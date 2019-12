Kröpelin

„Ihr seid hoffentlich die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner, die uns in Zukunft in den Einsatzabteilungen unterstützen werden“, wünschte sich Kröpelins Hauptamtsleiter Ingo Schultz zur Weihnachtsfeier der hiesigen Jugendwehr, der derzeit mehr als 20 Kinder- und Jugendliche angehören. Sie trafen sich am vergangenen Sonnabend nach einem Ausflug zur Rostocker Trampolin-Arena „Flip-Out“ zum Wichteln im Feuerwehrhaus und bekamen von Ingo Schultz, der selbst Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr Kröpelin ist, 20 Feldbetten überreicht, für die die Stadt von der Firma E.dis 500 Euro zur Unterstützung der Jugendwehr erhalten hatte.„Damit Eure Touren noch bequemer werden und keine Rückenschmerzen aufkommen“, sagte der Hauptamtsleiter bei der Übergabe an die Sprecher der Jugendwehr Fiona Pape (13) und Niklas Meißner (16).

Von Thomas Hoppe