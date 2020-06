Feiern zur Musik von Abba im Auto: Konzertatmosphäre kehrt nach Radegast zurück

Radegast

Die Satower lassen sich das Feiern selbst in diesen schwierigen Zeiten nicht ganz nehmen. Deshalb konnte Frank Holle – einer der beiden Geschäftsführer der nach eigenen Angaben größten Konzertagentur in MV – mit seiner Gemeinde schnell Einigung darüber erzielen, statt des wegen Corona ausfallenden Sommerfestes am vergangenen Wochenende zu einer Auto-Disko, etwas Auto-Theater und zu einem Auto-Rockkonzert auf den Radegaster Sportplatz einladen zu dürfen.

Zufällig jährte sich sogar die „Grundsteinlegung“ der veranstaltenden Goliath Show und Promotion GmbH genau am 13. Juni zum 30. Mal. Damals hatte Holles Geschäftspartner, Roland Patzki, seine Freizeit-Agentur „Goliath“ beim Rostocker Gewerbeamt angemeldet. „Wir hatten 1990 gemeinsam begonnen, unter marktwirtschaftlichen Bedingungen Kultur zu machen – ich brachte da meinen Werbe-und Veranstaltungsservice ein“, erinnert sich der heute 54-jährige Frank Holle.

Anzeige

36 Autos standen vor der Bühne

Am Freitagabend war dann auch die Elektrosound-Schaffe mit DJ Vize und Uwe Worlitzer ganz gut angelaufen: 36 Autos standen vor der Bühne, die Stimmung war „richtig gut“, wie die Radegasterin Kati Priebusch betont. Sie ist hier auf dem Sportplatz auch an diesem regnerischen Samstagabend wieder mit ihrem Opel vorgefahren, gemeinsam mit Birgit Konow, Heidi Froese und Diana Konow.

Weitere OZ+ Artikel

Am Vorabend hatte ihre Autobatterie schlapp gemacht, doch dank der pfiffigen Kameraden von der Freiwilligen Feuerwehr Radegast konnte Maschinist Volker Kerlies mit seinem E-Starthilfe-Mobil schnell Abhilfe leisten. Auch er spricht von einer „Super-Stimmung“ am Freitagabend: „Die Leute haben sich tatsächlich an die Abstandsregeln gehalten und trotzdem getanzt – das war schon klasse.“

Zeitlose Musik von Abba

Etwas getanzt wird auch an diesem Konzertabend mit der Abba-Tribut-Band „ Sweden Sensation“, ebenso ist die Stimmung gut, doch die Gästezahl – in insgesamt zwölf Pkw – sehr gering: Allein in Wismar hatten sich laut Deutschem Wetterdienst bis 15 Uhr mehr als 40 Liter Regenwasser pro Quadratmeter ergossen. Eine Warnung für die späten Stunden spricht von Schauern, Hagel und Sturmböen – auch im Landkreis Rostock.

„Die Behörden sollten der Veranstaltungsbranche zutrauen, dass sie die vorgeschriebenen Maßnahmen umsetzt.“ Frank Holle, Goliath Show & Promotion GmbH. Quelle: Thomas Hoppe

Für Axel Körner aus der Nähe von Bützow, seine Frau und Bekannte ist das aber kein richtiger Hinderungsgrund: „Wir haben das Schiebedach zu gelassen, sitzen im Trockenen – aber schöner wäre es schon, wenn es nicht regnen würde“, sagt der 38-Jährige aus seinem Auto heraus, mit Abba-Sound im Hintergrund: „Die Musik ist zeitlos und man kann sie immer wieder hören.“ Die Schwedengruppe hätte zu seiner Schul- und Lehrzeit gehört, erklärt Bernd Grommelt aus Greifswald, der mit Angela Mrozinski vom Campingplatz aus Schwaan rübergekommen ist. „Solange die Scheiben nicht so doll beschlagen, ist alles gut“, sagt der 58-Jährige und beide sind froh, dass in diesen Corona-Zeiten überhaupt irgendwo etwas stattfindet.

Hupen ist verboten

Für die Profimusiker Saskia Tanfal, Sara Mosquera, Tom Luca und Maik Rubin, die mit ihrer Tribut-Band „ Sweden Sensation“ die Hits der Gruppe Abba quasi wiederbeleben, ist es in Radegast das zweite Konzert nach dem Ausbruch der Corona-Krise: „Anfang Mai haben wir bei einer Autokinoveranstaltung des SWR in Worms diese Art der Live-Konzerte gegründet. Da war sehr viel los, es durfte nur nicht gehupt werden“, berichtet Tom Luca. Sara Mosquera betont noch, dass sie sich freuen würden, wieder zusammen auf der Bühne stehen zu können: „Sonst sind wir jedes Wochenende auf Tour gewesen, dann kam auf einmal nur ein großes Loch. Da gibt das jetzt ein bisschen Hoffnung.“

The Sweden Sensation auf der Bühne in Aktion, Frank Holle und Zuschauer Quelle: Thomas Hoppe

Maik Rubin kritisiert den Umfang der Einschränkungen – und es kommt die Sprache auf die genehmigte Enge im Flieger gegenüber „extremer“ Pflichtabstände in Konzerthäusern. „Wenn wir alle vielleicht im Herbst wieder auftreten können, kann man nur hoffen, dass die Veranstalter, die uns bislang alle gebucht haben, auch überlebt haben“, wirft Sara Mosquera ein.

Perspektive fehlt

Auch „Goliath“, mit insgesamt neun Mitarbeitern, könne nicht auf Rücklagen zurückgreifen, sagt Frank Holle auf OZ-Anfrage: „Wir sind seit dem 10. März von 100 auf null und hatten seitdem keine einzige Chance, Einnahmen zu generieren. Wir gehören zur Dienstleistungsbranche, hier gibt es keine Rücklagen – und es fehlt uns die Perspektive.“ Deshalb ärgert ihn aktuell besonders das Schweigen des Rostocker Gesundheitsamtes zu einem Goliath-Konzept zur Abfederung des diesjährigen Ausfalls der Reihe „ Rostock tanzt“. Holle und Co. schlugen vor, wenigstens die Caterer, die kleinen Schausteller und Imbisse zuzulassen, als eine Art Wochenmarkt. Die Behörden sollten der Veranstaltungsbranche zutrauen, dass sie die vorgeschriebenen Maßnahmen umsetzt.

Gabi Priebusch (vorn) und Birgit Konow haben sich alkoholfreien Sekt mitgebracht. Quelle: Thomas Hoppe

In Radegast klappt das sichtbar, nur die Autoinsassen wippen zusammen zur Musik. Dazu gehören auch die beiden 17-jährigen Rostockerinnen Josephine Fuchs und Carina Glawaty. Sie sind durch ihre Großeltern bzw. Eltern zur Musik von Abba gestoßen: „Das macht hier Spaß, es ist sehr gute Musik“, sagen sie respektvoll. Eine 55-jährige Berlinerin, die als Fan seit sechs Jahren fast alle Auftritte der Tribut-Band miterlebt hat, bestätigt, dass sich das Quartett immer Mühe gibt, auch wenn wie heute „leider nur so wenig Leute dabei“ sind: „Sie sind so gut wie immer.“

Lesen Sie auch

Von Thomas Hoppe