es war nicht ganz so voll und man hat gemerkt, dass die Jugendlichen in Begleitung ihrer Eltern waren.“

Ein ähnliches Fazit zieht auch Mareike Seltmann von der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern: „Aus unserem Bereich war der Schornsteinfeger-Innungsverband, die Kreishandwerkerschaft oder auch die Dachdecker-Innung da. Und das Feedback ist durchweg positiv. Wir konnten viele intensive Gespräche führen.“ Eine Erfolgskontrolle könne man jedoch erst in den nächsten Monaten machen. „Dann sehen wir, wie viele Bewerbungen es auf Praktika und Ausbildungen gibt.“

Vorbereitung für 25. Jubiläum

Für den 23-jährigen Lukas Gresch war es das erste Mal, dass er die Projektkoordination übernommen hat. „Ich hab die letzten Tage wenig geschlafen, aber das werde ich morgen nachholen“, sagt er und lacht. Er ist sehr zufrieden mit der Durchführung in diesem Jahr – gerade weil die Durchführung im Rahmen der Corona-Pandemie möglich war. „Berufsorientierung lebt von persönlichen Gesprächen und dem praktischen Erfahren der Berufe.“

Viel Zeit für Erholung bleibt Gresch jedoch nicht. „In der nächsten Woche werden die Veranstaltung nachbereiten und bereits für das nächste Jahr planen.“ Und dann steht das 25. Jubiläum an. „Da wollen wir noch einen draufsetzen“, sagt Gresch. Alle Informationen zu Ausbildungsbetrieben, Berufen und Studiengängen der diesjährigen Jobfactory sind noch ein Jahr auf www.jobfactory.de einsehbar.

Von Moritz Naumann